Mersul Autobuzelor este noua platformă lansată în România de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Dezvoltată de Autoritatea Rutieră Română (ARR), aplicația oferă informații despre traseele autobuzelor și autocarelor, orele de plecare și sosire, distanțele dintre localități și operatorii de transport. Serviciul poate fi accesat gratuit de pe telefon, tabletă sau calculator.

Ministerul Transporturilor anunță lansarea platformei mersulautobuzelor.arr.ro. Noul serviciu centralizează informațiile despre cursele regulate de transport rutier de persoane între județe.

Anunțul a fost făcut joi de reprezentanții instituției. „Premieră la MTI: începând de astăzi există şi Mersul autobuzelor”, a transmis Ministerul Transporturilor.

Platforma a fost dezvoltată de specialiștii Autorității Rutiere Române. Aceasta pune la dispoziția călătorilor informații despre traseele disponibile și programul curselor interjudețene.

Potrivit ARR, platforma poate fi accesată gratuit de pe orice dispozitiv conectat la internet. Utilizatorii pot verifica orele de plecare și de sosire pentru cursele disponibile.

Serviciul afișează și traseele autobuzelor și autocarelor. Călătorii pot consulta distanțele dintre localități și durata estimată a deplasării.

De asemenea, platforma oferă informații despre operatorii de transport și autogările disponibile. Toate aceste date sunt centralizate într-un singur loc.

Astfel, persoanele care planifică o călătorie între localități din județe diferite pot consulta informațiile fără să acceseze separat site-urile fiecărei firme de transport.

Pentru a identifica traseele și cursele disponibile, utilizatorii trebuie să acceseze site-ul www.mersulautobuzelor.arr.ro dintr-un browser.

Autoritatea Rutieră Română explică faptul că procesul de căutare este simplu. Călătorii trebuie să introducă localitatea de plecare și destinația, apoi să selecteze data la care doresc să efectueze deplasarea.

„Simplu şi rapid, direct de pe telefon, tabletă sau calculator, poţi consulta informaţiile necesare organizării unei călătorii între localităţi din judeţe diferite”, a transmis ARR.

Instituția a prezentat și pașii pe care trebuie să îi urmeze utilizatorii pentru identificarea curselor:

Selectezi localitatea de plecare;

Selectezi localitatea de destinație;

Alegi data călătoriei;

Consulți rezultatele disponibile.

După introducerea acestor informații, platforma afișează variantele de transport identificate pentru călătoria selectată.

Platforma reunește mai multe categorii de informații utile pentru organizarea unei deplasări cu autobuzul sau autocarul. Utilizatorii pot consulta:

Cursele și traseele disponibile;

Orele de plecare și de sosire;

Distanța dintre localități;

Durata estimată a călătoriei;

Operatorii de transport;

Informații despre autogări.

Datele prezentate sunt preluate din sistemele informatice ale Autorității Rutiere Române. Potrivit instituției, noua aplicație facilitează accesul publicului la informațiile despre transportul rutier interjudețean de persoane.

ARR precizează că platforma a fost realizată de specialiștii instituției și valorifică informațiile existente în sistemele informatice proprii.

„Dezvoltată de specialiştii Autorităţii Rutiere Române, aplicaţia valorifică informaţiile din sistemele informatice ale instituţiei, facilitând accesul publicului la datele privind transportul rutier interjudeţean de persoane. Fie că te deplasezi în interes profesional, pentru studii, în vacanţă sau pentru a-i vizita pe cei dragi, informează-te înainte de plecare şi planifică-ţi călătoria”, a mai transmis instituția.