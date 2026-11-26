Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un buget adoptat cât mai repede și că, în actuala perioadă, este important ca Executivul să rămână operațional. Liderul liberal a vorbit și despre reducerile de cheltuieli din administrația publică, numărul parlamentarilor, personalul Autorității Electorale Permanente și organizarea pregătirii medicilor.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a făcut joi, la Suceava, declarații despre posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură. Întrebat dacă susține o astfel de inițiativă, liderul liberal a invocat responsabilitatea politică și necesitatea adoptării rapide a bugetului.

Bolojan a atras atenția asupra perioadei dificile pe care o traversează România. El a amintit că țara se apropie de sezonul rece și că anul următor este important din perspectiva evaluării ratingului de țară.

„Sunt un om responsabil. Cred că trebuie să avem un buget cât mai repede posibil. Suntem în pragul iernii. E un an important, anul următor, vom avea evaluarea de rating a ţării”, a spus liderul PNL.

Fostul premier a explicat că o eventuală perioadă de instabilitate guvernamentală nu ar fi oportună în acest moment. Potrivit lui, funcționarea Executivului trebuie asigurată pentru ca problemele țării să poată fi gestionate.

„Cred că, strict în această perioadă, n-ar fi bine să avem situaţii în care guvernul să nu fie operaţional. E o problemă de responsabilitate pentru ţara asta”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Președintele PNL a precizat că acordul politic este gândit până în luna februarie. El și-a exprimat speranța că problemele existente vor fi rezolvate până atunci.

„Sper că până atunci avem aceste probleme rezolvate, nu pentru că e un acord politic, ci pentru că e o problemă de responsabilitate pentru ţara noastră”, a precizat el.

Un alt subiect abordat de liderul PNL la Suceava a fost reducerea cheltuielilor din aparatul public central. Bolojan consideră că măsurile de eficientizare trebuie să vizeze și instituțiile centrale, nu doar alte categorii de cheltuieli ale statului.

Acesta a vorbit și despre reducerea numărului de parlamentari. Potrivit liderului liberal, o asemenea măsură nu ar rezolva direct problema deficitului bugetar, dar ar transmite un semnal privind participarea tuturor instituțiilor la efortul financiar al țării.

„Reducerea numărului de parlamentari nu ne rezolvă deficitele, dar este un semnal că şi cei care sunt la nivelele înalte participă la acest efort pe care trebuie să-l facă România. Şi ne propunem, aşa cum am spus, ca în zilele următoare să venim cu acest proiect de lege, pe care atunci când a fost în coaliţie nu l-am putut propune, pentru că nu a fost un acord pentru el. Astăzi nu mai avem niciun fel de construngere”, a declarat Ilie Bolojan, la Suceava.

Președintele PNL a recunoscut că numărul parlamentarilor a rămas la același nivel. El consideră însă că există o obligație față de cetățenii care i-au votat. Aceștia trebuie să vadă că aleșii își asumă măsuri de reducere a cheltuielilor.

Bolojan a insistat că reforma administrației centrale trebuie să includă și o analiză a personalului din instituțiile publice. În acest sens, a oferit exemplul Autorității Electorale Permanente (AEP). Potrivit datelor prezentate de liderul liberal, instituția are între 400 și 500 de angajați la nivel național. În fiecare județ ar exista între 8 și 10 angajați.

„De asemenea, reducerile de cheltuieli din aparatul public central sunt foarte importante. Avem Autoritatea Electorală Permanentă, care are între 400 şi 500 de oameni la nivel de România, şi în fiecare judeţ, astăzi, avem probabil între 8 şi 10 angajaţi. Vă rog să vă gândiţi ce au făcut în ultimii doi ani de zile, pentru că nu am avut alegeri, iar alegerile sunt organizate de prefecturi, de statistică, şi dacă rămâne un singur angajat în fiecare judeţ, nu într-un sediu separat, ci într-un birou al instituţiei prefectului, am putea să reducem sute de oameni, fără să se întâmple absolut nimic”, a spus Ilie Bolojan.

Liderul PNL a susținut că fiecare instituție publică trebuie să treacă printr-un proces de auditare a personalului. El a afirmat că miniștrii nu au realizat până acum o asemenea analiză.

Bolojan a indicat Ministerul Muncii și alte instituții publice drept zone în care ar putea fi identificate posibilități de reducere a cheltuielilor. El a avertizat că dobânzile plătite de România ar putea crește în următorii ani dacă statul nu își reorganizează cheltuielile.

În opinia exprimată de liderul liberal, promisiunile făcute populației trebuie corelate cu resursele financiare disponibile. Reducerea cheltuielilor publice și reorganizarea economiei sunt, în acest sens, măsuri pe care le consideră necesare.

„Gândiţi-vă ce reduceri se pot face în zona Ministerului Muncii, a instituţiilor celorlalte, dar să sperăm că vom înţelege acest lucru, că fără aceste reducere, sumele enorme pe care le plăteşte România, sub formă de dobânzi, vor creşte în anii următori şi nu facem decât să creăm nişte aşteptări românilor, care nu pot fi onorate, dacă nu vom face şi restructurarea cheltuielilor statului şi de asemenea punerea pe baze sănătoase a economiei româneşti”, a completat Ilie Bolojan.

Un alt exemplu prezentat de președintele PNL a vizat sistemul de pregătire a medicilor. Acesta a vorbit despre diferența dintre numărul absolvenților facultăților de medicină și cel al medicilor care ajung să se angajeze în sistemul sanitar din România.

Potrivit liderului liberal, în fiecare an aproximativ 7.000 de studenți absolvă medicina generală în România. Dintre aceștia, aproximativ jumătate urmează studiile pe locuri fără plată, iar cealaltă jumătate pe locuri cu plată.

După absolvirea celor cinci sau șase ani de facultate, tinerii trebuie să susțină concursul de rezidențiat. Bolojan a precizat că anual sunt scoase la concurs între 4.000 și 5.000 de locuri.

El a estimat că aproximativ 4.500 de absolvenți intră la rezidențiat, în timp ce alți 2.500 nu obțin un loc. Situația este urmată de o nouă diferență între numărul celor care termină pregătirea de specialitate și cel al medicilor care se angajează în sistemul sanitar românesc.

„Gândiţi-vă, avem 7.000 de absolvenţi de medicină generală în România. aproximativ jumătate sunt la fără plată, jumătate la cu plată. În fiecare an se scot locuri la rezidenţiat, după ce termină cei 5-6 ani de facultate, vine perioada de rezidenţiat. Se scot la concurs 4000 – 5000 de locuri. Să spunem, intră 4.500 la rezidenţiat. Rămân 2.500 care sunt pierduţi. După care, după cei câţiva ani de rezidenţiat, câţi credeţi că se angajează în sistemul de sănătate din România? 1.500 aproximativ, 1.200-1.500. Deci România şcolarizează 7.000 de studenţi la medicină, care după 10 ani de zile doar 1.500 se angajează în domeniul pe care l-au absolvit”, a arătat Bolojan.

Președintele PNL a mai spus că România se numără printre țările care furnizează un număr important de medici pentru sistemele sanitare din alte state europene. El a menționat în acest sens Germania și Franța. „Suntem pe podiumul medicilor în Germania sau în Franţa”, a afirmat liderul liberal.

Bolojan a precizat că, în perioada în care a ocupat funcția de premier, le-a cerut miniștrilor să analizeze posibilitatea reducerii numărului de locuri la facultățile de medicină. Scopul propunerii era corelarea numărului de absolvenți cu numărul locurilor disponibile la rezidențiat.

Potrivit acestuia, sistemul de pregătire ar trebui organizat astfel încât numărul celor care termină facultatea să fie raportat la necesarul de medici și la posibilitățile de angajare din România.