Concedierile colective au crescut cu aproape 27% în România, în primele opt luni ale anului 2026. Peste 10.400 de salariați și-au pierdut locurile de muncă, iar alte mii de posturi sunt vizate de restructurări. În paralel, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut comparativ cu anul precedent. Angajații afectați de disponibilizări beneficiază însă de o serie de drepturi și garanții prevăzute de legislația muncii.

Concedierile colective au afectat 10.451 de salariați din România în perioada ianuarie-august 2026. În intervalul similar din 2025, numărul persoanelor disponibilizate colectiv a fost de 8.251. Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) indică o creștere anuală de aproximativ 26,7%.

În primele opt luni ale acestui an, 208 angajatori au notificat intenția de a disponibiliza 22.146 de persoane. Aceste notificări nu echivalează însă cu desființarea efectivă a tuturor posturilor vizate.

Perspectivele de reangajare sunt afectate și de reducerea numărului de posturi disponibile. În trimestrul al treilea din 2026, angajatorii din România aveau 27.300 de locuri de muncă vacante. Numărul acestora a scăzut cu 4.300 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Pierderea locului de muncă nu anulează drepturile pe care legislația le garantează salariaților. Angajatorii trebuie să respecte procedurile de consultare și notificare, să acorde preaviz și să motiveze deciziile de concediere. Persoanele disponibilizate pot beneficia de compensații financiare, pot solicita indemnizație de șomaj și pot contesta măsurile nelegale.

Procesul de restructurare începe frecvent prin comunicarea internă a intenției de reorganizare a activității. Urmează consultările cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, înaintea stabilirii definitive a posturilor eliminate. În această etapă, angajații pot solicita informații despre criteriile de selecție, alternativele profesionale și eventualele compensații.

O atenție deosebită trebuie acordată documentelor prezentate spre semnare. Demisia și încetarea contractului prin acordul părților produc efecte juridice diferite față de concedierea determinată de desființarea postului.

Codul muncii stabilește o procedură distinctă pentru disponibilizările care afectează simultan un număr semnificativ de salariați. Încadrarea unei restructurări drept concediere colectivă depinde de dimensiunea companiei și de numărul persoanelor disponibilizate. Calculul se realizează pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice.

Potrivit articolului 68 din Codul muncii, concedierea este colectivă atunci când sunt atinse următoarele praguri:

Minimum 10 salariați, în cazul angajatorilor care au între 21 și 99 de angajați;

Minimum 10% din personal, pentru angajatorii care au între 100 și 299 de salariați;

Minimum 30 de salariați, în cazul angajatorilor care au cel puțin 300 de angajați.

Sunt luate în considerare concedierile determinate de motive care nu au legătură cu persoana salariatului. Calculul poate include și alte încetări contractuale inițiate de angajator din motive neimputabile angajaților. Condiția este să existe cel puțin cinci concedieri propriu-zise.

Închiderea unei fabrici, transferarea activității sau automatizarea proceselor de producție pot determina reducerea numărului de angajați. Scăderea comenzilor și reorganizarea departamentelor pot constitui, de asemenea, motive pentru eliminarea unor posturi.

Articolul 65 din Codul muncii impune însă ca desființarea locului de muncă să fie efectivă. Măsura trebuie să aibă o cauză reală și serioasă. Menținerea aceluiași post sub o altă denumire, cu atribuții identice, poate ridica probleme privind legalitatea concedierii.

Salariații pot solicita explicații privind departamentele afectate și modificările aduse structurii organizatorice. De asemenea, pot cere informații despre eliminarea sau redistribuirea atribuțiilor aferente posturilor desființate.

Companiile care intenționează să efectueze concedieri colective trebuie să parcurgă mai multe etape obligatorii înaintea emiterii deciziilor individuale. Prima dintre acestea presupune informarea și consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților.

Angajatorul trebuie să comunice motivele restructurării, numărul persoanelor vizate și categoriile profesionale afectate. Informarea trebuie să cuprindă calendarul disponibilizărilor și criteriile utilizate pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere.

Consultările urmăresc inclusiv identificarea unor soluții pentru evitarea disponibilizărilor sau reducerea numărului persoanelor afectate. Printre alternative se numără redistribuirea personalului, transferurile între departamente și programele de recalificare profesională.

Sindicatul sau reprezentanții angajaților au la dispoziție 10 zile calendaristice pentru formularea unor propuneri. Termenul curge de la primirea notificării privind intenția de concediere colectivă. Angajatorul trebuie să transmită un răspuns scris și motivat în maximum cinci zile calendaristice de la primirea propunerilor.

În timpul consultărilor, salariații pot solicita informații despre posibilitatea continuării activității pe alte poziții. Reprezentanții sindicali pot comunica angajaților alternativele discutate și propunerile înaintate conducerii pentru limitarea disponibilizărilor.

Dacă restructurarea continuă, compania trebuie să notifice inspectoratul teritorial de muncă (ITM). Notificarea trebuie transmisă și agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Termenul legal este de minimum 30 de zile calendaristice înaintea emiterii deciziilor individuale de concediere.

Sindicatul sau reprezentanții salariaților primesc, de asemenea, o copie a notificării. În condițiile legii, inspectoratul teritorial de muncă poate aproba reducerea termenului de 30 de zile. Modificarea calendarului nu înlătură însă obligațiile privind consultarea salariaților și acordarea preavizului legal.

Stabilirea persoanelor disponibilizate reprezintă o etapă esențială atunci când restructurarea afectează angajați cu funcții și responsabilități similare. Compania trebuie să respecte criteriile prevăzute de legislație și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Aceste criterii sunt comunicate în cadrul consultărilor și trebuie menționate în deciziile individuale de concediere colectivă. Potrivit Codului muncii, criteriile de departajare se aplică după evaluarea realizării obiectivelor de performanță.

Angajații pot cere explicații privind modul în care au fost evaluate rezultatele lor profesionale. Dacă sunt utilizate criterii suplimentare, precum vechimea sau calificările, acestea trebuie aplicate conform regulilor stabilite.

Salariații pot solicita și informații despre existența unor poziții disponibile în cadrul companiei. Ocuparea unui alt post poate reprezenta o alternativă la disponibilizare, dacă angajatorul acceptă această soluție.

Totuși, concedierea determinată exclusiv de desființarea postului nu presupune automat obligația legală de a oferi un alt loc de muncă. O asemenea obligație poate rezulta din contractul colectiv aplicabil sau din alte angajamente asumate de companie.

Persoanele disponibilizate din motive care nu țin de activitatea sau conduita lor beneficiază de un preaviz minim obligatoriu. Articolul 75 din Codul muncii stabilește o durată de cel puțin 20 de zile lucrătoare.

Contractul individual de muncă rămâne în vigoare pe întreaga perioadă a preavizului. Salariatul continuă să primească remunerația și să beneficieze de drepturile contractuale. Angajatorul trebuie să respecte inclusiv obligațiile privind contribuțiile sociale.

Perioada de preaviz permite angajatului să înceapă căutarea unui alt loc de muncă. Totodată, acesta poate pregăti documentele necesare pentru solicitarea indemnizației de șomaj.

Neacordarea preavizului legal poate constitui un motiv pentru contestarea concedierii în instanță. Faptul că salariatului nu i se mai solicită prezența la sediu nu anulează automat perioada de preaviz. Situația trebuie analizată în funcție de documentele comunicate și de condițiile încetării contractului.

Termenul de notificare a autorităților nu trebuie confundat cu preavizul individual. Cele 30 de zile calendaristice privesc procedura colectivă, iar cele 20 de zile lucrătoare reprezintă preavizul minim al salariatului.

Legislația românească nu garantează tuturor persoanelor afectate de concedierile colective un număr prestabilit de salarii compensatorii. Dreptul la asemenea plăți și valoarea acestora depind de prevederile legale și contractuale aplicabile.

Articolul 67 din Codul muncii reglementează posibilitatea acordării compensațiilor pentru salariații concediați din motive neimputabile acestora. Condițiile sunt stabilite prin lege și prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Unele companii acordă salarii compensatorii în funcție de vechimea angajaților. Alte societăți negociază pachete financiare speciale pentru fiecare proces de restructurare. Compensații suplimentare pot fi stabilite și prin acorduri individuale.

Salariații trebuie să verifice prevederile contractului colectiv și să solicite în scris detalii despre sumele care le revin. Documentele trebuie analizate cu atenție atunci când plata compensațiilor este condiționată de acceptarea încetării contractului prin acordul părților.

Angajatul poate compara suma oferită cu drepturile de care ar beneficia în cazul unei concedieri. Trebuie verificate inclusiv termenul de plată și eventualele clauze care însoțesc acordul.

Salariile compensatorii nu înlocuiesc remunerația aferentă perioadei lucrate sau celelalte drepturi salariale restante. La încetarea contractului, angajatorul trebuie să compenseze în bani și zilele de concediu de odihnă neefectuate.

În timpul restructurărilor, unele companii propun salariaților încetarea raporturilor de muncă prin demisie sau prin acordul părților. Aceste variante pot fi prezentate drept modalități de simplificare administrativă sau condiții pentru acordarea unor compensații.

Din punct de vedere juridic, cele trei modalități de încetare a contractului produc efecte diferite:

Concedierea pentru desființarea postului intervine la inițiativa angajatorului, cu respectarea procedurii legale.

Demisia reprezintă decizia unilaterală a salariatului de a înceta raporturile de muncă.

Încetarea prin acordul părților presupune consimțământul angajatorului și al salariatului.

Diferențele sunt importante inclusiv pentru stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj. Legea nr. 76/2002 permite acordarea acesteia persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor. Beneficiarii trebuie să îndeplinească și celelalte condiții legale.

Demisia și încetarea contractului prin acordul părților nu constituie, în general, temeiuri pentru obținerea indemnizației de șomaj.

Înaintea semnării unui acord, salariatul trebuie să verifice valoarea compensațiilor și data la care acestea vor fi achitate. Documentul trebuie analizat inclusiv din perspectiva drepturilor salariale restante și a eventualelor litigii ulterioare.

Angajatul poate solicita o copie a documentului, explicații suplimentare și timp pentru analizarea condițiilor propuse. Consultarea unui specialist în dreptul muncii poate clarifica efectele juridice ale încetării contractului.

Salariații care consideră că disponibilizarea lor s-a realizat cu încălcarea legislației pot solicita anularea deciziei de concediere. Printre motivele contestării se numără desființarea fictivă a postului sau nerespectarea procedurilor obligatorii.

Pot fi contestate inclusiv aplicarea incorectă a criteriilor de selecție și neacordarea preavizului legal. Instanța poate verifica desfășurarea consultărilor, notificarea autorităților și conținutul deciziei individuale. Angajatorul trebuie să demonstreze legalitatea și temeinicia măsurii dispuse.

Contestația se depune la tribunalul competent pentru soluționarea conflictelor de muncă. Termenul general este de 45 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință a măsurii de concediere.

Dacă instanța constată că disponibilizarea a fost nelegală sau netemeinică, aceasta poate dispune anularea deciziei. Angajatorul poate fi obligat să achite despăgubiri reprezentând salariile indexate, majorate și reactualizate. Despăgubirile includ și celelalte drepturi de care salariatul ar fi beneficiat.

Reintegrarea pe postul ocupat anterior poate fi dispusă la solicitarea persoanei concediate. Salariatul care nu dorește revenirea în companie poate solicita anularea deciziei și acordarea despăgubirilor prevăzute de lege.

Documentele primite în timpul restructurării pot constitui probe importante în cadrul procesului. Printre acestea se numără contractele de muncă, evaluările profesionale, notificările și corespondența cu angajatorul. Respectarea termenului de 45 de zile este esențială pentru exercitarea dreptului la contestație.

Persoanele disponibilizate pot solicita indemnizația de șomaj în baza condițiilor stabilite prin Legea nr. 76/2002. Una dintre cerințele principale privește perioada minimă de cotizare realizată înaintea depunerii cererii.

Pentru acordarea indemnizației, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să aibă un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni;

Să nu realizeze venituri sau să obțină venituri din activități autorizate sub valoarea indicatorului social de referință (ISR);

Să nu îndeplinească cerințele legale pentru pensionare;

Să fie înregistrat la agenția competentă pentru ocuparea forței de muncă.

Dosarul se depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului sau reședinței solicitantului. Sunt necesare documentele de identitate, actele de studii și cele privind calificarea profesională. Dosarul cuprinde și documentele necesare stabilirii stagiului de cotizare, bazei de calcul și încetării raporturilor de muncă.

Depunerea cererii în maximum 10 zile de la încetarea contractului permite acordarea indemnizației începând cu data disponibilizării. Cererea poate fi înregistrată și ulterior, în interiorul termenului legal de 12 luni. În această situație, indemnizația se acordă începând cu data înregistrării solicitării.

Durata acordării indemnizației diferă în funcție de stagiul de cotizare realizat.

Stagiul de cotizare Perioada acordării indemnizației Cel puțin un an 6 luni Cel puțin 5 ani 9 luni Mai mare de 10 ani 12 luni

Valoarea indemnizației de șomaj nu este echivalentă cu ultimul salariu primit de angajat. Cuantumul acesteia se stabilește în raport cu indicatorul social de referință. În anumite situații, calculul include și o componentă determinată de stagiul de cotizare și veniturile realizate anterior.

Persoanele disponibilizate pot solicita agenției teritoriale informații privind cuantumul estimat al indemnizației și documentele necesare întocmirii dosarului.

Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă pun la dispoziția persoanelor disponibilizate și servicii destinate reintegrării profesionale. Acestea includ informarea, consilierea profesională, medierea muncii și accesul la programe de formare.

Angajatorii care pregătesc concedieri colective trebuie să informeze agențiile teritoriale despre disponibilizările preconizate. Salariații afectați pot beneficia de servicii de preconcediere, înaintea încetării efective a contractelor de muncă.

Prin aceste servicii, angajații primesc informații despre posturile disponibile și cerințele de recrutare ale altor companii. De asemenea, sunt prezentate oportunitățile de recalificare și condițiile necesare obținerii indemnizației de șomaj.

Consilierea profesională poate sprijini persoanele care au lucrat perioade îndelungate în aceeași companie. Serviciile sunt utile inclusiv angajaților proveniți din sectoare economice în care oportunitățile de angajare s-au redus.

În funcție de experiență și calificări, persoanele disponibilizate pot fi îndrumate către cursuri profesionale sau potențiali angajatori. Condițiile de acces la aceste servicii pot fi verificate la agenția teritorială competentă.

Primele zile după încetarea raporturilor de muncă sunt importante pentru respectarea termenelor administrative și obținerea drepturilor financiare. Salariatul trebuie să verifice dacă a primit decizia de concediere și documentele necesare solicitării indemnizației de șomaj.

Înaintea plecării din companie, angajatul poate solicita documentele care atestă vechimea în muncă și veniturile realizate. Trebuie verificată și situația zilelor de concediu de odihnă neefectuate. Eventualele salarii restante și compensații neachitate trebuie solicitate în scris.

După încetarea contractului, persoanele eligibile trebuie să se înregistreze la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM). Depunerea cererii în maximum 10 zile permite acordarea indemnizației începând cu data încetării raporturilor de muncă.

În paralel, persoanele disponibilizate pot solicita consiliere profesională, consulta ofertele de angajare și accesa programe de calificare. Salariații care suspectează încălcarea legislației trebuie să urmărească termenul de 45 de zile pentru contestarea deciziei în instanță.