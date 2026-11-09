Concedieri colective la CFR Marfă. Aproximativ 1.500 de angajați sunt vizați de disponibilizări

Aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă sunt vizați de concedieri colective, după ce compania și-a pierdut licența de operare în primăvara acestui an. Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat luni, 9 noiembrie, că statul trebuie să aloce aproximativ 11 milioane de euro pentru salariile restante și plățile compensatorii. Contractele de muncă ale salariaților au rămas active, deși compania nu mai desfășoară activitate. Autoritățile caută o soluție pentru achitarea sumelor datorate și continuarea procedurilor privind situația CFR Marfă.

Concedierile colective de la CFR Marfă presupun alocarea unor fonduri de aproximativ 11 milioane de euro din partea statului român, necesare pentru achitarea drepturilor salariale restante și a compensațiilor acordate personalului disponibilizat. Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a explicat că situația companiei a rămas nerezolvată, deși aceasta nu mai deține licență de operare din primăvară.

Potrivit informațiilor prezentate de oficial, aproximativ 1.500 de persoane figurează în continuare ca angajați ai CFR Marfă, cu toate că societatea nu mai desfășoară activitate. Dintre acestea, peste 300 au contracte cu operatorul Carpatica, aproximativ 900 se află în șomaj tehnic, iar alte 200 se apropie de vârsta pensionării.

Ministrul a precizat că a discutat cu premierul, vicepremierul și reprezentanții Ministerului Muncii pentru identificarea unei soluții care să permită plata salariilor restante din ultimele patru luni, precum și acordarea compensațiilor prevăzute în cazul concedierilor colective.

Situația juridică și financiară a CFR Marfă poate genera consecințe suplimentare pentru România, în condițiile în care procedura de intrare în faliment a companiei nu a fost continuată, deși Comisia Europeană așteaptă finalizarea acestui proces.

Ștefan-Ovidiu Popa a criticat fosta conducere a Ministerului Transporturilor, pe care o consideră responsabilă pentru lipsa măsurilor necesare continuării procedurii. Oficialul a susținut că nu a fost constituit un consiliu de administrație provizoriu, cu mandat special, care să gestioneze etapele următoare.

Ministrul a avertizat că această situație expune România riscului declanșării unei proceduri de infringement și generează, în același timp, obligații financiare suplimentare pentru bugetul de stat, potrivit declarațiilor sale prezentate de News.ro.

„Problema companiei CFR Marfă, a cărei intrare în faliment este așteptată de Comisia Europeană, nu este nici în prezent rezolvată, deoarece fosta conducere nu a dorit să ia măsuri în acest sens. Nu s-a dorit constituirea unui consiliu de administrație provizoriu, cu mandat special pentru continuarea acestei proceduri. Și aici suntem în deficit. Nu numai că România riscă declanșarea unei proceduri de infringement. Din păcate, românii vor plăti salariile restante pentru aproximativ 1.500 de persoane care, din luna iunie, au în continuare contracte de muncă la CFR Marfă, dar nu mai desfășoară activitate. Compania nu mai are licență de operare încă din primăvară. Pe lângă aceste sume, este nevoie și de acordarea unor plăți compensatorii în cazul concedierilor colective. Este vorba despre cinci salarii compensatorii, calculate la nivelul a cinci salarii medii brute pe ramură. În total, vorbim despre aproximativ 11 milioane de euro pe care statul trebuie să îi aloce acum pentru plata angajaților și pentru a acoperi incompetența unora”, a declarat ministrul.

Personalul afectat de concedierile colective de la CFR Marfă urmează să primească plăți compensatorii calculate în funcție de salariul mediu brut pe ramură, pe lângă drepturile salariale restante pe care compania trebuie să le achite.

Conform explicațiilor ministrului Transporturilor, fiecare angajat disponibilizat va beneficia de cinci salarii compensatorii, calculate la nivelul a cinci salarii medii brute pe ramură. Aceste obligații financiare, împreună cu salariile neachitate în ultimele patru luni, reprezintă suma totală estimată la aproximativ 11 milioane de euro.

Discuțiile purtate la nivelul Guvernului urmăresc identificarea mecanismului prin care fondurile necesare să poată fi alocate, astfel încât angajații să își primească drepturile salariale și compensațiile aferente disponibilizării.

În paralel cu pregătirea concedierilor colective, operatorul Carpatica desfășoară proceduri de recrutare pentru ocuparea posturilor disponibile, inclusiv prin atragerea salariaților cu experiență profesională de la CFR Marfă.

Compania a organizat deja selecții de personal, iar candidații care s-au prezentat au fost acceptați. Cu toate acestea, operatorul continuă să se confrunte cu un deficit de angajați care dețin calificările necesare desfășurării activităților de transport feroviar de marfă.

Ministrul Transporturilor a transmis că salariații CFR Marfă care au pregătire și experiență în domeniu pot ocupa posturile disponibile la Carpatica. Operatorul are nevoie de personal specializat pentru desfășurarea activității, în condițiile în care o parte dintre foștii angajați ai CFR Marfă au încheiat deja contracte cu această companie.