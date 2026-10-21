Trenurile din România ar putea fi oprite. Angajații nu și-au primit salariile de patru luni

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) îi solicită noului ministru al Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, să intervină pentru plata salariilor restante ale angajaților CFR Marfă și pentru asigurarea fondurilor necesare funcționării sistemului feroviar. Potrivit reprezentanților sindicali, aproximativ 1.550 de salariați ai companiei nu și-au primit drepturile salariale de patru luni.

Situația afectează veniturile angajaților și stabilitatea financiară a familiilor acestora. Sindicaliștii susțin că au semnalat în repetate rânduri problemele autorităților din cadrul fostei conduceri a Ministerului Transporturilor, prin adrese și memorii, însă până în prezent nu a fost identificată o soluție.

Pe lângă achitarea salariilor restante, federația solicită deblocarea procedurilor administrative privind concedierea colectivă și acordarea compensațiilor care li se cuvin angajaților. Organizația cere autorităților să clarifice situația salariaților afectați și să stabilească un calendar pentru plata sumelor restante.

„La începutul acestui mandat, îi solicităm să trateze cu prioritate situația celor aproximativ 1.550 de salariați ai CFR Marfă care nu și-au primit salariile de patru luni, precum și asigurarea finanțării necesare funcționării sistemului feroviar. Ambele probleme reclamă intervenție imediată și decizii asumate la nivelul Guvernului. Situația salariaților CFR Marfă reprezintă o urgență socială care afectează profund oameni și familii rămase fără veniturile necesare traiului zilnic. Facturile, ratele, medicamentele și cheltuielile pentru copii nu pot fi amânate până când instituțiile statului ajung la o decizie”, mai trasmite Federația.

Reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane atrag atenția că lipsa fondurilor necesare pentru întreținere, reparații, energie și cheltuieli curente poate afecta funcționarea transportului feroviar din România. În opinia sindicaliștilor, insuficiența resurselor financiare poate provoca blocaje operaționale și poate duce la reducerea sau chiar la oprirea circulației trenurilor.

Federația solicită o rectificare bugetară prin care să fie asigurate resursele necesare funcționării transportului feroviar și întreținerii infrastructurii. Sindicaliștii consideră că finanțarea trebuie suplimentată la timp pentru a evita perturbarea serviciilor feroviare, cu posibile efecte asupra călătorilor și economiei.

„Avertizăm că, fără suplimentarea la timp a finanțării prin rectificare bugetară, există riscul real al reducerii sau chiar al opririi circulației trenurilor. Lipsa resurselor pentru întreținere, reparații, energie și cheltuielile curente poate transforma dificultățile financiare într-un blocaj operațional, cu efecte grave asupra călătorilor, economiei și comunităților care depind de calea ferată”, au punctat reprezentanții federației sindicale.

Federația solicită organizarea unei întâlniri de urgență între reprezentanții Ministerului Transporturilor, conducerea CFR Marfă și organizațiile sindicale. Discuțiile ar urma să vizeze stabilirea unui calendar pentru plata salariilor restante și acordarea compensațiilor cuvenite angajaților.

Sindicaliștii descriu situația celor aproximativ 1.550 de salariați drept o problemă socială care necesită intervenția autorităților, având în vedere perioada în care aceștia nu și-au primit veniturile salariale.

„Situația salariaților CFR Marfă reprezintă o urgență socială care afectează profund oameni și familii rămase fără veniturile necesare traiului zilnic”, mai arată Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Reprezentanții organizației îi cer ministrului Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, să prezinte Guvernului necesarul real de finanțare pentru sistemul feroviar și să susțină alocarea urgentă a fondurilor. Solicitările vizează atât achitarea drepturilor salariale restante ale angajaților CFR Marfă, cât și asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității feroviare.