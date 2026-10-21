Trenurile din România ar putea fi oprite. Angajații nu și-au primit salariile de patru luni
SURSA FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim - CFR Călători
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) îi solicită noului ministru al Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, să intervină pentru plata salariilor restante ale angajaților CFR Marfă și pentru asigurarea fondurilor necesare funcționării sistemului feroviar. Potrivit reprezentanților sindicali, aproximativ 1.550 de salariați ai companiei nu și-au primit drepturile salariale de patru luni.
Probleme grave la CFR Marfă: angajații nu și-au primit salariile, iar circulația trenurilor este amenințată
Situația afectează veniturile angajaților și stabilitatea financiară a familiilor acestora. Sindicaliștii susțin că au semnalat în repetate rânduri problemele autorităților din cadrul fostei conduceri a Ministerului Transporturilor, prin adrese și memorii, însă până în prezent nu a fost identificată o soluție.
Pe lângă achitarea salariilor restante, federația solicită deblocarea procedurilor administrative privind concedierea colectivă și acordarea compensațiilor care li se cuvin angajaților. Organizația cere autorităților să clarifice situația salariaților afectați și să stabilească un calendar pentru plata sumelor restante.
„La începutul acestui mandat, îi solicităm să trateze cu prioritate situația celor aproximativ 1.550 de salariați ai CFR Marfă care nu și-au primit salariile de patru luni, precum și asigurarea finanțării necesare funcționării sistemului feroviar. Ambele probleme reclamă intervenție imediată și decizii asumate la nivelul Guvernului. Situația salariaților CFR Marfă reprezintă o urgență socială care afectează profund oameni și familii rămase fără veniturile necesare traiului zilnic. Facturile, ratele, medicamentele și cheltuielile pentru copii nu pot fi amânate până când instituțiile statului ajung la o decizie”, mai trasmite Federația.
Sindicaliștii avertizează asupra riscului reducerii circulației trenurilor
Reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane atrag atenția că lipsa fondurilor necesare pentru întreținere, reparații, energie și cheltuieli curente poate afecta funcționarea transportului feroviar din România. În opinia sindicaliștilor, insuficiența resurselor financiare poate provoca blocaje operaționale și poate duce la reducerea sau chiar la oprirea circulației trenurilor.
Federația solicită o rectificare bugetară prin care să fie asigurate resursele necesare funcționării transportului feroviar și întreținerii infrastructurii. Sindicaliștii consideră că finanțarea trebuie suplimentată la timp pentru a evita perturbarea serviciilor feroviare, cu posibile efecte asupra călătorilor și economiei.
„Avertizăm că, fără suplimentarea la timp a finanțării prin rectificare bugetară, există riscul real al reducerii sau chiar al opririi circulației trenurilor. Lipsa resurselor pentru întreținere, reparații, energie și cheltuielile curente poate transforma dificultățile financiare într-un blocaj operațional, cu efecte grave asupra călătorilor, economiei și comunităților care depind de calea ferată”, au punctat reprezentanții federației sindicale.
Se cere o întâlnire de urgență la Ministerul Transporturilor
Federația solicită organizarea unei întâlniri de urgență între reprezentanții Ministerului Transporturilor, conducerea CFR Marfă și organizațiile sindicale. Discuțiile ar urma să vizeze stabilirea unui calendar pentru plata salariilor restante și acordarea compensațiilor cuvenite angajaților.
Sindicaliștii descriu situația celor aproximativ 1.550 de salariați drept o problemă socială care necesită intervenția autorităților, având în vedere perioada în care aceștia nu și-au primit veniturile salariale.
„Situația salariaților CFR Marfă reprezintă o urgență socială care afectează profund oameni și familii rămase fără veniturile necesare traiului zilnic”, mai arată Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.
Reprezentanții organizației îi cer ministrului Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, să prezinte Guvernului necesarul real de finanțare pentru sistemul feroviar și să susțină alocarea urgentă a fondurilor. Solicitările vizează atât achitarea drepturilor salariale restante ale angajaților CFR Marfă, cât și asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității feroviare.
„Solicităm ministrului Ștefan Ovidiu Popa să prezinte Guvernului necesarul real de finanțare și să susțină alocarea urgentă a sumelor necesare. Rectificarea bugetară trebuie să asigure continuitatea transportului, iar pentru perioada următoare este nevoie de finanțare predictibilă și multianuală, corelată cu obligațiile de serviciu public, întreținerea infrastructurii și investițiile asumate”, s emai arată în comunicat
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.