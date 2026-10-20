Metroul din București, în pragul unei posibile scumpiri? Ce a declarat ministrul propus

Ștefan-Ovidiu Popa, propus pentru funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii, nu exclude o eventuală majorare a tarifului pentru o călătorie cu metroul, de la 5 la 7 lei.

Oficialul a precizat însă că nu își dorește creșterea prețului și că o decizie va fi luată după analizarea situației financiare a companiilor din subordinea ministerului.

Posibila scumpire este legată de creșterea prețurilor la energia electrică, având în vedere că trenurile de metrou funcționează pe bază de electricitate. Viitorul ministru a declarat că subiectul trebuie discutat înainte de a se decide dacă tariful actual poate fi menținut.

Popa a abordat această temă luni, după audierile desfășurate în comisiile parlamentare de specialitate reunite, unde a prezentat prioritățile pe care și le propune pentru perioada următoare, în cazul preluării mandatului, potrivit clubferoviar.ro.

Întrebat dacă ar aproba o eventuală majorare a prețului unei călătorii cu metroul de la 5 la 7 lei, așa cum s-a discutat anterior, Ștefan-Ovidiu Popa a explicat că evoluția costurilor cu energia electrică impune o analiză a tarifelor. „După cum bine știm cu toții, prețurile la energie au crescut, trenurile din subteran sunt electrificate. Va trebui să avem o discuție și să vedem”.

Ministrul propus a subliniat că nu a anunțat o scumpire și că susține menținerea prețurilor, în măsura în care situația financiară permite acest lucru. El a făcut referire și la nivelul tarifelor practicate în capitalele europene, precizând că Bucureștiul se află aproape de partea inferioară a clasamentului.

„Nu am spus că voi crește prețul, doar am spus că va trebui să fie o discuție și vedem dacă putem păstra acest preț. Eu sunt pentru a nu crește prețurile. Dacă ne uităm pe o statistică, la nivelul capitalelor europene suntem undeva pe penultimul loc. După noi mai este Bulgaria. Dar toate aceste lucruri evident că vi le voi spune după ce mă voi întâlni cu toți colegii din minister. V-am spus că nu voi merge pe ideea de a mări prețul. Vom vedea, vom lua deciziile necesare”, a explicat Ștefan-Ovidiu Popa.

Pe lângă situația tarifelor pentru transportul subteran, una dintre prioritățile anunțate de ministrul propus este asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea instituțiilor și companiilor aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit lui Popa, ministerul are nevoie de aproximativ 7,2 miliarde de lei la rectificarea bugetară pentru a acoperi cheltuielile necesare până la sfârșitul anului. Oficialul a menționat și pregătirile pentru sezonul rece, precum și necesitatea asigurării subvențiilor destinate companiilor din subordinea instituției.

„Evident că din prima zi mi-am stabilit și anumite priorități. Vine iarna și va trebui să ne pregătim pentru iarnă, trebuie să ne gândim la rectificarea bugetară și (…) avem nevoie undeva de 7,2 miliarde de lei pentru a închide anul, trebuie să ne canalizăm pe formarea bugetului pe anul viitor, va trebui să asigurăm subvențiile pentru companiile aflate în subordinea ministerului. Sunt destul de multe lucruri de făcut, de aceea, din prima zi când voi merge la minister, mă voi întâlni cu toți colegii din minister, voi analiza toate situațiile și, evident, vom face lucrurile în consecință”, a punctat Ștefan-Ovidiu Popa.

Acesta a precizat că intenționează să discute cu reprezentanții ministerului pentru a analiza situațiile existente și a stabili măsurile necesare. Totodată, formarea bugetului pentru anul viitor și identificarea nevoilor financiare ale companiilor subordonate se numără printre prioritățile anunțate pentru începutul mandatului.

Ștefan-Ovidiu Popa, propus pentru conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a primit luni aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare de specialitate reunite. La votul din comisii s-au înregistrat 20 de voturi pentru, opt împotrivă și patru abțineri.

În timpul audierilor, acesta a prezentat direcțiile pe care intenționează să le urmeze, insistând asupra unui management adaptat resurselor financiare disponibile și asupra prioritizării investițiilor și obligațiilor de plată.