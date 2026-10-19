România, pe dos față de Europa la prețurile alimentelor. Produsele care îi costă mai mult pe români

Prețurile mai multor alimente au crescut în România în ultimul an, chiar dacă la nivelul Uniunii Europene au înregistrat scăderi. Potrivit datelor Eurostat pentru septembrie 2026, 21 de categorii de produse alimentare s-au scumpit pe piața românească, în timp ce media europeană a indicat ieftiniri.

Cele mai mari diferențe apar la cafea, lapte, iaurt și brânzeturi, categorii pentru care România se află pe primul loc în clasamentul scumpirilor din UE. Inflația alimentară din România a încetinit în 2026, însă ritmul de creștere a prețurilor rămâne semnificativ peste cel înregistrat la nivel european.

În septembrie, inflația la alimente a fost de 2,6% în România, comparativ cu 0,6% în Uniunea Europeană. Diferența evidențiază evoluția distinctă a prețurilor pe piața locală față de tendința generală din celelalte state membre.

Comparația datelor pentru fiecare categorie de produse, arată că numeroase alimente s-au scumpit în România, deși media europeană a consemnat reduceri de preț. Evoluțiile diferă însă de la o categorie la alta, atât în privința procentelor, cât și a poziției ocupate de România în clasamentul celor 27 de state membre.

Cafeaua a înregistrat cea mai mare creștere de preț dintre categoriile analizate, cu un avans de 13,8% în România în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului precedent. La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al cafelei a scăzut cu 1%, ceea ce plasează România pe primul loc în clasamentul scumpirilor pentru acest produs.

Grăsimile animale, precum untura și seul, s-au scumpit cu 10,4% pe piața românească, în timp ce media europeană a indicat o reducere de 3,5%. Comparația pentru această categorie trebuie interpretată ținând cont de faptul că datele sunt disponibile pentru numai 10 state membre.

Laptele integral a avut o creștere de preț de 8,6% în România, în contrast cu ieftinirea de 2,8% înregistrată în UE. Ceaiul s-a scumpit cu 7,7% la noi, deși media europeană a scăzut cu 0,2%. În cazul uleiului vegetal, prețurile au crescut cu 7,6% în România, în timp ce la nivel european au coborât cu 1,7%.

Și alte categorii au urmat aceeași tendință. Legumele congelate s-au scumpit cu 6,9%, iaurtul cu 5,5%, iar dulciurile și deserturile cu 5,2%. În Uniunea Europeană, toate aceste produse au înregistrat ieftiniri, cuprinse între 0,4% și 0,8%.

Diferențele sunt vizibile în special la produsele lactate. Pentru grupa „lapte, lactate și ouă”, prețurile au crescut în România cu 6,3%, cea mai mare majorare din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, media europeană pentru această categorie a consemnat o scădere de 1,1%.

Laptele integral s-a scumpit cu 8,6% pe piața românească, în timp ce în UE s-a ieftinit cu 2,8%. În cazul iaurtului, creșterea din România a fost de 5,5%, față de o reducere medie europeană de 0,6%. Brânzeturile au înregistrat o majorare de 3,6% la noi, în contrast cu scăderea de 2,6% din Uniune.

Evoluția untului prezintă o diferență similară, chiar dacă prețul acestuia a scăzut atât în România, cât și la nivel european. Pe piața locală, ieftinirea a fost de numai 1%, comparativ cu o reducere de 17% înregistrată în medie în UE.

Diferențele nu se limitează la aceste produse. Smântâna și alte produse din lapte s-au scumpit în România cu 3,6%, în timp ce media europeană a scăzut cu 3,1%. Deserturile și băuturile din lapte au avut o creștere de 4% la noi, față de o reducere de 0,1% în Uniunea Europeană. Laptele degresat s-a scumpit cu 3,7% în România, în timp ce în UE prețul a scăzut cu 3,9%.

Grupa uleiurilor și grăsimilor a înregistrat o creștere a prețurilor de 4,7% în România, în timp ce la nivelul Uniunii Europene s-a consemnat o scădere de 7,2%. Diferența reflectă evoluția opusă a acestei categorii pe piața locală față de media europeană.

În cazul cafelei, scumpirea de 13,8% din România contrastează cu ieftinirea de 1% din UE. Potrivit comparației realizate pe baza datelor Eurostat, România are cea mai mare creștere de preț din Uniune pentru acest produs.

Evoluții similare apar la cerealele pentru micul dejun, care s-au scumpit cu 4,9% în România și s-au ieftinit cu 0,3% în UE. Sucurile de fructe și legume au înregistrat o creștere de 4,7% la noi, față de o reducere de 2,7% în Uniune.

Făina și alte produse din cereale măcinate s-au scumpit cu 4,1% pe piața românească, în timp ce media europeană a scăzut cu 1%. Preparate din carne au avut o majorare de 3,6%, iar fructele de mare, de 4,2%. În ambele cazuri, prețurile au evoluat în sens opus față de media UE, unde s-au redus cu 0,2%, respectiv 0,4%.

Nu toate produsele alimentare au urmat tendințe opuse în România și în restul Uniunii Europene. Unele categorii s-au scumpit în ambele cazuri, însă majorările de pe piața românească au fost mai mari decât media europeană.

Pâinea s-a scumpit cu 4,8% în România, comparativ cu o creștere de 1,1% în UE. Majorarea plasează România pe primul loc în clasamentul scumpirilor pentru această categorie de produse.

Ouăle au înregistrat o creștere de 10,8% în România, în timp ce media europeană a fost de 7,2%. Diferența dintre cele două valori arată că scumpirea de pe piața locală a depășit ritmul înregistrat la nivelul Uniunii.

Carnea proaspătă s-a scumpit cu 4,7% în România, comparativ cu 1,9% în UE. Și în acest caz, creșterea prețurilor a fost mai accentuată pe piața românească decât în media statelor membre.

În contrast cu evoluția mai multor categorii de alimente, fructele și legumele au înregistrat reduceri de preț pe piața românească. Fructele s-au ieftinit cu 11,6% în septembrie 2026 față de aceeași lună din 2025, iar legumele au avut o scădere de 5,1%.

În cazul legumelor, România a înregistrat cea mai mare ieftinire din Uniunea Europeană. La nivelul UE, prețurile acestei categorii au crescut, în medie, cu 4,7%, ceea ce evidențiază diferența dintre evoluția pieței românești și tendința europeană.

Datele Eurostat pentru septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, arată astfel variații importante între categoriile de produse alimentare. În timp ce cafeaua, lactatele, uleiurile și numeroase produse procesate s-au scumpit în România, deși în UE s-au ieftinit, fructele și legumele au înregistrat reduceri de preț pe piața locală.