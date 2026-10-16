Alimente expirate, ulei degradat și prețuri diferite la casă. Ce alte nereguli au găsit inspectorii ANPC

Alimente cu termenul-limită de consum depășit, produse cu mucegai, ulei alimentar cu un grad avansat de degradare termică și ustensile ruginite se numără printre neregulile descoperite de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Verificările au scos la iveală și diferențe între prețurile afișate la raft și sumele înscrise pe bonurile fiscale, precum și deficiențe privind depozitarea și informarea consumatorilor.

Autoritatea a anunțat aplicarea a peste 1.000 de amenzi contravenționale, cu o valoare totală de peste 4,6 milioane de lei, după verificarea a peste 1.800 de operatori economici din întreaga țară. Acțiunile au vizat atât comercializarea produselor alimentare și nealimentare, cât și activitatea unităților din sectorul alimentației publice.

Controalele s-au desfășurat în perioada 12–16 octombrie 2026, iar printre deficiențele identificate s-au aflat produse neconforme, condiții necorespunzătoare de păstrare a alimentelor și probleme legate de etichetare și prețurile practicate.

Potrivit ANPC, verificările au evidențiat comercializarea unor produse alimentare pentru care data-limită de consum fusese depășită. Inspectorii au identificat și produse nealimentare, în special detergenți, al căror termen de valabilitate expirase.

O altă categorie de nereguli a vizat produsele de origine vegetală depreciate calitativ. Unele dintre acestea prezentau depuneri de mucegai, urme de lovire sau strivire, indicii ale deteriorării produselor comercializate. De asemenea, au fost găsite plante expuse la vânzare, deși se aflau într-o stare avansată de ofilire.

Inspectorii au constatat și deficiențe de informare în cazul unor produse alimentare care nu aveau toate elementele necesare pentru identificarea și caracterizarea acestora. Lipsa acestor informații împiedică furnizarea unor date complete și precise către consumatori.

Problemele au vizat și produsele nealimentare. În cazul detergenților, au fost semnalate absența traducerilor în limba română pentru informațiile referitoare la utilizarea corectă și în siguranță, precum și etichete cu informații incomplete sau ilizibile. Totodată, au fost identificate produse de tip tester pentru care nu era indicată data deschiderii.

În unitățile verificate, inspectorii au identificat situații în care era utilizat ulei alimentar cu un grad avansat de degradare termică. Controalele au evidențiat și nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare pentru anumite produse, inclusiv carne și sosuri.

Alte neconformități au fost constatate la produsele congelate, în ambalajele cărora existau acumulări de gheață. Verificările au vizat și starea spațiilor destinate preparării alimentelor, unde au fost descoperite acumulări importante de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

Au fost semnalate, de asemenea, deficiențe privind întreținerea echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru prepararea alimentelor. Unele prezentau un grad ridicat de uzură, acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri consistente de arsură.

Aceste constatări s-au adăugat problemelor legate de informarea consumatorilor și de comercializarea produselor neconforme. Lista neregulilor comunicate de ANPC a inclus și recipienți sub presiune, respectiv butelii, care prezentau un grad avansat de coroziune.

Printre deficiențele identificate de inspectori s-au numărat și diferențele dintre prețul afișat pe eticheta de raft și cel înregistrat pe bonul fiscal. Această abatere a fost inclusă de ANPC în lista principalelor neconformități constatate în timpul verificărilor desfășurate la nivel național.

În același timp, autoritatea a semnalat probleme privind etichetarea produselor și furnizarea informațiilor necesare pentru utilizarea acestora în condiții de siguranță. În cazul detergenților, neregulile au vizat atât lipsa traducerilor în limba română, cât și caracterul incomplet sau ilizibil al informațiilor disponibile pe etichete.

Verificările au urmărit respectarea obligațiilor comercianților în ceea ce privește produsele oferite spre vânzare, informarea clienților și condițiile de păstrare și manipulare a mărfurilor. Printre produsele vizate s-au aflat atât alimente și produse de origine vegetală, cât și detergenți și recipiente sub presiune.

În urma controalelor efectuate între 12 și 16 octombrie 2026, ANPC a aplicat 1.046 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,6 milioane de lei. Au fost emise și 756 de avertismente, potrivit datelor comunicate de autoritate.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,1 milioane de lei. Pentru produsele neconforme, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor bunuri în valoare de peste 322.000 de lei.

Măsurile au inclus și oprirea temporară de la comercializare a unor produse evaluate la peste 438.000 de lei. În plus, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru opt operatori economici.

Sancțiunile și măsurile de control au vizat neregulile constatate în legătură cu termenul de valabilitate al produselor, condițiile de depozitare, starea echipamentelor și ustensilelor, informarea consumatorilor și respectarea prețurilor afișate la raft.