Se pregătesc noi taxe la țigări într-o țară europeană. Cât ar putea plăti fumătorii pe un pachet standard

Germania se pregătește să majoreze treptat impozitele aplicate produselor din tutun, după ce Bundestagul a votat reforma fiscală care prevede scumpiri semnificative în următorii ani.

Potrivit estimărilor care stau la baza noilor măsuri, prețul unui pachet standard de 20 de țigări ar putea depăși 11 euro până în 2030, față de aproximativ 8,05 euro în prezent.

Calendarul estimat al majorărilor indică un preț de 8,77 euro pentru un pachet de țigări începând din 2027, de 9,56 euro din 2028, de 10,42 euro din 2029 și de 11,36 euro din 2030. Evoluția ar urma să se reflecte și în prețurile unor produse mai scumpe, în cazul cărora costul unui pachet ar putea ajunge la 14 euro.

Majorările nu vizează doar țigările comercializate în pachete, ci și tutunul destinat rulării manuale, care ar urma să devină semnificativ mai scump. Prin aceste modificări, prețurile din Germania s-ar apropia treptat de cele practicate pe alte piețe europene, deși ar rămâne sub nivelurile din unele dintre cele mai scumpe țări de pe continent, printre care Irlanda, Franța și Olanda.

Prin creșterea planificată a impozitelor, guvernul german urmărește să obțină venituri suplimentare de aproximativ 12 miliarde de euro în următorii patru ani. Potrivit estimărilor prezentate, în 2027 încasările suplimentare ar urma să ajungă la aproximativ 1,5 miliarde de euro, urmând să crească până la 4,5 miliarde de euro în 2030.

Veniturile totale obținute de statul german din accizele aplicate produselor din tutun s-au ridicat la 17,6 miliarde de euro anul trecut. Autoritățile mizează pe noile majorări pentru a spori încasările bugetare, însă reprezentanții industriei contestă perspectiva că obiectivele financiare vor fi atinse integral.

Industria tutunului avertizează că scumpirile ar putea determina o parte dintre consumatori să se îndrepte către piața ilegală sau să cumpere țigări mai ieftine din alte state membre ale Uniunii Europene. Într-un asemenea scenariu, comercianții care vând legal produse din tutun s-ar putea număra printre cei mai afectați de schimbările fiscale.

Deputatul CDU Carsten Brodesser a susținut o abordare mai moderată, argumentând că majorările prea rapide ar putea reduce veniturile fiscale și ar putea afecta comerțul legal cu tutun. Propunerea sa nu a obținut însă sprijinul necesar pentru a fi adoptată.

În timpul dezbaterilor din Bundestag, deputatul SPD Ingo Vogel a recunoscut că reforma are și un rol bugetar, dar a evidențiat totodată obiectivul de sănătate publică al măsurilor. Prin scumpirea produselor care conțin nicotină, autoritățile urmăresc să reducă atractivitatea acestora pentru consumatori.

Vogel a salutat decizia de a limita majorările taxelor pentru trabucuri și țigări de foi, care nu vor crește atât de mult pe cât se prevăzuse într-o etapă anterioară. În schimb, impozitarea lichidelor utilizate pentru țigările electronice a fost majorată puțin mai mult decât se anticipase.

Referindu-se la produsele cu prețuri reduse și la riscul ca acestea să faciliteze accesul la nicotină, deputatul SPD a declarat: „Produsele ieftine, în special, nu ar trebui să devină o poartă ușoară către consumul de nicotină, motiv pentru care ridicăm pragul de preț în acest domeniu”. El a adăugat că autoritățile tratează cu seriozitate avertismentele formulate de funcționarii vamali și de sindicatul acestora privind posibila extindere a pieței negre.

În opinia lui Vogel, trecerea consumatorilor către canale ilegale ar putea avea consecințe atât pentru bugetul public, cât și pentru activitatea autorităților de combatere a criminalității. Deputatul a avertizat că, dacă cererea s-ar muta către piața ilegală, „nu numai că vom pierde financiar, dar va trebui să ne confruntăm și mai mult cu rețelele criminale”.

Creșterea taxelor pe tutun a fost criticată și de partidul AfD. Deputatul Christian Douglas a contestat argumentele guvernului, susținând că există o contradicție între justificarea măsurilor prin obiective de sănătate publică și estimările privind creșterea veniturilor fiscale.

Critica sa vizează faptul că autoritățile se așteaptă la încasări mai mari, deși scumpirea produselor din tutun ar trebui să contribuie la reducerea consumului. Din această perspectivă, Douglas a pus sub semnul întrebării măsura în care guvernul anticipează efectele fiscale ale unei eventuale diminuări a cererii.

Poziția Verzilor este diferită. Formațiunea susține, în principiu, majorarea taxelor pe tutun, însă consideră că nivelul creșterilor prevăzute de reforma actuală este insuficient. Die Linke s-a opus, la rândul său, modificărilor fiscale și a votat împotriva reformei, la fel ca AfD.

Datele privind fumatul în Germania indică faptul că aproximativ 19% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 15 ani consumă tutun. Potrivit microrecensământului din 2025, circa 14% din populația acestei categorii de vârstă fumează regulat, în timp ce aproximativ 5% fumează ocazional.

Centrul German de Cercetare a Cancerului a estimat că aproximativ 131.000 de persoane au murit în Germania, în 2023, din cauza unor boli asociate consumului de tutun. Datele sunt invocate în dezbaterea privind măsurile prin care autoritățile încearcă să reducă numărul fumătorilor și efectele consumului asupra sănătății.

Experții în sănătate consideră că majorarea prețurilor poate contribui la renunțarea la fumat, prin creșterea costurilor suportate de consumatori. Această abordare reprezintă unul dintre argumentele utilizate pentru susținerea unei fiscalități mai ridicate asupra produselor din tutun.

Următorul pas legislativ este votul Bundesratului, programat pentru vineri, asupra amendamentului la legea privind taxa pe tutun. Întrucât, potrivit informațiilor prezentate, nu sunt anticipate obiecții, modificările fiscale sunt așteptate să primească aprobarea necesară.