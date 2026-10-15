Vârsta de pensionare ar putea depăși 67 de ani. Ce se întâmplă cu generațiile născute între 1961 și 1963

Persoanele născute în 1961, 1962 și 1963 au șanse reduse să fie afectate de o eventuală creștere a vârstei standard de pensionare peste pragul de 67 de ani, potrivit calendarului de reformă discutat în Germania. O asemenea modificare ar putea fi aplicată abia după 2031, moment în care membrii acestor generații ar urma să fi atins deja vârsta standard de pensionare prevăzută de legislația actuală.

Dezbaterea privind prelungirea vieții profesionale provoacă incertitudine în rândul angajaților care se apropie de pensionare. Una dintre întrebările principale este dacă vârsta de retragere din activitate ar putea ajunge la 67 de ani și șase luni sau chiar la un nivel mai ridicat în următorii ani.

Pentru a înțelege efectele posibile ale reformei, trebuie făcută distincția între regulile în vigoare și propunerile aflate în discuție. Pentru persoanele născute între 1961 și 1963, legislația germană stabilește deja vârste standard de pensionare diferențiate, în funcție de anul nașterii.

Deși modificarea ulterioară a acestor reguli este posibilă din punct de vedere legislativ, o asemenea măsură ar necesita adoptarea unor prevederi explicite. Situația celor care se află aproape de pensionare ar ridica și problema protejării așteptărilor legitime, având în vedere că mulți și-au organizat deciziile profesionale și financiare în funcție de vârsta legală existentă.

Persoanele născute în 1961, 1962 și 1963 ar urma să ajungă la vârsta standard de pensionare cel târziu în 2030. Acest calendar explică de ce respectivele generații sunt considerate mai puțin expuse unei eventuale creșteri suplimentare, despre care propunerile actuale discută începând cu perioada de după 2031.

Data exactă la care poate începe pensionarea depinde de luna nașterii și de îndeplinirea condițiilor legale. De exemplu, o persoană născută în decembrie 1963 împlinește vârsta standard de pensionare de 66 de ani și zece luni în octombrie 2030.

Prin urmare, această persoană ar ajunge la vârsta standard de pensionare înaintea perioadei în care ar putea fi introdus noul mecanism de ajustare. Calendarul nu reprezintă însă o garanție absolută împotriva oricărei modificări legislative viitoare, ci reflectă regulile actuale și direcția reformei discutate, potrivit buerger-geld.org.

În prezent, vârsta standard de pensionare în Germania este:

de 66 de ani și șase luni pentru persoanele născute în 1961,

de 66 de ani și opt luni pentru cele născute în 1962,

de 66 de ani și zece luni pentru persoanele născute în 1963.

Aceste praguri sunt stabilite de articolul 235 din Codul Social German, Cartea a VI-a (SGB VI).

Pentru acordarea pensiei standard pentru limită de vârstă, persoanele asigurate trebuie să îndeplinească și perioada generală minimă de cotizare, de cinci ani. După îndeplinirea acestei condiții și atingerea vârstei legale corespunzătoare, pensia standard poate fi acordată fără reducerile asociate pensionării anticipate.

Potrivit regulilor prezentate de Asigurările de Pensii din Germania, creșterea treptată a vârstei standard de pensionare se aplică persoanelor născute între 1947 și 1963. Pentru generațiile născute începând cu 1964, pragul standard este de 67 de ani.

Pentru angajații care se apropie de finalul carierei, stabilirea acestei vârste are efecte directe asupra planificării personale. Momentul pensionării poate influența decizia de a continua munca în ture, de a preda conducerea unei afaceri, de a organiza îngrijirea unei rude sau de a stabili cheltuielile și veniturile pentru perioada de după încetarea activității profesionale.

Pensia standard pentru limită de vârstă trebuie diferențiată de pensia fără penalizări acordată persoanelor cu perioade de asigurare deosebit de lungi. Cele două forme de pensionare au condiții și praguri de vârstă diferite, iar o eventuală modificare a regulilor pentru una dintre ele nu implică automat schimbarea celeilalte.

Potrivit legislației actuale din Germania, persoanele care au acumulat cel puțin 45 de ani de perioade de asigurare eligibile pot beneficia de pensionare fără reduceri înainte de atingerea vârstei standard. Pentru generațiile născute în 1961, 1962 și 1963, vârstele aplicabile sunt următoarele:

1961: 64 de ani și 6 luni. Cu 24 de luni mai devreme,

1962: 64 de ani și 8 luni. Cu 24 de luni mai devreme,

1963: 64 de ani și 10 luni. Cu 24 de luni mai devreme.

Denumirea populară de „pensionare la 63 de ani” nu înseamnă că toate persoanele care au acumulat 45 de ani de asigurare se pot retrage efectiv din activitate la această vârstă. Pentru generațiile menționate, pragul fără reduceri este stabilit în funcție de anul nașterii și este cu doi ani mai mic decât vârsta standard de pensionare.

Comisia care analizează reforma sistemului de pensii propune eliminarea posibilității de pensionare anticipată fără reduceri pentru persoanele cu perioade de asigurare deosebit de lungi. Această propunere este distinctă de discuția privind creșterea vârstei standard peste 67 de ani și nu reprezintă, în sine, o modificare deja intrată în vigoare.

Autoritățile germane justifică necesitatea reformei prin evoluțiile demografice. Pe măsură ce populația îmbătrânește, sistemul de pensii trebuie să asigure plata beneficiilor unui număr mai mare de pensionari, în condițiile în care numărul persoanelor care contribuie la finanțarea acestora ar putea fi insuficient pentru a menține echilibrul sistemului.

În acest context, Comisia pentru pensii recomandă ca, după 2031, vârsta standard de pensionare să fie ajustată în funcție de creșterea speranței de viață. Modelul propus prevede distribuirea perioadei suplimentare de viață între activitatea profesională și pensionare, într-un raport de doi la unu.

Potrivit acestei formule, o creștere cu un an a speranței de viață ar conduce la majorarea vârstei standard de pensionare cu aproximativ șase luni. Pe baza datelor utilizate în propunere, pragul ar putea crește de la 67 de ani la aproximativ 67 de ani și șase luni în intervalul 2031–2041.

Aceste valori descriu însă un scenariu de reformă, nu o obligație legală deja stabilită. Pentru ca o nouă vârstă de pensionare să devină obligatorie, ar fi necesară adoptarea unor modificări legislative prin procedura parlamentară din Germania, care implică Bundestagul și Bundesratul. Ar trebui stabilite și regulile tranzitorii, inclusiv condițiile aplicabile persoanelor care se apropie de vârsta de pensionare.

Potrivit calendarului discutat, o nouă creștere a vârstei standard de pensionare ar putea începe cel mai devreme în 2032. Comisia propune ajustarea treptată a pragului în funcție de speranța de viață după 2031, iar guvernul federal urmărește transpunerea recomandărilor în legislație.

Pentru persoanele născute între 1961 și 1963, calendarul actual indică faptul că vârsta standard de pensionare va fi atinsă înaintea introducerii posibilei ajustări. Pragurile aplicabile acestor generații corespund unor date de pensionare cuprinse între 2027 și 2030, în funcție de anul și luna nașterii.

Chiar dacă procesul legislativ ar fi finalizat până la sfârșitul anului 2026, ar rămâne de stabilit modul în care ar fi tratate persoanele aflate aproape de pensionare. O eventuală obligație de a continua activitatea profesională ar putea necesita prevederi tranzitorii care să țină cont de apropierea datei de retragere din activitate.

Protejarea așteptărilor legitime este un element important al acestei discuții. Persoanele care și-au planificat pensionarea pentru o anumită dată pot avea deja stabilite decizii privind pensionarea parțială, acordurile de încetare a raporturilor de muncă, pensiile private, rambursarea împrumuturilor sau îngrijirea pe termen lung a membrilor familiei.

O eventuală schimbare care ar afecta persoanele aflate la mică distanță de pensionare ar trebui analizată și din perspectiva efectelor sociale și financiare. Deocamdată, însă, întinderea unei asemenea protecții depinde de forma concretă a viitoarei legislații.

Pentru generația născută în 1964, vârsta standard de pensionare este deja stabilită la 67 de ani. Aceasta este prima generație pentru care a fost aplicată integral creșterea graduală a vârstei standard de la 65 la 67 de ani.

Posibilitatea ca persoanele născute în 1964 să fie afectate de o nouă majorare nu poate fi stabilită cu certitudine în lipsa unui proiect legislativ concret. În funcție de luna nașterii, membrii acestei generații vor atinge vârsta standard de pensionare în cursul anului 2031.

Dacă noul mecanism ar intra în vigoare abia în 2032 și ar include reguli tranzitorii care să protejeze persoanele aflate aproape de pensionare, o parte importantă sau chiar întreaga generație ar putea să nu fie afectată. Aplicarea unei asemenea excepții nu este însă confirmată, deoarece depinde de data de referință și de condițiile care vor fi prevăzute în lege.

Incertitudinea este mai mare pentru generațiile mai tinere. Persoanele născute în 1965 sau ulterior vor ajunge la vârsta standard de pensionare începând din 2032, în funcție de anul și luna nașterii. Din acest motiv, aceste generații ar putea fi mai direct vizate de o eventuală ajustare a vârstei de pensionare, dacă propunerile actuale vor fi transformate în norme legale obligatorii.