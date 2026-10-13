Își cresc singuri copiii, dar puțini știu ce drepturi au. Ce ajutoare pot primi părinții în această situație

SURSA FOTO: Dreamstime - Părinții cu copii cu handicap vor putea lucra de acasă până la 8 zile pe lună

Părinții care își cresc singuri copiii pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar și social, în funcție de veniturile familiei, numărul copiilor aflați în întreținere și situația juridică a acestora.

Printre drepturile care pot fi solicitate se numără venitul minim de incluziune, alocația de stat pentru copii, bursa socială pentru elevi și pensia de întreținere datorată de celălalt părinte.

În anumite situații, familiile monoparentale pot avea acces și la alte programe de sprijin, precum ajutoare pentru alimente, mese calde sau tichete educaționale. Acordarea acestor beneficii depinde de regulile fiecărui program și de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

Totodată, un proiect de lege adoptat de Senat în septembrie 2026 propune acordarea a trei zile suplimentare de concediu de odihnă pentru salariații care fac parte din familii monoparentale. Măsura nu este însă în vigoare, fiind necesară parcurgerea etapelor legislative pentru adoptarea definitivă.

Potrivit legislației privind asistența socială, familia monoparentală este alcătuită dintr-o persoană singură și unul sau mai mulți copii aflați în întreținere, care locuiesc și gospodăresc împreună. În această categorie pot intra părinții divorțați, văduvi sau necăsătoriți, precum și persoanele aflate în alte situații prevăzute de lege.

În anumite condiții, pot fi eligibili și tutorii sau persoanele care au copii în plasament ori încredințare. Situația concretă a familiei trebuie analizată în raport cu cerințele legale aplicabile beneficiului solicitat.

Faptul că un părinte se ocupă în principal de creșterea copilului nu garantează automat încadrarea în categoria beneficiarilor. Autoritățile pot solicita documente care să ateste componența familiei, situația juridică a copilului și, acolo unde este necesar, veniturile realizate.

Părinții singuri cu venituri reduse pot solicita sprijin prin venitul minim de incluziune (VMI), care cuprinde și ajutorul pentru familia cu copii. Acesta nu reprezintă o sumă acordată automat tuturor mamelor sau taților care își cresc singuri copiii, ci un beneficiu condiționat de venituri și de celelalte criterii prevăzute de lege.

Potrivit cuantumurilor indicate pentru aprilie 2026, valoarea ajutorului diferă în funcție de venitul net lunar ajustat al familiei și de numărul copiilor aflați în întreținere.

Pentru familiile monoparentale cu un venit net lunar ajustat de cel mult 393 de lei, sumele lunare prevăzute sunt următoarele:

227 de lei pentru familiile cu un copil;

451 de lei pentru familiile cu doi copii;

675 de lei pentru familiile cu trei copii;

900 de lei pentru familiile cu patru copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale al căror venit net lunar ajustat este cuprins între 394 și 998 de lei, cuantumurile indicate sunt de 202 lei pentru un copil, 394 de lei pentru doi copii, 593 de lei pentru trei copii și 786 de lei pentru patru copii sau mai mulți.

Sumele se acordă în funcție de încadrarea familiei în limitele de venit și de respectarea condițiilor legale. Prin urmare, cuantumul maxim de 900 de lei nu se aplică tuturor părinților singuri, ci familiilor care îndeplinesc criteriile corespunzătoare.

Venitul net lunar ajustat nu este identic cu salariul părintelui sau cu totalul banilor încasați într-o lună. Calculul ține cont de veniturile relevante potrivit legii și de numărul membrilor familiei, prin aplicarea unor coeficienți de echivalență.

Coeficientul este de 1 pentru primul membru al familiei și de 0,5 pentru fiecare membru suplimentar. Astfel, pentru o mamă care își crește singură copilul, coeficientul de echivalență al familiei este de 1,5.

Autoritățile verifică informațiile declarate și datele disponibile în bazele administrative pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare. Unele venituri, inclusiv alocația de stat pentru copii și anumite forme de sprijin financiar, sunt exceptate de la calcul în condițiile prevăzute de lege. Obținerea unui salariu nu exclude automat accesul la ajutorul pentru familia cu copii. Eligibilitatea se stabilește în funcție de venitul ajustat și de celelalte cerințe aplicabile.

Părinții care își cresc singuri copiii pot solicita alocația de stat în aceleași condiții generale aplicabile celorlalte familii. Statutul de familie monoparentală nu exclude dreptul copilului la acest beneficiu.

Potrivit cuantumurilor indicate pentru 2026, alocația este de 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la doi ani și pentru copiii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani. Pentru copiii cu vârste între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii care urmează liceul sau școala profesională în condițiile legii, suma este de 292 de lei lunar.

În funcție de veniturile realizate și de programele disponibile, familiile monoparentale pot solicita și alte forme de sprijin, inclusiv ajutoare pentru alimente, mese calde sau tichete educaționale. Pentru fiecare program trebuie verificate condițiile de eligibilitate, limitele de venit și perioada în care se acordă beneficiile.

Aceste drepturi nu sunt acordate automat numai pe baza faptului că un copil locuiește cu un singur părinte. În funcție de program, pot fi necesare o cerere, documente justificative și verificarea situației familiale.

Copiii care provin din familii monoparentale pot beneficia de bursă socială dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologia aplicabilă anului școlar respectiv. Pentru anul școlar 2025–2026, cuantumul bursei sociale indicat este de 300 de lei lunar. Elevii din familii monoparentale nu beneficiază automat de bursă doar pe baza acestei situații familiale, ci trebuie să se încadreze în criteriile prevăzute de metodologia în vigoare.

Printre condițiile utilizate pentru acordarea bursei sociale pe criterii de venit în anul școlar 2025–2026 s-a numărat încadrarea venitului mediu net pe membru de familie, calculat pentru ultimele 12 luni anterioare cererii, sub pragul de 50% din salariul minim net pe economie.

Există și alte situații care pot permite acordarea bursei sociale, în funcție de prevederile aplicabile. Acestea pot include decesul unuia sau al ambilor părinți, existența unei măsuri de protecție specială ori anumite afecțiuni medicale. Cererea și documentele necesare se depun la secretariatul unității de învățământ, cu respectarea termenelor și a procedurii stabilite pentru anul școlar vizat.

Accesul la creșă poate reprezenta o problemă practică pentru părinții care nu au o altă persoană cu care să împartă responsabilitățile de îngrijire. Totuși, statutul de familie monoparentală nu trebuie interpretat ca o garanție universală a obținerii unui loc.

Criteriile de înscriere și departajare sunt stabilite prin metodologia aplicabilă și prin regulile publicate de unitatea de învățământ sau de autoritatea locală. Pentru a afla dacă situația monoparentală oferă prioritate la admitere, părintele trebuie să consulte criteriile oficiale valabile pentru instituția la care dorește să înscrie copilul.

În funcție de procedură, pot fi solicitate documente care dovedesc componența familiei și situația juridică a copilului. Aplicarea criteriilor trebuie verificată pentru fiecare proces de înscriere, fără a presupune existența unui drept automat la un loc în creșă.

Un proiect legislativ adoptat de Senat în septembrie 2026 propune acordarea unui concediu de odihnă anual de minimum 23 de zile lucrătoare salariaților care fac parte din familii monoparentale. În prezent, Codul muncii prevede un concediu de odihnă anual de minimum 20 de zile lucrătoare.

Potrivit propunerii, părinții care se încadrează în categoria vizată ar putea beneficia de trei zile lucrătoare suplimentare de concediu plătit pe an. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri.

Zilele suplimentare ar urma să fie suportate de angajator, asemenea concediului de odihnă obișnuit. Aplicarea măsurii depinde însă de adoptarea definitivă a proiectului și de intrarea sa în vigoare.

După votul Senatului, proiectul trebuie să parcurgă etapa decizională la Camera Deputaților, precum și procedurile de promulgare și publicare în Monitorul Oficial. Până la finalizarea acestor etape, cele trei zile suplimentare nu reprezintă un drept legal deja garantat salariaților din familiile monoparentale.

În anumite condiții, salariații care au copii cu vârsta de până la 11 ani pot solicita și patru zile de telemuncă pe lună, dacă natura activității permite acest lucru și sunt îndeplinite cerințele legale. Posibilitatea depinde de specificul postului și nu poate fi aplicată în mod practic tuturor profesiilor.

Faptul că un copil locuiește cu un singur părinte nu înlătură obligația celuilalt părinte de a contribui la întreținerea sa. Pensia de întreținere este un drept al copilului și o obligație legală a părintelui care trebuie să participe la acoperirea nevoilor acestuia.

Părintele cu care locuiește copilul poate solicita stabilirea pensiei de întreținere printr-un acord cu celălalt părinte sau prin intermediul instanței, în funcție de situația concretă. Cuantumul se stabilește ținând cont de nevoile copilului, de mijloacele părintelui obligat la plată și de limitele prevăzute de Codul civil.

Spre deosebire de ajutoarele sociale, pensia de întreținere nu este o prestație plătită de stat. Aceasta reprezintă contribuția pe care părintele obligat trebuie să o asigure pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului.

Dacă părinții nu ajung la un acord, instanța poate stabili obligația de plată și cuantumul acesteia. În situația în care obligația nu este respectată, existența unei hotărâri judecătorești sau a unui alt titlu executoriu poate permite recuperarea sumelor restante prin executare silită, în condițiile legii.

Neplata pensiei de întreținere nu anulează dreptul copilului de a primi contribuția stabilită potrivit legii. Atunci când există un titlu executoriu, părintele poate solicita recuperarea sumelor restante prin intermediul unui executor judecătoresc, cu respectarea procedurilor legale.

În anumite împrejurări, neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească poate constitui infracțiunea de abandon de familie, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul penal. O simplă întârziere la plată nu atrage automat răspunderea penală, fiind necesară analizarea situației concrete și a cerințelor legale.

Pentru recuperarea sumelor, părintele poate avea nevoie de documentele care stabilesc obligația de întreținere, evidența plăților efectuate și informațiile referitoare la restanțe. Acestea pot fi folosite în demersurile legale necesare pentru punerea în aplicare a obligației.

Actele solicitate diferă în funcție de beneficiul urmărit și de situația juridică a familiei. În general, autoritățile pot cere documente care să confirme identitatea părintelui, existența copiilor aflați în întreținere și, după caz, veniturile familiei sau situațiile speciale prevăzute de lege.

Printre documentele care pot fi solicitate se numără:

actele de identitate ale părintelui și ale membrilor familiei;

certificatele de naștere ale copiilor;

certificatul de divorț și documentele relevante privind domiciliul copilului;

certificatul de deces al celuilalt părinte, dacă este cazul;

hotărârile judecătorești referitoare la domiciliul copilului sau la pensia de întreținere;

documentele privind veniturile familiei, atunci când informațiile nu pot fi verificate prin bazele de date;

actele care atestă tutela, plasamentul sau alte situații speciale prevăzute de lege;

documentele privind domiciliul ori reședința, dacă sunt solicitate pentru procedura respectivă.

Pentru solicitarea venitului minim de incluziune, cererea și declarația pe propria răspundere se depun la serviciul public de asistență socială al primăriei competente. În funcție de situație, pot fi cerute documente suplimentare și pot fi efectuate verificări administrative sau sociale.

În cazul burselor sociale, dosarul se depune la unitatea de învățământ, potrivit metodologiei aplicabile anului școlar. Pentru celelalte beneficii, părintele trebuie să verifice procedura instituției responsabile, lista documentelor solicitate și condițiile specifice de acordare.