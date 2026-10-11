Părinții, vizați de noile reguli privind rețelele sociale. Ce se pregătește pentru copiii sub 15 ani din Grecia

Grecia pregătește noi restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale. Un proiect de lege care propune interzicerea utilizării platformelor de socializare de către minorii sub 15 ani urmează să fie analizat marți de o comisie parlamentară. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru protejarea sănătății, siguranței și dezvoltării copiilor, în contextul îngrijorărilor legate de efectele utilizării excesive a platformelor digitale.

Autoritățile din Grecia intenționează să introducă o limită minimă de vârstă pentru utilizarea platformelor de socializare online, potrivit informațiilor publicate de ekathimerini.com.

Proiectul legislativ a fost depus vineri seară în Parlament de ministrul de stat Akis Skertsos și urmează să fie examinat marți de o comisie parlamentară.

Documentul propune restricționarea accesului copiilor care nu au împlinit 15 ani la serviciile de socializare online, ca măsură preventivă pentru protejarea minorilor.

Inițiativa face parte din eforturile autorităților elene de a consolida siguranța copiilor în mediul digital și de a reduce riscurile asociate expunerii timpurii la conținutul distribuit pe platformele sociale.

Deocamdată, restricția se află în stadiul de proiect legislativ și nu reprezintă o interdicție deja intrată în vigoare.

În expunerea de motive, Guvernul Greciei atrage atenția asupra modului în care funcționează algoritmii platformelor de socializare.

Potrivit autorităților, aceștia sunt concepuți pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp, prin recomandări personalizate și fluxuri continue de conținut.

Expunerea copiilor la astfel de mecanisme, încă de la vârste fragede, poate crește riscul apariției unor comportamente problematice sau asociate dependenței de mediul online.

Autoritățile consideră că limitarea accesului minorilor sub 15 ani ar putea reduce aceste riscuri și ar contribui la protejarea dezvoltării sociale a copiilor.

Inițiativa urmărește astfel nu doar reglementarea utilizării platformelor digitale, ci și prevenirea efectelor negative pe care folosirea excesivă a acestora le poate avea asupra minorilor.

Una dintre principalele provocări ale aplicării noilor reguli este verificarea vârstei utilizatorilor.

Pentru implementarea restricției, autoritățile elene iau în calcul utilizarea unor instrumente digitale deja existente.

Printre acestea se numără aplicațiile Gov.gr Wallet și KidsWallet, care ar putea permite verificarea vârstei și aplicarea limitelor prevăzute de legislație.

Folosirea acestor instrumente ar urma să contribuie la identificarea utilizatorilor care nu îndeplinesc condiția de vârstă pentru accesarea platformelor de socializare.

Detaliile tehnice privind aplicarea restricțiilor și obligațiile concrete ale furnizorilor de servicii urmează să fie stabilite în cadrul procesului legislativ.

Proiectul de lege stabilește și instituțiile care ar urma să supravegheze aplicarea măsurilor.

Responsabilitatea monitorizării respectării restricțiilor ar reveni Consiliului Național pentru Radio și Televiziune din Grecia (ESR) și Autorității Elene pentru Protecția Datelor (DPA).

Noile prevederi ar urma să îi vizeze atât pe copiii sub 15 ani și pe părinții sau tutorii acestora, cât și pe operatorii platformelor de socializare.

Autoritățile naționale competente ar avea rolul de a urmări respectarea legislației și de a supraveghea aplicarea mecanismelor de verificare a vârstei.

Inițiativa Greciei se înscrie într-o dezbatere mai amplă privind accesul copiilor la rețelele sociale și responsabilitatea companiilor care administrează aceste platforme.

Protecția minorilor în mediul digital a devenit o preocupare pentru tot mai multe guverne, în special în ceea ce privește expunerea la conținut nepotrivit, timpul petrecut online și riscurile dezvoltării unor comportamente de utilizare excesivă.

Și Turcia a anunțat măsuri de restricționare a accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani.

În Grecia, următorul pas este examinarea proiectului în comisia parlamentară. Dacă inițiativa va fi adoptată, aceasta ar putea modifica semnificativ condițiile în care minorii pot utiliza platformele de socializare online.