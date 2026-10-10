Noi reguli pentru fermele de găini ouătoare din România. Proiectul care schimbă modul de acordare a finanțărilor publice a primit aviz favorabil

Un proiect legislativ care urmărește eliminarea finanțării publice pentru achiziționarea de cuști noi destinate găinilor ouătoare a primit un nou aviz favorabil în Parlament. Inițiativa propune sprijinirea fermierilor care investesc în sisteme alternative de creștere a păsărilor, fără cuști. Potrivit Asociației F.R.E.E., peste 40% dintre găinile ouătoare din România sunt crescute în prezent în astfel de sisteme.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2018 privind susținerea activității în sectorul avicol a primit, pe 6 octombrie 2026, aviz favorabil din partea Comisiei Juridice, de Disciplină și Imunități a Camerei Deputaților.

Inițiativa a fost depusă în Parlament la 24 noiembrie 2025 de deputatul Andrei Baciu și urmărește modernizarea sectorului avicol prin încurajarea investițiilor în sisteme de creștere a găinilor ouătoare fără cuști.

Potrivit unui comunicat transmis de Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.), membrii Comisiei Juridice au analizat proiectul, expunerea de motive și avizele emise anterior de instituțiile competente.

Inițiativa beneficiază deja de avize favorabile din partea Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social și Consiliului Concurenței.

În urma dezbaterilor din 6 octombrie, parlamentarii din comisie au decis, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului, în forma în care acesta le-a fost transmis.

Proiectul de lege Pl-x nr. 269/2026 vizează modul în care sunt direcționate finanțările publice destinate sectorului avicol.

Concret, inițiativa propune ca fondurile publice să fie orientate către investiții în sisteme alternative de creștere a găinilor ouătoare, fără a mai finanța achiziționarea de cuști noi.

Astfel, fermierii ar urma să fie încurajați să modernizeze exploatațiile și să adopte metode de creștere care permit păsărilor o libertate mai mare de mișcare.

Proiectul nu prevede, potrivit informațiilor prezentate în comunicat, eliminarea imediată a tuturor cuștilor existente în ferme, ci schimbarea direcției în care sunt alocate fondurile publice pentru investiții noi.

Asociația F.R.E.E. arată că această abordare este în concordanță cu obiectivele Politicii Agricole Comune și cu Planul Strategic Național PAC 2023-2027, documente care includ măsuri pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor.

Organizația atrage atenția asupra condițiilor în care sunt crescute o parte dintre găinile ouătoare din fermele românești.

Conform datelor prezentate de F.R.E.E., 41,8% dintre găinile ouătoare din România sunt ținute în cuști metalice.

Reprezentanții asociației susțin că spațiul disponibil pentru fiecare pasăre în astfel de sisteme este comparabil cu suprafața unei coli A4.

În aceste condiții, păsările au posibilități limitate de mișcare și nu își pot manifesta în mod corespunzător comportamentele naturale.

Organizația semnalează și alte probleme asociate creșterii intensive, inclusiv stresul, leziunile provocate de contactul cu structurile metalice și practicile utilizate pentru limitarea comportamentelor agresive dintre păsări.

Printre acestea se numără și scurtarea ciocului la vârste foarte mici, procedură despre care asociația afirmă că este utilizată pentru prevenirea rănirii reciproce a găinilor.

Aceste aspecte sunt invocate de organizație pentru a susține necesitatea trecerii către sisteme alternative de creștere.

În contextul discuțiilor despre condițiile de creștere a găinilor ouătoare, asociația reamintește că sistemul utilizat în ferme poate fi identificat de consumatori prin prima cifră a codului inscripționat pe coaja ouălor.

Codificarea permite diferențierea produselor în funcție de metoda de creștere a păsărilor:

Cod 0 – ouă provenite de la găini crescute în sistem ecologic.

– ouă provenite de la găini crescute în sistem ecologic. Cod 1 – ouă provenite de la găini crescute în sistem extensiv, cu acces în aer liber.

– ouă provenite de la găini crescute în sistem extensiv, cu acces în aer liber. Cod 2 – ouă provenite de la găini crescute la sol, în hale, fără acces în exterior.

– ouă provenite de la găini crescute la sol, în hale, fără acces în exterior. Cod 3 – ouă provenite de la găini crescute în cuști.

Prin urmare, consumatorii pot afla, înainte de cumpărare, în ce tip de sistem au fost crescute păsările de la care provin ouăle.

Această diferențiere este importantă în contextul în care inițiativa legislativă urmărește atât îmbunătățirea condițiilor din ferme, cât și o informare mai bună a cumpărătorilor.

Avizul favorabil primit din partea Comisiei Juridice reprezintă o nouă etapă în procedura parlamentară, însă nu înseamnă că propunerea a devenit lege.

Proiectul urmează să își continue parcursul în Camera Deputaților, unde va fi analizat în comisiile de specialitate și ulterior supus votului.

Inițiativa face parte dintr-un pachet de trei propuneri legislative promovate de deputatul Andrei Baciu în cadrul demersului „Respect pentru animale”.

Asociația F.R.E.E. susține de mai mulți ani renunțarea la sistemele de creștere a găinilor ouătoare în cuști.

Organizația desfășoară campanii de informare publică, discută cu reprezentanții companiilor pentru asumarea unor angajamente de renunțare la cuști și promovează modificări legislative în domeniul bunăstării animalelor.

Dacă proiectul va fi adoptat și va intra în vigoare, schimbările propuse vor viza finanțarea investițiilor noi din sectorul avicol, prin orientarea sprijinului public către alternative la sistemele de creștere în cuști.