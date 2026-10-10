Cel mai bun bar din lume în 2026. Asia învinge Europa și America pentru al doilea an la rând (VIDEO)

Bar Leone din Hong Kong a fost desemnat cel mai bun bar din lume pentru al doilea an consecutiv, potrivit clasamentului global lansat de britanicii de la „The 50” pentru 2026. Topul celor mai spectaculoase locații de mixologie este completat de destinații fascinante din Milano, Cartagena, Bangkok și Atena, care redefinesc experiența cocktailurilor prin concepte avangardiste și ingrediente inovatoare.

Compania britanică de media „The 50” a lansat oficial clasamentul anual al celor mai bune baruri din lume pentru anul 2026. Marea distincție și locul întâi au revenit, pentru al doilea an consecutiv, renumitului Bar Leone din cartierul Sheung Wan, Hong Kong.

Fondat în 2023 de Lorenzo Antinori, Bar Leone a fost conceput pentru a oferi o atmosferă caldă și familiară, aducând aminte de „sufrageria unei bunici italiene”.

Această atmosferă este redată de tejgheaua simplă din lemn închis la culoare, de fotografiile înrămate ale unor personalități de la Al Pacino până la Papa și de atmosfera relaxată de „dolce vita” specifică mijlocului secolului trecut, scriu jurnaliștii de la CNN.

Spațiul emană un stil relaxat inspirat din epoca de aur „dolce vita” a anilor ’50-’60, remarcându-se totodată prin cocktailuri memorabile precum filthy martini sau olive oil sour.

Pe locul al doilea în clasamentul global se află Moebius Milano din Italia. Denumit după celebrul ilustrator de benzi desenate SF, acest local avangardist este amenajat într-un fost depozit textil și găzduiește în centru un măslin impresionant, înalt cât două etaje.

Top trei este completat de Alquímico, o locație din orașul columbian Cartagena. Desfășurat pe trei niveluri într-o clădire colonială, barul oferă o experiență efervescentă coordonată exclusiv de o echipă feminină de barmani.

Primele cinci poziții sunt încheiate de Bar Us din Bangkok, Thailanda (locul 4), recunoscut pentru rigoarea cu care abordează aromele din pahar într-o atmosferă intimă, și de Line din Atena, Grecia (locul 5), unde băuturile sunt fermentate chiar în locație.

Proiectul „The 50” și-a extins considerabil influența în ultimii ani, publicând liste de referință pentru industria ospitalității, cum ar fi cel mai bun restaurant (Maido din Lima, Peru), cel mai bun hotel (Rosewood Hong Kong) sau cea mai bună podgorie (Vik din Chile).

Deși aceste clasamente oferă ghiduri excelente pentru călătorii pasionați de tendințe, gastronomie și mixologie, cea mai bună alegere rămâne întotdeauna locația care oferă o experiență autentică și pe placul fiecăruia.