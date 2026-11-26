Ljubljana, capitala Sloveniei, se pregătește pentru un sezon de Crăciun în care luminile depășesc decorațiunile tradiționale. Galaxii, molecule, cristale și forme inspirate din natură vor fi suspendate deasupra străzilor istorice.

Instalațiile luminoase se aprind vineri, 27 noiembrie 2026, la ora 17:00, și vor putea fi admirate până pe 14 ianuarie 2027. Tema aleasă pentru această ediție este „Haos. În ordine”, un proiect artistic dedicat legăturilor dintre univers, materia vie și structurile naturale, relatează travel.thewom.it.

Centrul istoric va fi transformat într-un spațiu dominat de forme geometrice și simboluri inspirate din știință. Deasupra străzilor vor apărea stele, spirale luminoase și structuri suspendate între clădiri. Unele instalații vor aminti de galaxii îndepărtate, în timp ce altele vor reproduce forme asemănătoare moleculelor, cristalelor sau organismelor microscopice.

Priveliștea se completează cu piețele de Crăciun amenajate de-a lungul râului Ljubljanica. Podurile, clădirile baroce, copacii iluminați și tarabele din lemn contribuie la decorul festiv al capitalei slovene.

Ljubljana propune astfel o experiență vizuală diferită de cea întâlnită în alte orașe europene în perioada sărbătorilor. Decorațiunile nu se limitează la brazi, reni și stele căzătoare. Ele urmăresc o temă artistică distinctă, schimbată de la o ediție la alta.

Capitala Sloveniei este situată în inima țării, aproape de Alpii Iulieni și de peisajele carstice. Centrul istoric se desfășoară de-a lungul râului Ljubljanica, traversat de poduri și mărginit de clădiri în culori pastelate, piețe și promenade pietonale.

În perioada Adventului, străzile se umplu de decorațiuni, piețe și muzică. Elementul distinctiv al sărbătorilor este însă reprezentat de instalațiile care pot fi admirate deasupra spațiilor publice.

Figurile luminoase nu respectă exclusiv modelele tradiționale de Crăciun. Printre clădirile centrului istoric apar reprezentări ale galaxiilor, orbitelor, moleculelor și formelor întâlnite în natură. Unele instalații sunt construite din cercuri concentrice, altele folosesc linii, spirale și structuri geometrice complexe.

Conceptul urmărește să transforme o plimbare prin oraș într-o călătorie vizuală printre simboluri inspirate din lumea naturală și științifică.

Instalațiile se extind în mai multe zone centrale. Piața Prešeren, Podul Triplu și străzile de-a lungul râului Ljubljanica se numără printre principalele puncte de interes pentru vizitatorii care vor să admire iluminatul după lăsarea serii.

Un alt detaliu important este accesul gratuit. Nu este necesară cumpărarea unui bilet și nici participarea la un tur ghidat. Decorațiunile fac parte din spațiul public și pot fi admirate în timpul unei plimbări prin centrul orașului.

Ljubljana folosește peste 50 de kilometri de instalații luminoase și mai mult de 800 de elemente decorative. Bradul principal din Piața Prešeren este integrat în proiectul general de iluminat. Pe străzile orașului vor fi amplasați și 89 de brazi verzi. O parte dintre aceștia vor fi decorați de elevii școlilor din Ljubljana.

Tema ediției din 2026, „Haos. În ordine”, propune o explorare artistică a relațiilor dintre elemente care pot părea fără legătură la prima vedere. Proiectul urmărește să evidențieze modul în care formele aparent dezordonate pot respecta anumite reguli, proporții și structuri.

Designerul instalațiilor este Urban Modic, arhitect și artist care continuă tradiția iluminatului artistic începută de tatăl său, Zmago Modic.

Conceptul pornește de la exemple întâlnite în natură. O frunză, de exemplu, are nervuri care se ramifică în direcții diferite, dar formează împreună o structură recognoscibilă. Principii asemănătoare pot fi observate în cristale, în anumite forme de viață și în mișcările materiei.

Instalațiile luminoase transpun aceste idei prin forme inspirate din molecule, primele forme de viață, structuri cristaline și proporția de aur.

Unele decorațiuni seamănă cu organisme aflate în mișcare. Altele reproduc geometrii întâlnite în lumea naturală sau evocă structurile cosmice și configurațiile universului.

Bradul principal din Piața Prešeren face parte din aceeași compoziție artistică. Astfel, iluminatul nu reprezintă doar un decor pentru piețele de Crăciun, ci și un element care însoțește traseele pietonale dintre diferitele zone ale centrului istoric.

Istoria iluminatului contemporan de Crăciun din Ljubljana este legată de artistul sloven Zmago Modic. La sfârșitul anilor 1990, acesta a început să dezvolte un limbaj vizual distinct pentru decorațiunile festive ale capitalei.

În loc să se limiteze la figurile tradiționale, artistul a introdus forme geometrice și elemente inspirate din știință, univers și lumea vie. Treptat, instalațiile au devenit un element recognoscibil al identității vizuale a orașului.

După moartea lui Zmago Modic, activitatea artistică a fost continuată de fiul său, Urban Modic. Acesta a dezvoltat noi proiecte inspirate din natură, cosmos și relațiile dintre diferitele forme ale materiei.

Fiecare ediție aduce o temă nouă și o interpretare diferită a instalațiilor luminoase. Tradiția este prezentată și printr-o expoziție fotografică în aer liber, intitulată „Ljubljana, un univers de lumină”.

Expoziția va fi amenajată de-a lungul străzii Gallusovo Nabrežje și va putea fi vizitată pe durata sezonului de Crăciun. Imaginile urmăresc evoluția decorațiunilor începând din 1999 și ilustrează relația dintre artă și spațiile publice ale capitalei slovene.

Expoziția fotografică va fi gratuită și va putea fi vizitată între 18 noiembrie 2026 și 11 ianuarie 2027.

Aprinderea oficială a instalațiilor este programată pentru vineri, 27 noiembrie 2026, la ora 17:00. Ceremonia va avea loc în Piața Prešeren, în centrul istoric al orașului, lângă monumentul dedicat poetului sloven France Prešeren.

Programul anunțat include o reprezentație muzicală și un scurt discurs instituțional. Acestea vor fi urmate de o numărătoare inversă, la finalul căreia decorațiunile din oraș vor fi aprinse simultan.

Data aleasă coincide cu vinerea dinaintea primei duminici din Advent. Aprinderea instalațiilor în această perioadă respectă o tradiție deja stabilită în capitala Sloveniei.

Luminile vor rămâne aprinse pe toată durata sărbătorilor de iarnă, până la 14 ianuarie 2027. În aceeași perioadă, Ljubljana va găzdui piețe de Crăciun de-a lungul râului Ljubljanica, concerte în aer liber și evenimente dedicate familiilor.