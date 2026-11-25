Kvæfjordkake, desertul tradițional norvegian cunoscut și sub numele de „Verdens beste” (Cea mai bună din lume), este o prăjitură cu blat pufos, bezea crocantă, migdale și cremă fină de vanilie. Rețeta a devenit celebră în Norvegia și este pregătită mai ales la sărbători și la ocazii speciale.

Prepararea celebrului desert norvegian presupune folosirea unor ingrediente accesibile, precum făină, zahăr, unt, lapte și ouă. Costul crește însă din cauza migdalelor, păstăii de vanilie, gelatinei și smântânii pentru frișcă.

Cât costă o porție? Dacă prăjitura este împărțită în 12 porții, costul ingredientelor ajunge la aproximativ 5–6 lei pentru o felie. Dacă trebuie cumpărate toate ingredientele de la zero, inclusiv ambalajele întregi, bugetul poate ajunge la 85–110 lei. O parte dintre ingrediente vor rămâne însă pentru alte preparate. Estimarea finală ar fi de 60–70 de lei pentru întreaga prăjitură.

Prăjitura are o istorie care începe în anii 1930, în orașul Harstad, din nordul Norvegiei. Desertul a fost creat la Café Alliance, local condus de două surori originare din regiunea Kvæfjord. Acestea au adaptat o rețetă daneză de prăjitură, cunoscută sub numele de Kongekake.

Una dintre modificările importante a fost reducerea cantității de migdale. Ingredientul era considerat un produs scump în acea perioadă. Astfel, surorile au obținut o rețetă proprie, care s-a răspândit treptat în Harstad și în localitățile din apropiere, apoi în toată Norvegia.

Kvæfjordkake a devenit cunoscută și sub numele de „Verdens beste”. În 2002, a fost desemnată prăjitura națională a Norvegiei, în urma unui vot organizat de emisiunea radiofonică Nitimen. Desertul a obținut mai multe voturi decât alte prăjituri populare, printre care tortul cu marțipan, prăjitura cu morcovi și tortul cu ciocolată.

Rețeta tradițională combină un blat fraged, o bezea coaptă și o cremă de vanilie. Deasupra se adaugă fulgi de migdale, care se rumenesc la cuptor și completează textura desertului.

Prepararea presupune câteva etape distincte. Mai întâi se pregătește crema de vanilie, apoi compoziția pentru blat și bezeaua. Acestea se coc împreună, iar după răcire, prăjitura se taie în două și se umple cu crema amestecată cu frișcă.

Rețeta prezentată mai jos urmează varianta clasică publicată de platforma oficială de turism a Norvegiei, Visit Norway, cu ingrediente și cantități atribuite sursei norvegiene Matprat.

Pentru crema de vanilie:

600 ml lapte;

8 gălbenușuri;

100 ml zahăr;

2 linguri amidon de porumb;

1 păstaie de vanilie;

5 foi de gelatină.

Pentru blat:

100 g unt;

120 g zahăr;

4 gălbenușuri;

3 linguri lapte;

150 g făină;

1 linguriță praf de copt;

1 linguriță zahăr vanilat.

Pentru bezea:

4 albușuri;

200 g zahăr;

50 g fulgi de migdale;

200 ml smântână lichidă pentru frișcă.

1. Pregătirea cremei de vanilie: Se începe cu prepararea cremei, deoarece aceasta trebuie să se răcească înainte de asamblarea prăjiturii.

Se pune laptele într-o cratiță. Se adaugă gălbenușurile, zahărul și amidonul de porumb. Păstaia de vanilie se desface pe lungime, iar semințele se răzuiesc și se adaugă în amestec. Se pune și păstaia pentru un plus de aromă.

Foile de gelatină se taie în bucăți mai mici și se adaugă în cratiță. Amestecul se încălzește la foc mic, amestecând continuu, până când crema începe să se îngroașe și capătă consistența unei creme de vanilie dense.

Cratița se ia de pe foc, iar crema se transferă într-un bol. Se lasă să se răcească. După răcire, se amestecă ușor cu telul pentru a obține o consistență fină și omogenă.

2. Prepararea blatului: Cuptorul se preîncălzește la 160 de grade Celsius.

Untul și zahărul se bat cu mixerul până când rezultă o compoziție cremoasă și aerată. Gălbenușurile se adaugă pe rând. După fiecare gălbenuș, compoziția se mixează bine.

Făina se cerne și se amestecă separat cu praful de copt și zahărul vanilat. Amestecul de ingrediente uscate se încorporează treptat în compoziția de unt și gălbenușuri. Laptele se adaugă puțin câte puțin, până când rezultă un aluat omogen.

Aluatul se întinde uniform într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Albușurile se pun într-un bol curat, din sticlă sau inox. Se bat inițial la viteză mică, până când încep să formeze spumă. Ulterior, viteza mixerului se mărește.

Zahărul se adaugă treptat, în timp ce albușurile continuă să fie mixate. Bezeaua trebuie să devină fermă, lucioasă și suficient de consistentă pentru a-și păstra forma.

Compoziția se întinde peste aluatul din tavă. Deasupra se presară fulgii de migdale, distribuiți uniform. Prăjitura se introduce în partea inferioară a cuptorului și se coace timp de 30-35 de minute, până când bezeaua capătă o culoare aurie.

După coacere, hârtia de copt se transferă cu grijă pe un grătar. Prăjitura se lasă să se răcească complet înainte de următoarea etapă.

Smântâna lichidă pentru frișcă se bate separat până când devine fermă. Se încorporează apoi ușor în crema de vanilie răcită. Amestecul trebuie să fie omogen și aerat.

Blatul cu bezea și migdale se taie în două jumătăți egale. Prima jumătate se așază pe un platou de servire. Peste aceasta se distribuie uniform crema pregătită anterior.

A doua jumătate se așază deasupra, cu partea de bezea și migdale orientată în sus. Astfel, prăjitura își păstrează aspectul caracteristic, cu stratul crocant la exterior și crema fină la interior.

Desertul se păstrează la frigider până în momentul servirii. Crema are nevoie de timp pentru a se stabiliza, iar porționarea devine mai ușoară după răcire.

Potrivit Visit Norway, Kvæfjordkake este servită frecvent la nunți, aniversări, confirmări și de Ziua Națională a Norvegiei. Rețeta permite și mici variații, iar fructele proaspete pot fi adăugate deasupra prăjiturii.