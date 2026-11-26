O vacanță planificată cu luni înainte se poate transforma rapid într-o experiență neplăcută dacă hotelul nu oferă condițiile promise, zborul este modificat sau agenția refuză să returneze banii. Iar atunci când problemele apar în străinătate, lucrurile pot deveni și mai complicate. ECC România este instituția care îi poate ajuta.

Mulți turiști români nu știu exact cui să se adreseze, ce drepturi au și în ce condiții pot cere despăgubiri.

Am vrut să aflu de la reprezentanții Centrului European al Consumatorilor din România (ECC România), despre cele mai frecvente probleme reclamate de români în legătură cu vacanțele, dar și despre drepturile pe care le au atunci când serviciile cumpărate nu corespund promisiunilor.

Ce se întâmplă dacă o agenție modifică prețul după plata avansului, ce pot face turiștii dacă firma intră în insolvență și cum pot recupera banii atunci când întâmpină probleme cu un comerciant din alt stat european? Sunt probleme care pot face diferența pentru turiști, în momentul în care sunt confruntați cu situații neplăcute.

ECC România, direcție în cadrul ANPC, oferă gratuit informare, consultanță și sprijin pentru soluționarea pe cale amiabilă a reclamațiilor transfrontaliere. Totuși, instituția are și anumite limite ale intervenției sale.

„Cele mai frecvente sesizări depuse de turiștii români la ANPC și ECC România vizează discrepanțele dintre oferta prezentată și serviciile reale de la destinație, precum și blocajele apărute în recuperarea banilor”, a explicat Elena Izabela Moise, directoarea ECC România, în exclusivitate pentru Capital.ro.

Concret, principalele probleme reclamate la nivelul ANPC sunt:

anularea sau modificarea neanunțată ori eronată a orarului de zbor;

existența unor clauze abuzive în contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice;

probleme privind asigurările de călătorie și asigurările storno;

deficiențe în asigurarea transferurilor și a legăturilor de transport;

nerambursarea sumelor achitate sau întârzieri în restituirea acestora;

neconformități privind condițiile de cazare și standardele serviciilor oferite;

solicitări privind rezilierea contractelor și restituirea avansurilor achitate;

modificarea unilaterală a prețului pachetului de servicii turistice;

lipsa asistenței și deficiențe de comunicare în situații de urgență;

solicitarea unor sume suplimentare, inclusiv diferențe de curs valutar sau de monedă;

neemiterea documentelor justificative.

Turiștii care ajung la destinație și constată că serviciile de cazare nu corespund celor contractate beneficiază de protecție prin legislația din România și Uniunea Europeană. Hotelul sau agenția de turism trebuie să remedieze gratuit problemele, într-un termen rezonabil, fie prin oferirea condițiilor promise, fie prin asigurarea unor servicii alternative echivalente sau superioare.

Dacă furnizorii refuză să rezolve situația, turistul poate lua măsuri pe cont propriu, inclusiv rezervarea unei alte camere sau a unui alt hotel, urmând să solicite rambursarea cheltuielilor necesare.

În cazurile grave, când problemele afectează substanțial vacanța și nu pot fi remediate, consumatorul poate rezilia contractul fără penalități. Acesta poate solicita rambursarea banilor pentru serviciile neefectuate și transportul gratuit de întoarcere, dacă pachetul includea și transport.

De asemenea, turiștii au dreptul la reducerea proporțională a prețului pentru perioada în care serviciile au fost neconforme. Ei pot cere și despăgubiri pentru prejudiciile suferite, inclusiv daune morale în cazul unor vacanțe compromise din cauza unor probleme majore.

„În situația în care un turist ajunge la destinație și constată că serviciile de cazare nu corespund contractului se servicii de călătorie încheiat (cameră inferioară din punctul de vedere al clasificării, lipsa facilităților promise, condiții precare de igienă, supra-rezervare sau overbooking), legislația din România și Uniunea Europeană (în special OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie, cu modificările și completările ulterioare și OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare) îi oferă consumatorului drepturi clare de remediere și despăgubire, după cum urmează. Remedierea imediată și gratuită a neconformității: hotelul sau agenția trebuie să rezolve problema într-un termen rezonabil (de exemplu, mutarea într-o cameră conformă, curățenie imediată, repararea instalațiilor), fără niciun cost suplimentar. Oferirea unor servicii alternative echivalente sau superioare: dacă hotelul nu poate oferi camera sau facilitățile plătite (ex. overbooking), agenția sau hotelul are obligația să ofere o alternativă de calitate cel puțin egală (de exemplu, relocarea la un alt hotel de aceeași categorie sau superioară, cu transport asigurat gratuit). Dacă alternativa oferită este de calitate inferioară, turistul are dreptul la reducerea corespunzătoare a prețului. Remedierea pe cont propriu (dacă agenția/hotelul refuză sau nu răspunde): dacă problema nu este rezolvată de către agenție sau hotel, într-un termen rezonabil stabilit de turist (sau imediat, în cazuri grave), consumatorul poate remedia singur situația (de exemplu, să își rezerve o altă cameră sau un alt hotel similar) și să ceară rambursarea cheltuielilor necesare. Rezilierea contractului fără penalități și repatrierea (în cazuri grave): dacă neconformitatea afectează în mod substanțial sejurul (de exemplu, condiții insalubre, pericol pentru sănătate/siguranță) și nu poate fi remediată, turistul poate rezilia contractul fără a plăti penalități și are dreptul la rambursarea integrală a banilor pentru serviciile neefectuate, precum și la transportul de întoarcere gratuit (dacă pachetul include și transport). Reducerea prețului și despăgubiri pentru daune: la întoarcere, turistul are dreptul la o reducere de preț proporțională cu perioada în care serviciile au fost neconforme, precum și la despăgubiri pentru eventualele prejudicii suferite (inclusiv daune morale pentru vacanță ratată, dacă neconformitatea este majoră). Despăgubirile pentru daune pot fi obținute prin instanța de judecată, conform art.16 alin(2) din OG nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare”, a precizat directoarea ECC România.

Să depună, la recepția hotelului, o reclamație în scris formulată la fața locului;

Să strângă cât mai multe dovezi pentru a proba neconformitatea serviciilor: fotografii și filmări clare cu deficiențele (imagini datate), corespondența/mesajele schimbate cu agenția/hotelul;

Să păstreze bonuri și facturi cheltuielilor suplimentare făcute din cauza neconformității serviciilor (transport, masă, altă cazare), pentru a putea fi recuperate.

În cazul unui pachet de servicii de călătorie achiziționat printr-o agenție (cazare + transport sau alte servicii), consumatorul trebuie să se adreseze:

Agenției organizatoare, aceasta fiind direct răspunzătoare pentru buna executare a tuturor serviciilor din contract, chiar dacă acestea sunt prestate de un hotel din altă țară. Consumatorul trebuie să notifice imediat agenția (în scris, prin e-mail) și recepția hotelului.

Dacă problema nu se rezolvă la fața locului și agenția refuză despăgubirea la întoarcerea în țară, turistul poate depune reclamație la ANPC (pentru agenții de turism cu sediul din România) sau la ECC România (dacă agenția are sediul în alt stat membru UE).

„Ca regulă generală, agenția nu poate modifica prețul după încheierea contractului și plata avansului, indiferent dacă este vorba despre o ofertă Early Booking sau standard. Conform OG nr. 2/2018 (care transpune Directiva UE 2015/2302 privind pachetele de servicii de călătorie), o creștere de preț ulterioară este permisă doar în condiții strict limitate și cumulative. Pentru ca o majorare să fie legală după semnarea contractului, trebuie îndeplinite toate condițiile următoare: Clauză expresă și reciprocă în contract: Contractul trebuie să prevadă explicit posibilitatea creșterii prețului și să menționeze că turistul are dreptul la o reducere de preț dacă aceleași costuri scad. Fără această clauză de reciprocitate, orice scumpire este nulă.

Modificarea este cauzată exclusiv de unul dintre aceste 3 motive: Prețul transportului de pasageri (creșterea costului carburantului sau al altor surse de energie); Nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicate serviciilor de călătorie de către terți care nu sunt implicați direct în executarea pachetului (ex. taxe turistice locale, taxe de aeroport, taxe de îmbarcare/debarcare); Cursul de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv.

Pragul de notificare de 20 de zile: Agenția este obligată să notifice turistul în scris (pe suport durabil, ex. e-mail), clar și inteligibil, cu o justificare și un calcul exact, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. Cu mai puțin de 20 de zile înainte de plecare, prețul nu mai poate fi modificat sub nicio formă. Dacă majorarea depășește 8% din prețul total al pachetului, legea protejează turistul astfel: Dreptul de a accepta modificarea și de a plăti diferența; SAU Dreptul de a rezilia contractul fără nicio penalitate, caz în care agenția trebuie să ramburseze integral toate sumele plătite (inclusiv avansul de Early Booking) în termen de maximum 14 zile de la reziliere. Dacă nu este vorba despre un pachet turistic (cazare + transport/alte servicii), ci doar despre o rezervare simplă de cazare printr-un intermediar, prețul este ferm din momentul confirmării și plății avansului conform Codului Civil și OG nr. 21/1992 — agenția nu are nici măcar dreptul excepțional de ajustare de până la 8% prevăzut de OG nr. 2/2018”, a explicat Elena Izabela Moise.

„Dacă o agenție de turism intră în insolvență după ce a încasat banii pentru o vacanță, turiștii sunt protejați prin lege (în principal prin OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie). Totuși, procedura implică mai multe etape, iar suma recuperată depinde de mecanismul de garantare al agenției și de valoarea totală a garanției disponibile”, ne-a transmis directoarea ECC România.

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) este organizat și funcționează ca direcție în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, fiind parte din rețeaua centrelor europene ale consumatorilor de la nivelul Uniunii Europene (ECC-NET).

Ce poate face ECC Romania?

Informare: poate oferi recomandări consumatorilor cu privire la drepturile lor sau informații practice atunci când se deplasează prin UE – de la închirierea unei mașini, rezervarea unui pachet de vacanță sau a unui zbor, până la comandarea unor produse sau servicii online.

Sprijin în soluționarea unei plângeri: atunci când consumatorii au o reclamație împotriva unui comerciant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ECC Romania poate coopera cu alte Centre din reațeaua ECC-Net pentru a găsi o soluție amiabilă la problemele întâmpinate.

Consultanță: dacă o soluționare pe cale amiabilă nu este posibilă, ECC Romania poate oferi sfaturi cu privire la calea de urmat – mijloace alternative de soluționare a litigiilor, Procedura Europeană privind Cererile cu Valoare Redusă, Procedura Europeană privind Somația de Plată sau un alt organism.

Plângerile consumatorilor împotriva unor companii din UE pot fi preluate numai dacă aceștia sunt rezidenți sau cetățeni ai unui stat membru al UE (plus Norvegia și Islanda) și dacă legislația comunitară este aplicabilă.

Toate serviciile oferite de Centrul European a Consumatorilor din România sunt gratuite.

Ce nu poate face ECC Romania?

Nu are drept de control asupra comercianților reclamați, după cum nu le poate impune acestora respectarea anumitor reguli comerciale

Nu poate obliga comerciantul să accepte soluționarea litigiului pe cale amiabilă

Nu poate reprezenta în mod legal consumatorii (de exemplu, în instanță)

Nu poate prelua plângerea dacă sediul comerciantului se află în statul de rezidență al consumatorului

Nu poate interveni dacă sediul comerciantului se află în afara UE (de exemplu în China, Canada sau SUA)

„În perioada 1 ianuarie – 30 octombrie 2026 ECC Romania a instrumentat circa 9.300 de solicitări sosite de la consumatori români și peste 300 de solicitări de la consumatori din alte state membre UE, inclusiv din Norvegia, Islanda și Marea Britanie, transmise prin intermediul Centrelor Europene ale Consumatorilor din statele de reședință ale consumatorilor, ceea ce reprezintă o creștere cu 67% față de aceeași perioadă a anului 2025”, ne-a mai spus Elena Izabela Moise, directoarea ECC România.

Structura reclamațiilor primite a cuprins 5 domenii principale:

28.7% transporturi (transport aerian, rutier, feroviar, naval și închirieri auto)

19.1% îmbrăcăminte și încălțăminte

17.4% diverse produse și servicii (servicii financiare, obiecte de uz personal – ceasuri, bijuterii, produse pentru îngrijire, alte servicii)

13.6% mobilier, echipament pentru gospodărie și întreținere de rutină a gospodăriei (electrocasnice, mobilă)

8.6% recreație și cultură (spectacole, electronice, echipamente pentru sport, animale de companie, cărți și reviste etc.)

Prejudiciul total recuperat pentru consumatori până la această dată este de peste 600.000 de euro.