Din cuprinsul articolului GP Intermodal a depus cererea la 29 ianuarie 2026

GP Intermodal S.A. anunță că a cerut în instanță deschiderea procedurii de insolvență pentru Intermed Energy & Gas S.R.L., firmă de la care are de recuperat 10,47 milioane de lei. Pentru cea mai mare parte a sumei, 9,02 milioane de lei, compania are deja o hotărâre a instanței, pe baza căreia banii pot fi recuperați silit.

GP Intermodal a depus cererea la 29 ianuarie 2026, iar judecătorul urmează să anunțe dacă procedura începe și cine o va conduce. Între timp, firma datornică a rămas fără clădirile în care investise, iar GP Intermodal cere ca un administrator judiciar independent să verifice cum s-a ajuns aici.

Ce s-a întâmplat reiese din actele aflate la dosar. Intermed Energy & Gas a cumpărat de la Best Residence mai multe clădiri neterminate, aflate „la roșu”, cu plata în rate până în 2028. După cumpărare, a continuat lucrările pe banii săi, iar clădirile au ajuns să valoreze mult mai mult. În noiembrie 2025, cele două firme au schimbat contractele: termenele de plată au fost scurtate, iar vânzătorul a primit dreptul să anuleze singur vânzarea la orice întârziere, oricât de mică, și să păstreze banii primiți ca avans. O lună mai târziu, în decembrie 2025, Best Residence a invocat neplata ratelor și a anulat contractele.

În urma acestor pași, Best Residence are din nou clădirile, acum mai valoroase datorită lucrărilor plătite de Intermed Energy & Gas. A păstrat și avansurile, iar contractele îi permit să ceară în plus o despăgubire de trei ori mai mare decât restul de preț neplătit. Intermed Energy & Gas a rămas fără clădiri și fără banii investiți în ele.

GP Intermodal consideră că aceste înțelegeri, încheiate cu puțin timp înainte de cererea de insolvență, au lăsat firma datornică fără bunurile din care își putea plăti datoriile. Compania nu găsește o explicație firească pentru faptul că o firmă acceptă, fără nicio împotrivire, să piardă bunuri pentru care a plătit și în care a investit.

Din acest motiv, GP Intermodal a solicitat instanței numirea unui administrator judiciar independent în timp ce Best Residence a propus propriul administrator. GP Intermodal se opune acestei propuneri, subliniind cǎ cel care verifică tranzacțiile nu poate fi ales de firma care a câștigat de pe urma lor.

GP Intermodal are încredere în decizia instanței și va folosi toate căile legale pentru a-și recupera banii. Compania va comunica public evoluția dosarului.