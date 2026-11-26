Budapesta, în top 10 mondial! Ce au descoperit cercetătorii despre centrul capitalei Ungariei
Budapesta – Parlamentul și Podul cu Lanțuri. Sursă: Novkov Visuals – fotografii gratuite
Budapesta se află printre primele 10 cele mai atractive centre urbane din lume, potrivit unui studiu internațional realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetarea a analizat imagini stradale din 150 de orașe, folosind șapte criterii pentru evaluarea calității mediului urban.
Budapesta, înaintea multor capitale europene într-un clasament internațional. Ce poziție ocupă orașul
Centrul istoric al capitalei Ungariei a obținut rezultate bune, însă scorurile mai reduse din zonele aflate la distanță de centru au influențat poziția întregului oraș. Astfel, Budapesta ocupă locul 10 în clasamentul centrelor urbane, dar coboară până pe locul 42 atunci când este analizată întreaga zonă urbană.
Studiul a fost realizat de cercetători de la Universitatea Corvinus din Budapesta și de la Școala de Economie din Toulouse. Aceștia au utilizat inteligența artificială pentru a evalua popularitatea și atractivitatea a 150 de orașe din întreaga lume. Analiza a luat în calcul trei niveluri geografice, în funcție de distanța față de centrul orașelor.
Rezultatele arată diferențe importante între centrul istoric al Budapestei și zonele mai îndepărtate. Într-o rază de doi kilometri față de centrul orașului, capitala Ungariei ocupă locul 10. La o distanță de cinci kilometri, aceasta ajunge pe locul 15. Pentru întreaga zonă urbană inclusă în cercetare, poziția este mult mai modestă, respectiv locul 42.
Budapesta, în topul centrelor urbane analizate cu inteligență artificială
Proiectul de cercetare, numit StreetPulse, a inclus 150 de orașe din 70 de țări. Echipa a analizat peste trei milioane de imagini stradale, folosind inteligența artificială pentru a evalua caracteristicile mediului urban.
Cercetătorii au stabilit șapte criterii de evaluare: frumusețea, siguranța percepută, viața urbană vibrantă, designul prietenos cu pietonii, caracterul istoric, confortul și bogăția percepută. Aceste elemente au fost utilizate pentru a compara atractivitatea diferitelor zone urbane.
Unul dintre clasamente se bazează pe imaginile disponibile prin Google Street View. Acesta analizează o rază de doi kilometri în jurul centrelor orașelor și oferă o comparație între zonele centrale.
Parisul ocupă primul loc, cu 6,29 puncte dintr-un maximum de 10. Capitala Franței este urmată de Amsterdam, Sankt Petersburg, Barcelona și Viena. Budapesta obține un scor mediu de 5,83 puncte și se clasează pe poziția a zecea, înaintea multor alte orașe incluse în cercetare.
Rezultatul confirmă poziția bună a centrului istoric al capitalei ungare în comparația internațională. Totuși, punctajele diferă semnificativ în funcție de caracteristicile evaluate.
Ce scoruri a obținut centrul istoric al Budapestei
Analiza realizată cu inteligență artificială evidențiază mai multe puncte forte ale centrului istoric din Budapesta. Caracterul istoric a primit 6,38 puncte, în timp ce siguranța percepută a fost evaluată la 6,30 puncte.
Designul prietenos cu pietonii a obținut 6,31 puncte. Pentru frumusețe, sistemul a acordat 6,05 puncte, iar bogăția percepută a fost evaluată la 6,40 puncte.
Scorurile sunt mai reduse la alte două categorii. Viața urbană vibrantă a primit 4,55 puncte, iar confortul a obținut 4,82 puncte. Aceste rezultate arată diferențele dintre criteriile folosite pentru evaluarea centrului orașului.
Poziția Budapestei se modifică atunci când cercetarea include suprafețe mai mari. În raza de cinci kilometri față de centru, orașul ocupă locul 15. La nivelul întregii zone urbane analizate, acesta ajunge pe locul 42.
În această ultimă comparație, Geneva, Amsterdam și Viena se află în fruntea clasamentului. Rezultatele indică diferența dintre atractivitatea centrului istoric și evaluarea întregului spațiu urban.
Budapesta ocupă locul 26 într-un alt clasament internațional
Cercetarea include și o comparație globală, care analizează peste 160 de orașe. Spre deosebire de clasamentul bazat pe Google Street View, această evaluare utilizează imagini open source din bazele de date Mapillary și Panoramax.
În această variantă, Veneția ocupă primul loc în clasamentul centrelor urbane. Parisul se află pe poziția a doua, iar Amsterdam completează primele trei locuri. Budapesta ajunge pe locul 26.
Cele două clasamente folosesc surse diferite de imagini și au avantaje distincte. Google Street View oferă imagini de înaltă calitate, colectate printr-o metodologie relativ recentă și uniformă. Acest lucru permite realizarea unor comparații între orașe pe baza unor date vizuale consistente.
Totuși, utilizarea imaginilor Google Street View implică și costuri semnificative. Acest aspect reprezintă una dintre limitele metodei, mai ales atunci când cercetarea trebuie extinsă sau repetată.
Cum diferă metodele de evaluare a orașelor
Clasamentul global bazat pe Mapillary și Panoramax utilizează imagini accesibile în mod liber. Această metodă face analiza mai rentabilă și mai ușor de repetat. De asemenea, permite altor cercetători să dezvolte rezultatele obținute și să continue comparațiile.
Există însă și limitări legate de calitatea materialelor vizuale. Imaginile open source pot avea niveluri diferite de calitate și sunt actualizate mai rar decât cele disponibile prin Google Street View.
Din acest motiv, datele pot reflecta cu o acuratețe mai redusă starea actuală a orașelor. Diferențele dintre sursele utilizate trebuie luate în considerare atunci când sunt comparate pozițiile obținute de Budapesta în cele două clasamente.
Astfel, cercetarea StreetPulse oferă două perspective asupra atractivității urbane. Prima se concentrează pe centrele orașelor, folosind imagini Google Street View. A doua extinde comparația la nivel global, pe baza imaginilor open source din Mapillary și Panoramax, potrivit Euronews.
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