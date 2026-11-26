Numărul infecțiilor respiratorii din România a crescut cu peste 15% într-o singură săptămână, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). În perioada 16-22 noiembrie au fost raportate 86.641 de cazuri de infecții respiratorii, iar numărul cazurilor de gripă clinică a crescut de la 388 la 730. De la începutul sezonului gripal au fost înregistrate trei decese confirmate cu virus gripal.

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat joi, 26 noiembrie, că în intervalul 16-22 noiembrie 2026 au fost raportate 86.641 de cazuri de infecții respiratorii la nivel național.

Datele includ cazurile de gripă clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumoniile.

Comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 75.135 de îmbolnăviri, numărul cazurilor a crescut cu 15,3%.

Creșterea este vizibilă și față de aceeași perioadă a sezonului anterior, când autoritățile sanitare raportaseră 80.036 de cazuri. Diferența este de 8,3%.

Totuși, numărul actual al infecțiilor respiratorii rămâne cu 4,3% sub media de 90.550 de cazuri calculată pentru sezoanele 2018-2025, fără includerea sezoanelor pandemice.

O creștere importantă a fost înregistrată în cazul gripei clinice.

Potrivit INSP, în săptămâna 16-22 noiembrie au fost raportate 730 de cazuri la nivel național, față de 388 în săptămâna anterioară.

Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 88%.

Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului gripal precedent, când au fost raportate 749 de cazuri, nivelul actual este însă ușor mai redus.

În perioada analizată au fost confirmate prin teste de laborator 33 de cazuri de gripă.

Dintre acestea, două au fost provocate de virusul gripal A(H1), 30 de virus gripal A nesubtipat și unul de un virus gripal netipat.

Institutul Național de Sănătate Publică precizează că în intervalul 16-22 noiembrie nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal.

De la începutul sezonului, bilanțul rămâne la trei decese.

Două dintre acestea au fost asociate virusului gripal de tip A, subtip H1, iar unul virusului gripal A nesubtipat.

Tot de la începutul sezonului au fost raportate 76 de cazuri de gripă confirmate prin analize de laborator.

Dintre acestea, 15 au fost asociate virusului A(H1), 50 virusului A nesubtipat, șapte unui virus gripal netipat și două virusului gripal B.

Alte două cazuri au fost confirmate drept coinfecții cu virusuri gripale A și B.

Campania de vaccinare antigripală a depășit pragul de un milion de administrări înregistrate.

Potrivit datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinări, până la 22 noiembrie 2026 au fost raportate 1.028.444 de vaccinări antigripale.

Dintre acestea, 1.006.597 au fost administrate persoanelor care fac parte din categoriile populaționale ce beneficiază de compensarea costului vaccinării.

De asemenea, 7.864 de vaccinări antigripale au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate.

Datele publicate de INSP arată că numărul îmbolnăvirilor respiratorii și al cazurilor de gripă clinică a crescut față de săptămâna precedentă, deși totalul infecțiilor respiratorii se menține sub media sezonieră calculată pentru anii anteriori.