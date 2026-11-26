Peste 86.000 de infecții respiratorii într-o săptămână. Numărul cazurilor de gripă aproape s-a dublat
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Vaccinare antigripală
Numărul infecțiilor respiratorii din România a crescut cu peste 15% într-o singură săptămână, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). În perioada 16-22 noiembrie au fost raportate 86.641 de cazuri de infecții respiratorii, iar numărul cazurilor de gripă clinică a crescut de la 388 la 730. De la începutul sezonului gripal au fost înregistrate trei decese confirmate cu virus gripal.
Peste 86.000 de cazuri de infecții respiratorii în România, în creștere cu 15,3% față de săptămâna precedentă
Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat joi, 26 noiembrie, că în intervalul 16-22 noiembrie 2026 au fost raportate 86.641 de cazuri de infecții respiratorii la nivel național.
Datele includ cazurile de gripă clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumoniile.
Comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 75.135 de îmbolnăviri, numărul cazurilor a crescut cu 15,3%.
Creșterea este vizibilă și față de aceeași perioadă a sezonului anterior, când autoritățile sanitare raportaseră 80.036 de cazuri. Diferența este de 8,3%.
Totuși, numărul actual al infecțiilor respiratorii rămâne cu 4,3% sub media de 90.550 de cazuri calculată pentru sezoanele 2018-2025, fără includerea sezoanelor pandemice.
Cazurile de gripă clinică aproape s-au dublat într-o singură săptămână
O creștere importantă a fost înregistrată în cazul gripei clinice.
Potrivit INSP, în săptămâna 16-22 noiembrie au fost raportate 730 de cazuri la nivel național, față de 388 în săptămâna anterioară.
Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 88%.
Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului gripal precedent, când au fost raportate 749 de cazuri, nivelul actual este însă ușor mai redus.
În perioada analizată au fost confirmate prin teste de laborator 33 de cazuri de gripă.
Dintre acestea, două au fost provocate de virusul gripal A(H1), 30 de virus gripal A nesubtipat și unul de un virus gripal netipat.
Trei decese cauzate de gripă au fost confirmate de la începutul sezonului
Institutul Național de Sănătate Publică precizează că în intervalul 16-22 noiembrie nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal.
De la începutul sezonului, bilanțul rămâne la trei decese.
Două dintre acestea au fost asociate virusului gripal de tip A, subtip H1, iar unul virusului gripal A nesubtipat.
Tot de la începutul sezonului au fost raportate 76 de cazuri de gripă confirmate prin analize de laborator.
Dintre acestea, 15 au fost asociate virusului A(H1), 50 virusului A nesubtipat, șapte unui virus gripal netipat și două virusului gripal B.
Alte două cazuri au fost confirmate drept coinfecții cu virusuri gripale A și B.
Peste un milion de vaccinări antigripale au fost înregistrate în România
Campania de vaccinare antigripală a depășit pragul de un milion de administrări înregistrate.
Potrivit datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinări, până la 22 noiembrie 2026 au fost raportate 1.028.444 de vaccinări antigripale.
Dintre acestea, 1.006.597 au fost administrate persoanelor care fac parte din categoriile populaționale ce beneficiază de compensarea costului vaccinării.
De asemenea, 7.864 de vaccinări antigripale au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate.
Datele publicate de INSP arată că numărul îmbolnăvirilor respiratorii și al cazurilor de gripă clinică a crescut față de săptămâna precedentă, deși totalul infecțiilor respiratorii se menține sub media sezonieră calculată pentru anii anteriori.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.