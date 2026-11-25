Arca lui Noe revine în atenția cercetătorilor după o descoperire realizată în vara anului 2026, în Turcia. Două fragmente de lemn carbonizat, recuperate dintr-o formațiune stâncoasă din apropierea Muntelui Ararat, au aproximativ 4.300 de ani. Vechimea acestora coincide cu perioada în care unele cronologii tradiționale plasează potopul biblic. Specialiștii nu au însă suficiente dovezi pentru a confirma proveniența lemnului.

Arca lui Noe se află în centrul unor noi investigații desfășurate în Munții Ararat, relatează Basilica.ro. Cercetătorii au analizat două fragmente de lemn carbonizat, recuperate din formațiunea stâncoasă Durupınar. Aceasta atrage de mai mulți ani atenția specialiștilor datorită conturului său asemănător unei corăbii.

Organizația americană Noah’s Ark Scans a anunțat rezultatele analizelor cu radiocarbon efectuate asupra celor două probe. Potrivit unui comunicat publicat marți, 24 noiembrie, fragmentele au fost recuperate în vara acestui an. Cercetările au fost coordonate de profesorul Cenker Atila, de la Universitatea Sivas Cumhuriyet din Turcia.

Specialiștii au recuperat lemnul de la aproximativ nouă metri sub partea superioară a versantului vestic expus al formațiunii. Fragmentele se aflau la circa un metru în interiorul acesteia. După recuperare, probele au fost expediate unui laborator din Florida, Statele Unite, pentru stabilirea vechimii prin datarea cu radiocarbon.

Analizele de laborator au indicat că cele două fragmente de lemn carbonizat provin din perioade istorice apropiate. Prima probă a fost datată între anii 2410 și 2269 î.Hr. Cel de-al doilea fragment provine din intervalul cuprins între anii 2349 și 2193 î.Hr.

Andrew Jones, fondatorul organizației Noah’s Ark Scans, consideră că rezultatele prezintă o importanță deosebită pentru cercetările echipei. Vechimea lemnului este apropiată de perioada atribuită potopului biblic în anumite cronologii tradiționale.

Profesorul Cenker Atila anticipase că materialul recuperat ar putea avea o vechime considerabilă, având în vedere adâncimea descoperirii. Rezultatele analizelor au încurajat însă echipa să continue investigațiile. Atenția specialiștilor s-a îndreptat și asupra particularităților fizice ale fragmentelor.

Cercetătorii au identificat urme pe suprafața lemnului și anumite caracteristici ale formei acestuia. Acestea ar putea indica o eventuală prelucrare a materialului prin intervenție umană.

„Cred că această bucată de lemn a fost prelucrată de mâini omenești”, a declarat profesorul Cenker Atila.

Ipoteza formulată de profesor nu a fost confirmată prin analize suplimentare. Specialiștii trebuie să stabilească dacă urmele identificate sunt rezultatul prelucrării lemnului de către oameni.

Echipa Noah’s Ark Scans a identificat și alte elemente pe care le consideră relevante pentru investigarea formațiunii stâncoase. În timpul cercetărilor anterioare, specialiștii au utilizat radarul de penetrare a solului și tomografia de rezistivitate electrică. Aceste tehnologii permit examinarea structurilor aflate sub suprafața terenului.

Investigațiile geofizice au evidențiat mai multe anomalii subterane. Membrii echipei consideră că acestea ar putea indica existența unor structuri realizate de oameni. Datele obținute nu demonstrează însă prezența rămășițelor unei corăbii în interiorul formațiunii.

Organizația americană așteaptă rezultatele unor analize suplimentare efectuate în laboratoare din Elveția și Turcia. Cercetătorii încearcă să determine inclusiv specia de arbore din care provin cele două fragmente carbonizate.

Descoperirea din Turcia este considerată promițătoare de echipa care investighează formațiunea Durupınar. Până în prezent, nu există însă dovezi științifice care să atribuie fragmentele recuperate corăbiei descrise în Biblie.

Datarea cu radiocarbon permite estimarea vechimii materialelor organice, inclusiv a lemnului. Metoda nu poate demonstra însă că fragmentele au făcut parte dintr-o construcție. De asemenea, rezultatele analizelor nu stabilesc existența unei legături între materialul recuperat și potopul biblic.

Alți cercetători susțin că formațiunea Durupınar are o origine geologică naturală. Potrivit acestei interpretări, deformarea și eroziunea rocilor ar fi determinat apariția conturului asemănător unei corăbii.

Confirmarea ipotezei privind existența Arcei lui Noe în Munții Ararat necesită dovezi științifice suplimentare. Acestea ar trebui să stabilească atât proveniența fragmentelor, cât și eventuala lor apartenență la o construcție realizată de oameni.