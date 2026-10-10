Români din Italia, atenție la pensie! Ce condiții se modifică de la 1 ianuarie 2027

Românii care lucrează în Italia vor trebui să țină cont de noi condiții de pensionare începând cu 1 ianuarie 2027. Vârsta standard pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă va crește, iar cerințele privind contribuțiile vor fi, de asemenea, modificate pentru anumite categorii de pensionari. Schimbările îi vizează atât pe cetățenii italieni, cât și pe lucrătorii străini care contribuie la sistemul public de pensii din Italia.

Majorarea vârstei de pensionare a fost deja stabilită, iar Institutul Național de Asigurări Sociale din Italia (INPS) a confirmat noile condiții prin circulara nr. 28/2026, publicată în martie. În paralel, Guvernul analizează mai multe variante care ar putea limita efectele modificărilor asupra persoanelor care se apropie de pensionare.

Potrivit publicației italiene Idealista, o parte dintre măsurile discutate ar putea fi incluse în viitoarea lege a bugetului. Deocamdată, propunerile nu reprezintă decizii definitive, iar aplicarea lor depinde de identificarea resurselor financiare necesare, potrivit celor relatate de idealista.it.

Din 2027, vârsta standard de pensionare în Italia va ajunge la 67 de ani și o lună. Începând din 2028, pragul va crește din nou, până la 67 de ani și trei luni, potrivit calendarului prezentat pentru modificarea condițiilor de pensionare. Și persoanele care intenționează să se pensioneze anticipat pe baza vechimii în muncă vor trebui să îndeplinească cerințe mai ridicate privind contribuțiile. În 2027, bărbații vor avea nevoie de 42 de ani și 11 luni de contribuții, în timp ce femeile vor trebui să acumuleze 41 de ani și 11 luni.

Din 2028, perioada de contribuție necesară pentru această categorie de pensie anticipată va crește cu încă două luni, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Aceste condiții sunt relevante și pentru românii care au lucrat legal în Italia și au plătit contribuții la sistemul italian de asigurări sociale.

Modificările vizează și persoanele care au început să contribuie la sistemul de pensii după 1996. Pentru acestea, pensia anticipată va putea fi solicitată de la vârsta de 64 de ani și o lună, cu cel puțin 20 de ani și o lună de contribuții. În cazul celor care au acumulat numai cinci ani de contribuții, pensionarea va fi posibilă la 71 de ani și o lună.

Unul dintre subiectele aflate pe agenda discuțiilor politice din Italia este Quota 41, un mecanism care ar permite pensionarea după acumularea a 41 de ani de contribuții, fără stabilirea unei vârste minime obligatorii. Măsura este susținută de Liga, însă introducerea sa depinde de resursele pe care Guvernul le poate aloca sistemului de pensii.

O variantă analizată presupune păstrarea pragului de 41 de ani de contribuții, dar și introducerea unei condiții suplimentare: atingerea vârstei de cel puțin 62 de ani. În această formulă, persoanele care au acumulat vechimea necesară, dar nu au împlinit vârsta minimă, nu ar putea beneficia de mecanism.

Deocamdată, Quota 41 nu este o măsură confirmată pentru 2027. Forma finală va depinde de deciziile adoptate de autorități și de posibilitatea de a acoperi cheltuielile suplimentare pe care le-ar presupune extinderea opțiunilor de pensionare.

Ape sociale, un mecanism de sprijin care permite pensionarea anticipată pentru anumite categorii de persoane, inclusiv pentru cele care desfășoară activități solicitante fizic, este prevăzut să expire la 31 decembrie 2026. În lipsa unei noi prelungiri, măsura nu va mai putea fi utilizată după această dată.

Opoziția susține transformarea Ape sociale într-o măsură permanentă, astfel încât persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să poată beneficia în continuare de această posibilitate. Propunerea se află însă printre variantele care necesită o decizie politică și identificarea surselor de finanțare.

Situația este similară în cazul Opzione donna, mecanism care permite pensionarea anticipată pentru anumite categorii de femei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație. Prelungirea acestei opțiuni pentru anul 2027 nu este sigură, iar viitorul său depinde de hotărârile care vor fi luate la nivel guvernamental.

Pentru lucrătorii care intenționează să folosească una dintre aceste variante, diferența dintre expirarea unei măsuri și prelungirea ei prin lege este importantă. Până la adoptarea unor noi dispoziții, condițiile deja stabilite rămân cele care trebuie luate în considerare.

Creșterea pensiilor minime reprezintă o altă temă discutată de partidele din coaliția de guvernare. Forza Italia susține majorarea acestora la valori cuprinse între 700 și 850 de euro, în funcție de varianta analizată și de sursele de finanțare disponibile.

Ministra Muncii, Marina Calderone, a anunțat, de asemenea, un fond de pensii destinat nou-născuților. Detaliile privind implementarea și finanțarea acestei inițiative trebuie raportate la măsurile care vor fi stabilite prin viitoarele decizii bugetare.

Una dintre dificultățile principale este spațiul limitat disponibil pentru cheltuieli suplimentare, în condițiile constrângerilor bugetare. Potrivit estimărilor prezentate în dezbaterea din Italia, aproximativ 10 miliarde de euro ar fi necesare numai pentru indexarea automată a pensiilor, ceea ce reduce resursele care ar putea fi direcționate către alte măsuri.

În aceste condiții, fiecare propunere trebuie să aibă o sursă de finanțare identificată, fie prin reducerea altor cheltuieli, fie prin obținerea unor venituri suplimentare. Costurile ridicate pot limita aplicarea măsurilor la anumite categorii de beneficiari sau pot determina adoptarea unor variante parțiale, în locul unor reforme cu aplicare generală.

O parte a majorității de guvernare susține suspendarea creșterii vârstei de pensionare. Costul estimat al unei asemenea măsuri este de aproximativ 1,1 miliarde de euro. Până la adoptarea unei legi care să modifice regulile deja stabilite, majorarea prevăzută pentru 2027 rămâne în vigoare.

Liga propune și introducerea unei opțiuni voluntare de pensionare la vârsta de 64 de ani, cu condiția acumulării a cel puțin 25 de ani de contribuții. Varianta ar urma să fie extinsă inclusiv la persoanele care au început să contribuie la sistemul de pensii înainte de 1996, categorie care nu beneficiază în prezent de aceleași condiții ca persoanele intrate ulterior în sistem.

Potrivit propunerii, pensia ar fi calculată exclusiv pe baza contribuțiilor plătite. Această formulă ar putea permite ieșirea mai devreme din activitate, însă cuantumul prestației ar depinde de istoricul contribuțiilor fiecărei persoane.

Costul estimat al introducerii mecanismului este de aproximativ 1,6 miliarde de euro pe an. Sindicatul CGIL critică propunerea și estimează că pensiile acordate prin această variantă ar putea fi, în medie, cu 10% mai mici decât cele obținute prin alte modalități de pensionare.