Concediu de acomodare de până la doi ani și indemnizație lunară. Cine beneficiază de acest sprijin de la stat

Persoanele care adoptă un copil pot beneficia de concediu de acomodare de până la doi ani și de o indemnizație lunară stabilită în funcție de veniturile realizate anterior. Potrivit Legii nr. 273/2004, cuantumul indemnizației reprezintă 85% din media veniturilor nete luate în calcul, în limitele prevăzute de lege, suma maximă fiind de 8.500 de lei pe lună.

Banii primiți efectiv de beneficiar sunt mai puțini decât valoarea indemnizației stabilite, deoarece asupra acesteia se aplică o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%. Dreptul la concediu și la indemnizație este acordat persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, pe baza unei cereri însoțite de documentele justificative necesare.

Măsura are rolul de a sprijini integrarea copilului adoptat în noua familie și de a permite adoptatorului să petreacă timp cu acesta în perioada de acomodare. Plata indemnizației este asigurată prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, în urma verificării documentelor depuse de solicitant.

Conform Legii nr. 273/2004, concediul de acomodare și indemnizația aferentă pot fi acordate persoanei care adoptă un copil sau, dacă adopția este realizată de o familie, unuia dintre soți, în funcție de opțiunea acestora.

Pentru a beneficia de acest drept, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele legale privind realizarea veniturilor supuse impozitului pe venit. Sunt luate în considerare veniturile obținute din activități salariale și asimilate salariilor, activități independente, drepturi de autor sau activități agricole, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Durata concediului de acomodare poate ajunge la maximum doi ani. Această perioadă include și etapa încredințării copilului în vederea adopției, potrivit condițiilor stabilite de legislația aplicabilă.

Indemnizația lunară se stabilește la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din intervalul de doi ani anterior datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare a copilului în vederea adopției.

Legislația stabilește atât un prag minim, cât și un plafon maxim pentru această prestație. Valoarea minimă se calculează prin înmulțirea indicatorului social de referință (ISR) cu un coeficient de 3,4, în timp ce suma maximă este limitată la 8.500 de lei lunar.

Valoarea stabilită prin calcul nu reprezintă însă întotdeauna suma care ajunge efectiv în contul beneficiarului. Modificările fiscale introduse prin Legea nr. 141/2025 prevăd reținerea contribuției de asigurări sociale de sănătate în cuantum de 10% din indemnizația de acomodare.

Pentru o indemnizație stabilită la plafonul maxim de 8.500 de lei, calculul este următorul:

Indemnizație lunară stabilită: 8.500 de lei;

CASS reținută, în cotă de 10%: 850 de lei;

Sumă rămasă după reținerea contribuției: 7.650 de lei.

Astfel, în cazul unui beneficiar căruia i se acordă indemnizația maximă, suma rămasă după reținerea CASS este de 7.650 de lei pe lună.

Legea prevede și o măsură de protecție pentru persoanele care adoptă din nou la un interval relativ scurt după încheierea concediului anterior. Dacă beneficiarul concediului și al indemnizației de acomodare adoptă unul sau mai mulți copii în cel mult 12 luni de la finalizarea concediului precedent, se aplică o regulă specială de calcul.

Atunci când recalcularea ar conduce la o indemnizație mai mică decât cea primită anterior, se păstrează cuantumul acordat pentru copilul adoptat anterior. Această prevedere urmărește să evite diminuarea indemnizației în situația unei noi adopții realizate în intervalul prevăzut de lege, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare.

Concediul și indemnizația de acomodare se acordă pe baza unei cereri depuse de persoana îndreptățită, împreună cu documentele justificative prevăzute de legislație. Dosarul trebuie să conțină actele care dovedesc situația juridică a adopției și îndeplinirea condițiilor pentru acordarea dreptului.

Printre documentele necesare se numără certificatul de grefă care permite executarea hotărârii judecătorești de încredințare a copilului în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției. Este necesar și documentul care atestă mutarea copilului la adoptator sau la familia adoptatoare, înregistrat la direcția competentă.

Dosarul trebuie să includă, de asemenea, dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității, după caz. Documentele solicitate trebuie să corespundă situației concrete a solicitantului și cerințelor legale aplicabile.

Cererea se depune la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care solicitantul are domiciliul sau reședința. Pentru persoanele care locuiesc în București, instituția competentă este agenția municipiului București.

Calculul și plata indemnizației sunt realizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin structurile sale teritoriale. Beneficiarul poate alege să primească banii într-un cont bancar sau la domiciliu, potrivit opțiunilor disponibile.

Persoanele aflate în concediu de acomodare pot obține anumite venituri fără să piardă automat dreptul la indemnizație. Legea permite încasarea unor sume acordate în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, cu condiția ca acestea să nu provină din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada concediului.

O altă situație în care indemnizația poate fi păstrată este cea a beneficiarilor care primesc indemnizații pentru exercitarea funcției de consilier local sau județean. Aceste venituri sunt permise indiferent de valoarea lor, potrivit prevederilor menționate în legislație.

De asemenea, dreptul la indemnizația de acomodare poate fi menținut dacă beneficiarul obține venituri impozabile din desfășurarea efectivă a unei alte activități decât cea suspendată pentru concediul de acomodare. În această situație, veniturile trebuie să se încadreze în limita prevăzută de lege, respectiv să nu depășească de opt ori cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului.

După perioada concediului de acomodare, persoanele care au adoptat un copil pot solicita, la revenirea în activitatea profesională, stimulentul de inserție, dacă îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea acestuia.

Stimulentul de inserție reprezintă un drept distinct de indemnizația de acomodare, iar acordarea sa depinde de respectarea cerințelor prevăzute de legislația în vigoare. Prin urmare, solicitarea acestui sprijin trebuie analizată separat de dreptul la concediul și indemnizația acordate în perioada de acomodare a copilului adoptat.