Administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), Remus Borza, solicită majorarea prețului unei călătorii la 5 lei și eliminarea gratuităților pentru pensionari. Acesta consideră că actualul tarif și facilitățile acordate anumitor categorii de călători contribuie la dificultățile financiare ale companiei.

Borza susține că gratuitățile reprezintă o pierdere importantă pentru STB și califică politica actuală drept „populism deșănțat” și „pomană”.

Administratorul judiciar al STB afirmă că prețul actual de 3 lei pentru o călătorie nu mai poate susține activitatea societății. El consideră că majorarea la 5 lei ar fi justificată de evoluția costurilor cu energia, combustibilul și salariile.

Borza a comparat tarifele din București cu cele practicate în alte orașe din România și Europa. Acesta a arătat că prețul unei călătorii este mai ridicat în mai multe localități.

Potrivit administratorului judiciar, în București, o călătorie costă 3 lei, echivalentul a aproximativ 0,6 euro. În Ungaria, tariful ajunge la 7 lei, iar la Viena, la 17 lei.

În țările nordice, prețul indicat de Borza este de aproximativ 23 de lei, echivalentul a 4,3 euro.

Acesta a menționat și tarifele din alte orașe românești. O călătorie costă 4 lei în Oradea, 5 lei în Brașov și Timișoara, respectiv 7 lei în Cluj. Borza a precizat că biletele din Oradea, Brașov, Timișoara și Cluj au o valabilitate de 60 de minute.

Remus Borza susține că gratuitățile acordate pensionarilor din București reprezintă o altă problemă financiară pentru societatea de transport.

Potrivit acestuia, în Capitală există, în medie, aproximativ 500.000 de pensionari care beneficiază de gratuitate.

Administratorul judiciar afirmă că aceste facilități generează pierderi de 24 de milioane de lei lunar, potrivit Radio România București. Calculul prezentat de acesta indică o pierdere anuală de 288 de milioane de lei.

Borza consideră că eliminarea gratuităților ar contribui la reducerea presiunii financiare asupra companiei.

În declarația sa, acesta a enumerat principalele cauze ale incapacității de plată a STB: subfinanțarea prin politica tarifară, gratuitățile și întârzierile la plata subvenției.

El a recunoscut, totodată, că Primăria Capitalei nu achită integral și la timp subvenția. O altă problemă ar fi nerecunoașterea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport București-Ilfov (ADI-TPBI) a costurilor reale pe kilometru pentru tramvaie, troleibuze și autobuze.

Remus Borza a explicat că tariful actual nu mai poate acoperi cheltuielile și a criticat acordarea gratuităților. Acesta a comparat situația din București cu tarifele practicate în alte orașe și a justificat propunerea de majorare la 5 lei prin creșterea costurilor de funcționare.

„Vinovați de incapacitatea de plată, subfinanțarea prin politica tarifară – nu mai putem, domnule primar, supraviețui cu trei lei titlul de călătorie, subfinanțare prin gratuități – să dăm o dovadă, să terminăm cu populismul ăsta deșănțat, întârzierea plății subvenției. Cum e la noi și cum e la alții? La noi e bine, vedeți, e 3 lei, înseamnă 0,6 euro, vecinii noștri ungurii, 7 lei, Viena, 17 lei, nu ne comparăm cu nordicii, la 23 de lei, adică la 4,3 euro. Oradea, 4 lei, Brașov cu 5 lei, Timișoara, 5 lei, Clujul, 7 lei și Timișoara și Clujul și Brașovul cu Oradea, la un titlu de călătorie cu valabilitate 60 de minute. Gratuități extinse, toată lumea, la pomană. Avem, în medie, 500.000 de pensionari în București. Gratuitate! Înseamnă, 24 milioane, lunar, înseamnă 288 milioane de lei pe an pierdere. N-am făcut niciun secret și nu întâmplător am dat exemplele, mi se pare un 5 lei mai mult decât rezonabil și de bun simț, la creșterile galopante, pe zona de energie, pe zona de combustibil, cu inflație și pe salariul minim”, a declarat Remus Borza.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat anterior că va susține creșterea prețului călătoriei cu STB numai după începerea unei restructurări semnificative a societății.

Într-un interviu recent acordat București.ro, edilul a confirmat că solicitarea de majorare a tarifelor a fost transmisă de compania care gestionează insolvența STB.

Ciucu a explicat că ADI-TPBI a trimis propunerea cu aproximativ un an și jumătate în urmă. Tot atunci, Adunarea Generală a Acționarilor STB SA a votat proiectul.

Primarul a precizat că, la 29 ianuarie 2026, a introdus pe ordinea de zi majorarea prețului biletului de la 3 la 5 lei. Potrivit acestuia, PSD a votat împotriva propunerii.

Ciprian Ciucu a afirmat că aștepta măsuri concrete de restructurare și eficientizare înainte de a susține din nou majorarea tarifelor. Cum acestea nu au apărut, edilul a decis să înceapă procedura de insolvență.

Acesta a confirmat că administratorul judiciar a transmis deja o solicitare pentru majorarea prețului călătoriei. Primarul Capitalei a fost întrebat dacă există, în prezent, o propunere oficială de majorare a tarifelor. Ciucu a confirmat că solicitarea a fost transmisă și a explicat că nu dorește să se opună administratorului judiciar.