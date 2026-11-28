La 37 de ani de la moartea sa, Sfântul Arsenie Boca continuă să atragă mii de credincioși la Mănăstirea Prislop. Duhovnicul a trecut prin arestări, persecuții comuniste și interdicții religioase. Viața sa a fost marcată de credință, pictură și o influență spirituală care a depășit generații întregi.

Sfântul Arsenie Boca, una dintre cele mai cunoscute personalități ale ortodoxiei românești, este comemorat pe 28 noiembrie. În această zi se împlinesc 37 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Cunoscut drept duhovnic, teolog, ieromonah și pictor bisericesc, Arsenie Boca a avut o influență importantă asupra vieții religioase din România. A fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 2024, primind titulatura de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Arsenie Boca s-a născut pe 29 septembrie 1910, în satul Vața de Sus, județul Hunedoara. La botez, a primit numele Zian Vălean Boca.

A absolvit Liceul Național Ortodox „Avram Iancu” din Brad în 1929. Ulterior, a studiat teologia la Academia Teologică din Sibiu, unde a obținut licența.

Între 1933 și 1938, a urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase din București. În paralel, a participat la cursuri de anatomie și medicină.

În 1939, a petrecut trei luni la Muntele Athos. Acolo, a aprofundat spiritualitatea monahală și rugăciunea.

În 1935, Arsenie Boca a fost hirotonit diacon. Ulterior, a intrat în obștea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.

La 3 mai 1940, a fost tuns în monahism și a primit numele Arsenie. În 1942, a fost hirotonit preot și numit stareț al mănăstirii.

La Sâmbăta de Sus, a inițiat o amplă mișcare de reînnoire duhovnicească. Predicile și sfaturile sale au atras numeroși credincioși din întreaga țară.

În această perioadă, a colaborat cu părintele Dumitru Stăniloae la traducerea și publicarea Filocaliei românești.

În 1948, a fost transferat la Mănăstirea Prislop, unde a devenit stareț. A reorganizat așezământul și a contribuit la transformarea acestuia în mănăstire de maici.

Arsenie Boca a fost arestat de mai multe ori de autoritățile comuniste. A fost anchetat și trimis la muncă forțată, inclusiv la Canalul Dunăre–Marea Neagră.

A trecut prin mai multe penitenciare, printre care Jilava, Timișoara și Oradea. În 1959, autoritățile au desființat Mănăstirea Prislop.

În urma măsurilor regimului comunist, Arsenie Boca a fost îndepărtat din monahism. I s-a interzis să mai slujească la altar și să poarte haina monahală.

După această perioadă, a lucrat ca pictor bisericesc la Atelierele Patriarhiei Române din București.

Între 1968 și 1983, a realizat pictura murală a Bisericii „Sfântul Nicolae” din Drăgănescu, județul Giurgiu. Lucrarea este considerată una dintre cele mai importante creații ale sale artistice și religioase.

Arsenie Boca a murit la 28 noiembrie 1989, la vârsta de 79 de ani. Ultimii ani ai vieții i-a petrecut la Sinaia, unde avea un atelier de pictură.

A fost înmormântat la 4 decembrie 1989, la Mănăstirea Prislop, potrivit dorinței sale. Mormântul său a devenit ulterior un important loc de pelerinaj.

În iulie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea sa. A primit titulatura de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Proclamarea generală a canonizării a avut loc în 2025, la Catedrala Patriarhală din București. Proclamarea locală s-a desfășurat la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie 2025.

Data de 28 noiembrie a fost stabilită drept ziua sa de prăznuire. În fiecare an, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Arsenie Boca în această zi.