Săptămâna de lucru de patru zile în România este posibilă potrivit Codului muncii, dacă sunt respectate anumite condiții privind organizarea programului. Modelul poate presupune comprimarea celor 40 de ore în patru zile sau reducerea timpului de muncă la 32 de ore, fără diminuarea salariului. Propunerea lansată în Serbia readuce în atenție această variantă de organizare a activității și efectele sale asupra angajaților și companiilor.

Guvernul Serbiei, condus de studenți, propune o săptămână de lucru de patru zile și restricționarea reality show-urilor. Potrivit planurilor noii majorități politice, emisiunile de acest tip ar urma să fie limitate la 45 de minute pe zi și difuzate numai după ora 23:00 pe televiziunile terestre.

Noul program politic include și interzicerea transmisiunilor live ale reality show-urilor pe aceste posturi. Reluările și difuzările suplimentare ar urma să fie luate în calcul la stabilirea limitei zilnice de 45 de minute.

Partidul Lista Studenților, care l-a înlăturat de la putere pe Aleksandar Vucic, aliat al președintelui rus Vladimir Putin, la alegerile din octombrie, a promis să combată corupția în Serbia.

Formațiunea a publicat pe site-ul său oficial propunerile privind organizarea muncii și reglementarea programelor de televiziune, informează cbsnews.com.

Potrivit planului politic, emisiunile de tip reality show ar putea fi difuzate pe canalele terestre numai după ora 23:00. Durata totală a acestora nu ar putea depăși 45 de minute pe zi.

Propunerea prevede și interzicerea transmisiunilor live ale acestor emisiuni pe televiziunile terestre. Reluările și transmisiunile suplimentare ar fi incluse în calculul timpului maxim permis, astfel încât limita să se aplice tuturor difuzărilor.

Radiodifuzorii ar avea și obligația de a întrerupe emisiunile dacă sunt difuzate scene de violență, discurs instigator la ură sau amenințări.

Restricțiile propuse nu ar viza toate posturile de televiziune. Canalele cu abonament ar putea continua să difuzeze reality show-uri fără limitările prevăzute pentru televiziunile terestre.

Astfel, interdicția transmisiunilor live și limita de 45 de minute pe zi s-ar aplica posturilor terestre. Televiziunile cu plată nu ar fi supuse acestor prevederi, potrivit programului publicat de partid.

Propunerile fac parte din programul noii formațiuni politice și vizează atât durata și intervalul de difuzare a reality show-urilor, cât și conținutul acestora.

Există și varianta reducerii programului și a salariului. Angajații lucrează patru zile, iar remunerația este ajustată proporțional cu timpul lucrat, în condițiile unui contract de muncă cu timp parțial.

Serbia propune o săptămână de lucru de patru zile, cu o normă întreagă de 32 de ore, fără reducerea salariilor angajaților, potrivit CBS News. Inițiativa noii majorități parlamentare de la Belgrad, formată în jurul mișcării „Lista studenților”, readuce în atenție posibilitatea implementării unui model similar și în România.

Experimentele derulate în mai multe țări au urmărit efectele reducerii timpului de muncă asupra sănătății angajaților, satisfacției profesionale și organizării activității în companii.

Un studiu publicat în iulie 2025 în revista științifică Nature Human Behaviour a analizat efectele reducerii timpului de muncă, fără diminuarea salariilor. Cercetarea a inclus 2.896 de angajați din 141 de organizații din Australia, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite.

Înaintea testării, organizațiile participante și-au reorganizat activitatea. Obiectivul a fost îmbunătățirea eficienței și a colaborării dintre angajați. Ulterior, a urmat o perioadă experimentală de șase luni.

Rezultatele au indicat o reducere a epuizării profesionale, cunoscută drept burnout, și o creștere a satisfacției la locul de muncă. Cercetătorii au identificat și îmbunătățiri ale sănătății fizice și mintale a angajaților.

Cele 12 companii din grupul de control nu au înregistrat o evoluție similară. Cercetătorii au identificat trei factori principali care au contribuit la rezultatele observate: îmbunătățirea capacității de muncă, potrivit autoevaluării angajaților, reducerea problemelor legate de somn și diminuarea oboselii.

Un alt proiect-pilot a fost desfășurat în Regatul Unit, în perioada iunie-decembrie 2022. Experimentul a implicat 61 de companii și aproximativ 2.900 de angajați.

Organizațiile participante proveneau din sectoare economice diferite. Acestea au avut libertatea de a-și organiza propriul model de lucru, cu două condiții principale: menținerea integrală a salariilor și reducerea semnificativă a timpului de muncă.

La finalul perioadei de testare, 56 dintre cele 61 de companii au continuat să aplice săptămâna de lucru de patru zile. Procentul reprezintă 92% din totalul organizațiilor participante. Dintre acestea, 18 au confirmat adoptarea permanentă a modelului.

Din perspectivă economică, experimentul britanic a arătat că veniturile companiilor care au furnizat date au rămas, în linii mari, stabile pe durata testării. Creșterea medie a fost de 1,4%, calculată ponderat în funcție de dimensiunea organizațiilor.

Comparativ cu perioade similare din anii anteriori, companiile au raportat o creștere medie a veniturilor de 35%. Această evoluție nu poate fi însă atribuită exclusiv reducerii timpului de muncă.

Un alt indicator urmărit a fost fluctuația personalului. Numărul angajaților care au părăsit companiile participante a scăzut cu 57% pe parcursul experimentului.

Reducerea timpului de muncă presupune însă și provocări economice pentru angajatori. În cazul trecerii de la 40 la 32 de ore pe săptămână, fără diminuarea salariului, costul salarial pentru fiecare oră lucrată crește cu 25%.

Pentru menținerea aceluiași volum de activitate, în condițiile unui număr neschimbat de angajați, productivitatea pe oră trebuie să crească în aceeași proporție.

Legislația românească permite deja repartizarea inegală a timpului de muncă, în funcție de specificul activității. Articolul 112 din Codul muncii stabilește durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă: opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.

Articolul 113 alineatul (2) permite însă o distribuție diferită a orelor de muncă. Prevederea legală este următoarea:

„În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.”

Articolul 116 reglementează explicit posibilitatea organizării unei săptămâni de lucru comprimate. Acesta stabilește condițiile privind negocierea și menționarea programului în documentele care reglementează raporturile de muncă.

Codul muncii prevede următoarele:

„(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum și în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absența acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern.

(2) Programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă”, prevede Codul muncii.

Prin urmare, angajatorul trebuie să stabilească modul concret de repartizare a orelor de muncă. Acesta se negociază prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absența unui asemenea contract, se stabilește prin regulamentul intern.

O altă condiție obligatorie este menționarea expresă a programului de lucru inegal în contractul individual de muncă. Prevederea se aplică atât în cazul contractelor încheiate de la început cu un asemenea program, cât și atunci când organizarea muncii este modificată ulterior.

Pentru salariații deja angajați, introducerea noului program presupune încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă. Astfel, repartizarea celor 40 de ore în patru zile trebuie să fie prevăzută expres în documentele care reglementează raportul de muncă.

În cazul modelului comprimat, angajații pot lucra zece ore pe zi, timp de patru zile, păstrând norma săptămânală de 40 de ore. Această variantă este diferită de reducerea efectivă a programului la 32 de ore, fără diminuarea salariului, propusă în Serbia și analizată în experimentele internaționale.