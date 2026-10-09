Se schimbă avertismentele de pe pachetele de țigări. Ce mesaje vor vedea fumătorii

Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care modifică regulile privind controlul tutunului și amplasarea avertismentelor de sănătate pe ambalajele produselor din tutun. Noile prevederi urmăresc alinierea legislației naționale la normele europene privind protejarea sănătății populației de efectele consumului de tutun și ale expunerii la fumul de tutun.

Documentul, elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, stabilește cerințe referitoare la poziționarea avertismentelor pe diferite categorii de ambalaje. Totodată, sunt introduse reguli menite să împiedice acoperirea mesajelor de sănătate sau reducerea vizibilității acestora prin utilizarea denumirilor și mărcilor comerciale.

Modificările vizează atât modul de prezentare a avertismentelor, cât și conținutul mesajelor care trebuie afișate pe produsele din tutun. Lista acestora a fost extinsă, fiind incluse formulări referitoare la riscurile fumatului pentru sănătate, efectele asupra sarcinii și consecințele expunerii celor din jur la fumul de tutun.

Potrivit noilor prevederi, pe ambalajele produselor din tutun vor fi înscrise mesaje suplimentare, care atrag atenția asupra unor riscuri asociate fumatului. Printre acestea se numără: „Fumatul cauzează cancer al gurii și al gâtului”, „Fumatul poate ucide fătul nenăscut”, „Fumul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră” și „Renunțați la fumat – rămâneți în viață pentru cei dragi”.

Pentru aplicarea noilor cerințe, Guvernul va aproba o galerie de imagini care va reuni avertismentele de sănătate și elementele grafice ce trebuie imprimate pe pachetele individuale, precum și pe ambalajele exterioare ale produselor din tutun destinate fumatului.

Galeria va stabili elementele care trebuie utilizate pentru prezentarea avertismentelor pe ambalaje, în conformitate cu regulile prevăzute de lege. Noile dispoziții reglementează astfel atât conținutul mesajelor, cât și modul în care acestea vor fi reproduse pe produsele comercializate.

Cerințele privind vizibilitatea avertismentelor se aplică în contextul armonizării legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene referitoare la controlul tutunului. Regulile privind denumirile și mărcile comerciale urmăresc să asigure că informațiile de sănătate nu sunt ascunse și că rămân vizibile pe ambalajele vizate de lege.

Proiectul de lege modifică și cerințele aplicabile produselor conexe din tutun, inclusiv țigărilor electronice și flacoanelor de reumplere. Pachetele unitare și ambalajele exterioare ale acestor produse vor trebui să conțină informații detaliate despre compoziție și utilizare.

Etichetele vor include lista tuturor ingredientelor, prezentate în ordine descrescătoare a masei, precum și informații despre aromele utilizate. De asemenea, vor trebui indicate conținutul de nicotină eliberat per doză și numărul lotului din care face parte produsul.

O altă cerință se referă la includerea recomandării de a nu lăsa produsele la îndemâna copiilor. Aceste informații vor trebui să figureze pe ambalajele prevăzute de noile reguli, alături de celelalte elemente obligatorii.

Prin aceste modificări, legislația stabilește cerințe de etichetare pentru mai multe categorii de produse, inclusiv pentru cele care nu sunt destinate fumatului tradițional, dar intră sub incidența reglementărilor privind produsele conexe din tutun.

Proiectul prevede și posibilitatea interzicerii comercializării unor produse din tutun în cazul în care dovezile științifice indică prezența unor aditivi care sporesc semnificativ sau măsurabil efectul toxic ori potențialul de dependență al produsului.

Decizia va putea fi luată de Guvern, în condițiile stabilite de lege și pe baza dovezilor științifice relevante. Prevederea vizează produsele pentru care anumite substanțe adăugate pot amplifica toxicitatea sau capacitatea de a provoca dependență.

Mecanismul introduce posibilitatea aplicării unor restricții asupra plasării pe piață a produselor care îndeplinesc criteriile prevăzute de legislație. Aplicarea acestei măsuri este legată de existența unor dovezi privind efectele aditivilor asupra toxicității sau potențialului de dependență.

Modificările legislative includ și alte dispoziții menite să continue armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene. Acestea vizează îndeplinirea angajamentelor asumate de țară în procesul de aderare și clarificarea unor termeni utilizați în reglementările referitoare la produsele din tutun.

Printre domeniile vizate se numără publicitatea, sponsorizarea și importul produselor din tutun, precum și al produselor conexe. Clarificările urmăresc să asigure o formulare mai precisă a prevederilor legale care reglementează aceste activități.

Proiectul de lege reunește astfel modificări privind avertismentele de sănătate, informațiile obligatorii de pe ambalaje, condițiile referitoare la anumiți aditivi și terminologia utilizată în legislația privind controlul tutunului.

Potrivit prevederilor adoptate, cea mai mare parte a noilor dispoziții legislative va intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu excepția anumitor articole.