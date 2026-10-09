Contrabanda cu țigarete, asociată cu majorarea taxelor. România pierde sute de milioane de euro anual

Un raport realizat de Oxford Economics, la solicitarea BAT, identifică o corelație între creșterea costului țigaretelor comercializate legal și extinderea pieței ilicite. Cercetarea analizează date din nouă țări, pentru perioada 2015-2025. În România, contrabanda cu țigarete a ajuns în iulie 2026 la 13,9% din piață, potrivit Novel Research. Studiul prezintă impactul fiscal al comerțului ilegal și factorii care contribuie la dezvoltarea acestuia.

Taxarea țigaretelor și influența acesteia asupra comerțului ilicit au fost analizate de Oxford Economics într-un raport intitulat „O evaluare economică a factorilor care stimulează comerțul ilicit”, elaborat la solicitarea BAT. Cercetarea urmărește evoluția accizelor și a pieței ilegale a produselor din tutun în perioada 2015-2025, utilizând atât date economice, cât și studii de specialitate.

Analiza include nouă state: Australia, Bangladesh, Brazilia, Chile, Franța, Malaezia, Țările de Jos, Pakistan și Ucraina. Selecția a urmărit includerea unor piețe cu particularități geografice, fiscale și de reglementare diferite.

Autorii au examinat cercetări academice, studii privind politicile publice și evoluțiile economice înregistrate în fiecare dintre țările selectate.

Potrivit rezultatelor prezentate, statele în care accizele au crescut într-un ritm mai accelerat au consemnat și majorări mai importante ale ponderii comerțului ilicit.

La nivelul celor nouă piețe, cercetătorii au identificat o corelație medie de 80% între costul real al țigaretelor comercializate legal și dimensiunea pieței ilegale. Indicatorul exprimă intensitatea asocierii dintre cele două variabile, fără să stabilească, prin el însuși, o relație directă de cauzalitate.

Diferențele de preț dintre produsele legale și cele provenite din contrabandă reprezintă unul dintre principalii factori economici identificați de Oxford Economics în dezvoltarea comerțului ilicit.

Conform raportului, taxele reprezintă, în medie, peste 75% din prețul final al țigaretelor comercializate legal în statele analizate.

În anumite piețe, produsele vândute prin canale autorizate pot costa de până la 3,5 ori mai mult decât țigaretele provenite din surse ilegale.

Autorii studiului consideră că aceste diferențe de preț contribuie la orientarea unei părți a cererii către produse mai ieftine, comercializate în afara cadrului legal. Totodată, decalajul dintre prețuri creează posibilități de câștig pentru rețelele implicate în producerea și distribuirea ilegală a țigaretelor.

La nivel mondial, comerțul ilicit reprezintă aproximativ 11% din piața produselor din tutun, potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) citate în material.

Pierderile fiscale suportate anual de guverne din această cauză depășesc 47 de miliarde de dolari, conform acelorași estimări.

În România, comerțul ilicit cu țigarete a înregistrat în iulie 2026 cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, potrivit datelor furnizate de Novel Research. Ponderea produselor provenite din surse ilegale a ajuns la 13,9% din totalul pieței.

Reprezentanții BAT estimează că pierderile fiscale generate anual de acest fenomen se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro.

Compania calculează că fiecare punct procentual deținut de piața ilicită a țigaretelor corespunde unor venituri bugetare neîncasate de aproximativ 50 de milioane de euro.

Ileana Negulescu, director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud-Est în cadrul BAT, a prezentat impactul financiar al comerțului ilegal și posibilitățile de utilizare a veniturilor fiscale pierdute.

„România pierde anual circa 500 sute de milioane de euro din cauza comerțului ilicit cu produse din tutun, bani care, în mod normal, ar ajunge direct la bugetul de stat prin taxe și accize. Conform estimărilor BAT, fiecare punct procentual al pieței ilicite de țigarete înseamnă aproximativ 50 de milioane de euro pierduți pentru bugetul public. La nivelul actual al fenomenului, sunt sume care pot susține investiții importante în infrastructură, digitalizare, transporturi, energie verde sau alte servicii publice esențiale”, a declarat Ileana Negulescu.

Raportul Oxford Economics analizează și dificultățile întâmpinate de autorități în reducerea comerțului ilegal după ce acesta dobândește o pondere importantă pe piață.

Potrivit cercetării, revenirea după o perioadă de extindere a comerțului ilicit, asociată majorărilor de taxe, poate necesita aproape zece ani.

Autorii raportului indică necesitatea corelării politicilor fiscale cu măsurile de aplicare a legii și cu intervențiile asupra factorilor nefiscali care favorizează distribuția ilegală a produselor din tutun.

Simon Trussler, director global Fiscal Affairs și Comerț Internațional în cadrul BAT, a susținut că diferențele dintre prețurile produselor legale și ilegale influențează veniturile obținute de organizațiile implicate în contrabandă.

„Acest raport arată că țigaretele de contrabandă generează profituri considerabile pentru organizațiile criminale. Cu cât nivelul taxării aplicate țigaretelor comercializate legal este mai ridicat, cu atât cresc și câștigurile pe care rețelele infracționale le pot obține din producerea și comercializarea produselor ilicite. Raportul evidențiază, de asemenea, că odată consolidată, piața ilicită devine extrem de dificil de redus, ceea ce afectează veniturile bugetare, siguranța publică și eficiența măsurilor de aplicare a legii. Având în vedere legătura dintre majorările semnificative ale accizelor și creșterea evaziunii pe piețele cu niveluri ridicate de taxare, factorii de decizie ar trebui să țină cont de riscul extinderii comerțului ilicit când stabilesc politica de accizare a produselor din tutun”, a declarat Simon Trussler.

Rezultatele cercetării Oxford Economics au fost comentate și de Adam Hoffer, director pentru politici privind produsele accizabile în cadrul Tax Foundation, care a comparat constatările studiului cu cercetările realizate anterior de organizație.

Acesta a afirmat că analiza publicată în septembrie 2026 este în concordanță cu rezultatele cercetărilor Tax Foundation din ultimii peste zece ani privind relația dintre fiscalitate și comerțul ilegal cu țigarete.