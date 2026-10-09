Jumătate dintre antreprenori estimează o creștere a cifrei de afaceri în 2027. Taxele și instabilitatea legislativă rămân principalele temeri

Jumătate dintre antreprenorii români estimează că afacerile lor vor crește în 2027, în timp ce 30% se așteaptă la o profitabilitate mai mare, potrivit unui studiu. Deși companiile continuă să pregătească investiții și să caute noi clienți, instabilitatea fiscală, majorarea taxelor și scăderea consumului rămân printre cele mai importante riscuri identificate de mediul de afaceri.

Cercetarea, realizată în rândul a 300 de antreprenori care conduc companii cu cifre de afaceri între 1 și 50 de milioane de euro, arată că firmele urmăresc atât dezvoltarea activității, cât și reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea eficienței.

Schimbările legislative și fiscale reprezintă cea mai importantă sursă de îngrijorare pentru antreprenorii participanți la studiul realizat de Raiffeisen Bank România. Astfel, 44% dintre respondenți indică instabilitatea fiscală și legislativă drept unul dintre principalele riscuri pentru activitatea companiilor pe care le conduc.

Pe locul următor se află creșterea taxelor, menționată de 40% dintre antreprenori.

Scăderea consumului și a cererii reprezintă o preocupare pentru 34% dintre cei chestionați, în timp ce 25% se tem de majorarea costurilor operaționale.

Aceste riscuri sunt luate în calcul într-o perioadă în care o parte importantă a companiilor își propune să își extindă activitatea.

Potrivit studiului, unul din doi antreprenori estimează o creștere a cifrei de afaceri în 2027. Totodată, 30% dintre respondenți anticipează o îmbunătățire a profitabilității.

Pentru următorii doi-trei ani, companiile participante la cercetare își propun să se dezvolte în principal prin atragerea de noi clienți. Această direcție este menționată de 46% dintre antreprenori, fiind cea mai frecvent indicată sursă de creștere a afacerilor.

Pe locul următor se află creșterea productivității, considerată o prioritate de 35% dintre respondenți.

Alți 32% dintre antreprenori urmăresc lansarea de produse și servicii noi, pentru a-și dezvolta activitatea.

În paralel, companiile acordă o atenție importantă controlului cheltuielilor și rezultatelor financiare. Reducerea costurilor reprezintă un obiectiv pentru 40% dintre firme, același procent fiind înregistrat și în cazul celor care urmăresc protejarea și creșterea profitabilității.

Îmbunătățirea eficienței operaționale este menționată de 34% dintre antreprenori.

„România are o comunitate antreprenorială care, chiar și în perioade complicate, nu renunță la creștere. Antreprenorii continuă să investească, să inoveze și să caute noi oportunități, inclusiv pe piețele internaționale”, a declarat Cristian Sporiș, Vicepreședinte, Divizia Corporate și Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

Acesta a explicat și obiectivul inițiativei „Be Inspired. Make it Happen!”, prin care banca urmărește să încurajeze schimbul de idei și experiențe între antreprenori.

„Prin «Be Inspired. Make it Happen!» vrem să construim un spațiu al conversațiilor relevante și al ideilor care merg mai departe de sala de conferință și se transformă în decizii, proiecte și rezultate”, a adăugat Cristian Sporiș.

Planurile de investiții pentru 2027 arată că antreprenorii urmăresc atât dezvoltarea capacităților de producție, cât și utilizarea unor tehnologii noi. Potrivit studiului, 36% dintre companii intenționează să investească în echipamente și capacități de producție.

Alte 28% au în vedere investiții în marketing și vânzări, pentru a susține dezvoltarea activității comerciale.

Inteligența artificială și automatizarea sunt incluse în planurile de investiții ale 20% dintre firme, în timp ce 19% urmăresc proiecte de sustenabilitate și eficiență energetică.

Digitalizarea ocupă un loc important în activitatea companiilor analizate. Conform cercetării, 32% dintre firme au deja procese-cheie digitalizate și integrate.

În ceea ce privește inteligența artificială, 23% dintre companii utilizează deja astfel de soluții în activitatea lor. Alte 10% testează proiecte-pilot, în timp ce 33% analizează oportunitățile de utilizare a inteligenței artificiale.

Datele arată că o parte dintre antreprenori au trecut deja la implementarea acestor tehnologii, în timp ce alții se află în etapa de testare sau evaluare.

Sustenabilitatea reprezintă, de asemenea, o preocupare pentru companiile participante la studiu. Aproximativ 72% dintre respondenți consideră acest domeniu important sau foarte important pentru activitatea lor.

Finanțarea rămâne un element important în planurile de dezvoltare ale antreprenorilor. Mai mult de jumătate dintre companiile participante la studiu, respectiv 54%, au în vedere utilizarea liniilor de credit pentru capital de lucru.

Acestea reprezintă o sursă de finanțare pentru nevoile curente ale activității, inclusiv pentru susținerea operațiunilor zilnice.

Reinvestirea profitului este luată în calcul de 44% dintre respondenți. În același timp, 37% dintre companii intenționează să utilizeze credite pentru investiții.

Extinderea internațională reprezintă o altă direcție urmărită de companiile românești. Aproximativ 40% dintre antreprenorii chestionați afirmă că firmele lor sunt deja active pe piețe externe.

Cu toate acestea, dezvoltarea activităților internaționale este limitată de mai multe dificultăți. Printre principalele obstacole identificate se numără găsirea clienților, identificarea canalelor potrivite de vânzare și costurile logistice.

Aceste probleme influențează posibilitățile de extindere ale companiilor, chiar și în situațiile în care există interes pentru dezvoltarea afacerilor în afara României.

Studiul Raiffeisen Bank România a fost realizat pe un eșantion de 300 de antreprenori care conduc companii cu cifre de afaceri anuale cuprinse între 1 și 50 de milioane de euro.