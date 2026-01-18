Scumpirea anunțată de Japan Tobacco International (JTI) vine la doar două săptămâni după o majorare similară aplicată de British American Tobacco (BAT), liderul pieței românești de tutun, care a crescut tot cu 1 leu prețul produselor sale. În acest context, specialiștii din industrie anticipează că și al treilea mare jucător de pe piață, Philip Morris, ar putea anunța în perioada imediat următoare o ajustare a prețurilor, pentru a se alinia noilor condiții fiscale.

Principala cauză a acestor scumpiri este reprezentată de modificările fiscale intrate în vigoare la 1 ianuarie. Majorarea accizelor pentru produsele din tutun, precum și creșterea TVA la 21%, au dus la costuri mai mari pentru producători și distribuitori, costuri care sunt transferate către consumatori. Astfel, prețul final al unui pachet de țigări reflectă tot mai mult povara fiscală impusă de stat.

În prezent, numeroase mărci populare de pe piața românească, precum Pall Mall, Winston, Kent sau Dunhill, se apropie de pragul psihologic de 30 de lei pe pachet, iar în unele cazuri acest nivel este deja depășit. Acest prag este considerat unul sensibil pentru consumatori și ar putea influența comportamentul de cumpărare, determinând orientarea către produse mai ieftine sau către piața neagră.

Piața țigărilor din România este estimată la aproximativ 5 miliarde de euro anual și reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit pentru bugetul de stat. Datele din industrie arată că aproximativ 80% din prețul unui pachet de țigări este format din accize și taxe, ceea ce face ca statul să fie principalul beneficiar al acestor scumpiri. Cu toate acestea, majorările succesive de preț nu par să aibă un impact semnificativ asupra nivelului consumului.

În schimb, creșterea taxelor și diferențele mari de preț față de țările vecine au favorizat dezvoltarea comerțului ilegal. În 2025, contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani. Piața neagră a țigaretelor a ajuns în luna noiembrie la 12,6%, în creștere de la 9,6% în septembrie, potrivit Profit. Acest nivel record se traduce prin pierderi de aproximativ jumătate de miliard de euro pentru bugetul statului, evidențiind efectele adverse ale politicilor fiscale asupra pieței legale.