Carburanții au înregistrat o nouă majorare în noaptea de sâmbătă spre duminică, marcând o schimbare vizibilă în comportamentul obișnuit al companiilor petroliere, care evitau în mod tradițional ajustările de preț în weekend. De această dată însă, Petrom a decis să continue seria scumpirilor chiar și duminica, semn al presiunii constante din piață.

La doar câteva minute după miezul nopții, prețurile pentru benzina standard și motorina standard au fost majorate cu câte 9 bani pe litru. Aceasta este a 13-a scumpire aplicată de la debutul conflictului din Iran, o evoluție accelerată care reflectă instabilitatea pieței internaționale a petrolului.

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate duminică, 22 martie 2026, sunt de 9,13 lei pentru un litru de benzină standard și 9,83 lei pentru un litru de motorină standard. Aceste valori confirmă trendul ascendent continuu din ultimele săptămâni.

Creșterea din weekend vine după o serie de ajustări consecutive. Sâmbătă dimineață, la ora 9:30, benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru, iar motorina cu 15 bani pe litru, consolidând presiunea asupra consumatorilor.

Evoluția carburanților în luna martie arată o dinamică fără precedent, cu 13 scumpiri succesive care au dus la creșteri semnificative de preț. Benzina standard s-a scumpit cu 1,17 lei pe litru doar în această lună, în timp ce motorina a înregistrat o creștere și mai abruptă, de 1,56 lei pe litru.

Comparativ cu începutul anului, impactul este și mai evident. După majorarea accizelor și valul continuu de scumpiri, benzina standard este mai scumpă cu 1,89 lei pe litru, iar motorina cu 2,37 lei pe litru. Aceste creșteri cumulate reflectă atât presiunile fiscale, cât și influențele geopolitice.

Datele arată că la finalul anului 2025, prețul benzinei era de 7,24 lei pe litru, iar motorina costa 7,46 lei. De atunci, ajustările succesive au împins prețurile spre praguri record, depășind în prezent 9 lei pe litru pentru ambele tipuri de carburant.

Vineri, 20 martie, a fost înregistrată cea mai amplă scumpire zilnică de la începutul conflictului, când benzina s-a majorat cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 19 bani. Această creștere a fost urmată de alte două ajustări rapide, sâmbătă și duminică.

În Capitală, la stațiile Petrom, prețurile variază ușor în funcție de locație. Astfel, benzina standard se vinde între 9,13 și 9,15 lei pe litru, iar motorina standard între 9,81 și 9,84 lei pe litru.

Creșterea accelerată a carburanților are un impact direct și semnificativ asupra bugetelor șoferilor. Comparativ cu finalul anului trecut, costul unui plin de 50 de litri a crescut considerabil, mai ales în cazul motorinei.

Pentru benzina standard, un plin care costa 362 de lei pe 31 decembrie 2025 a ajuns la 456,5 lei pe 22 martie 2026. Diferența este de 94,5 lei, o creștere substanțială într-un interval relativ scurt.

În cazul motorinei, impactul este și mai accentuat. Costul unui plin de 50 de litri a crescut de la 373 de lei la 491,5 lei, ceea ce înseamnă un plus de 118,5 lei. Această diferență depășește pragul de 100 de lei și evidențiază presiunea suplimentară asupra transportatorilor și consumatorilor.

Raportat procentual, benzina standard s-a scumpit cu 26,10%, iar motorina cu 31,76% față de finalul anului trecut. Evoluția motorinei este considerată fără precedent în istoria recentă a pieței din România, mai ales în contextul unei singure luni dominate de scumpiri succesive.

Aceste majorări rapide și constante indică o perioadă de volatilitate ridicată pentru carburanți, cu efecte directe asupra economiei și nivelului de trai al populației.