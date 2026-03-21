Analistul fiscal Gabriel Biriș a explicat că evoluția prețurilor la motorină este una accelerată, cu creșteri semnificative într-un interval scurt de timp. El a arătat că, înainte de începutul crizei, prețurile erau sub 800 de dolari pe tonă, însă acestea au depășit 1.100 de dolari pe 5 martie.

Ulterior, nivelul a continuat să crească, depășind 1.200 de dolari pe 12 martie și ajungând la peste 1.400 de dolari pe 19 martie. La un preț de aproximativ 1.435 de dolari pe tonă, rezultă un cost al motorinei fără taxe de aproximativ 5,4 lei pe litru în Constanța.

Potrivit explicațiilor sale, după adăugarea accizei și a TVA, prețul ajunge la aproximativ 9,92 lei pe litru. În aceste condiții, dacă tendința se menține, există estimări că prețul ar putea ajunge în perioada următoare spre 11 lei pe litru.

Analistul a mai indicat că evoluțiile din zona Golfului și situația legată de Strâmtoarea Ormuz sunt factori importanți care influențează direct piața energetică.

„Deci dacă înainte de începerea crizei vorbeam de prețuri de sub 800 de dolari pe tona de motorină, a sărit de 1.100 pe 5 martie. Din Constanța până la pompă mai e cale lungă, cu camioane, mai e și costul stațiilor, benzinăriilor. Deci, din 5 martie a stat constant peste 1.100. Din 12 martie a trecut de 1.200, iar pe 19 martie, adică ieri, a trecut de 1.400. La 1.435 de dolari pe tonă, luând prețul, îți dă prețul motorinei fără taxe 5,4 lei în Constanța. Cu acciza și TVA se duce la 9.92 per litru. Deci asta înseamnă că dacă se continuă cu creșterea, noi o să avem până la sfârșitul săptămânii viitoare spre 11 lei. Doamne ferește, să nu ne ducem și mult mai sus. Dar e foarte important ce se întâmplă în Golf, în special în legătură cu deblocarea Strâmtorii Hormuz”, a declarat Biriş pentru Antena 1.

Gabriel Biriș a explicat că unele state europene au posibilitatea de a interveni prin reducerea accizelor sau alte măsuri, în timp ce altele, inclusiv România, sunt limitate de situația bugetară.

El a arătat că nivelul deficitului influențează capacitatea statelor de a susține astfel de intervenții și că există diferențe între costurile de finanțare ale țărilor europene. În acest context, a făcut referire la situația altor state, unde condițiile economice permit reacții mai rapide.

„Mai țineți minte că am avut un prim-ministru care spunea că îl doare în organul genital de deficit? Țările alea nu au deficitul cu care ne-a lăsat domnul Ciolacu și au posibilitatea să intervină. Așa e când te doare undeva de finanțele țării. Îți expui țara la tot felul de riscuri. Că Bulgaria are cea mai mică acciza la motorină, aia minimă permisă de directivă. Dar e deficit zero. Ei au intrat în zona euro. Ungaria, mă rog, acolo e dictatură. Nu comparăm deficitele noastre cu deficitele Austriei sau Germaniei și cu capacitatea de a le finanța. Că una e să plătești 3% la dobândă și alta e să plătești 7%”, a spus Biriş.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că în prezent este în desfășurare o analiză privind eventuale măsuri pentru temperarea scumpirilor la carburanți.

În același timp, creșterea prețurilor internaționale continuă să pună presiune asupra pieței interne, iar costurile pentru consumatori sunt în creștere. Evoluția depinde în mare măsură de contextul extern și de deciziile care vor fi luate la nivel guvernamental în perioada următoare.