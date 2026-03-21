Piața construcțiilor din România traversează o perioadă de transformări vizibile, pe fondul creșterii costurilor și al schimbării preferințelor consumatorilor. Tot mai mulți români își regândesc modul în care își construiesc locuința, orientându-se către soluții mai rapide, mai accesibile și mai eficiente. Interesul pentru alternative la construcțiile tradiționale este în creștere, iar platformele digitale oferă o imagine clară asupra acestor tendințe, reflectând nevoia tot mai accentuată de flexibilitate și optimizare a bugetelor în proiectele rezidențiale.

În ultimii ani, soluțiile alternative de construcție au fost discutate tot mai frecvent. Ce schimbări observați în felul în care românii își aleg tipul de locuință?



Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Pe baza datelor disponibile pe platforma noastră, HomeRun, putem observa o schimbare majoră a interesului consumatorilor, de la casele tradiționale la cheie către metode alternative de construcție, în special casele pe structură metalică și casele din lemn. Solicitările trimise prin HomeRun în ultimele 12 luni arată că aceste opțiuni au câștigat teren semnificativ, ceea ce indică faptul că tot mai mulți români sunt în căutarea activă a unor soluții alternative practice și eficiente din punct de vedere al costurilor față de locuințele convenționale.

Care sunt principalele motive pentru care tot mai mulți oameni renunță la construcțiile tradiționale și se uită la alte variante?



Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Având în vedere tendința de consum pe care o observăm, credem că principalele motive sunt costurile mai mici, timpul mai scurt de construcție și implementarea mai simplă a proiectului. Pe măsură ce costurile generale din construcții au crescut, mulți utilizatori ai platformei au început să caute soluții care pot reduce atât bugetul total, cât și timpul necesar finalizării locuinței. În acest context, casele pe structură metalică și casele din lemn se remarcă, deoarece sunt mai prietenoase cu bugetul și mai eficiente decât construcțiile tradiționale la cheie.

Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Costul materialelor de construcție joacă un rol foarte important în aceste decizii, deoarece creșterea prețurilor din întregul sector al construcțiilor i-a determinat pe mulți utilizatori să reconsidere metodele tradiționale de construire și să compare mai atent opțiunile pe care le au la dispoziție pentru a construi o locuință.

Observați o orientare a românilor către locuințe mai mici sau către proiecte mai simple?



Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Da, vedem această tendință în cererile înregistrate pe platforma HomeRun. Utilizatorii preferă tot mai mult locuințe mai simple, în special proprietăți dispuse doar pe parter, care reprezintă aproximativ 79% din solicitările pentru case pe structură metalică. În același timp, cererea se concentrează în jurul unor opțiuni practice, de dimensiuni medii, 100 de metri pătrați fiind suprafața cea mai solicitată, urmată de 80 și 50 de metri pătrați.

Mai degrabă decât să prioritizeze doar dimensiunea, clienții par să se concentreze pe proiecte echilibrate, care combină accesibilitatea financiară, compartimentările eficiente și un spațiu de locuit practic.

Care este bugetul mediu pe care îl iau în calcul românii atunci când vor să construiască o casă?



Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Aceste servicii pot varia semnificativ ca preț, deoarece sunt foarte personalizabile, ceea ce face dificilă definirea unui interval bugetar fix. Costul final depinde de mai mulți factori, precum dimensiunea, designul, materialele și nivelul de finalizare. Totuși, pe baza datelor disponibile pe platforma HomeRun, putem observa diferențe clare între tipurile de construcție. Casele pe structură metalică sunt, în medie, considerabil mai accesibile, costând aproximativ jumătate din cât costă casele tradiționale la cheie. Casele din lemn pot fi chiar mai eficiente din punct de vedere al costurilor, cu costuri medii de aproximativ o treime față de construcțiile la cheie. În schimb, casele la cheie rămân opțiunea cea mai scumpă, deoarece includ de regulă livrarea completă a proiectului, precum și costuri mai mari pentru materiale și manoperă. De aceea, mulți utilizatori nu lucrează neapărat cu un buget fix, ci compară diferite metode de construcție pentru a găsi soluția care se potrivește cel mai bine posibilităților lor financiare și așteptărilor legate de proiect.

Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Pe baza solicitărilor trimise prin platforma HomeRun, casele parter pe structură metalică sunt în prezent cea mai căutată opțiune, urmate de casele din lemn de tip A-frame. Locuințele tradiționale la cheie sunt în continuare căutate, însă ponderea lor a scăzut semnificativ în comparație cu metodele alternative de construcție.

Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Pe platforma noastră, cererea este generată în special de marile zone urbane și regiunile din jurul acestora, nu doar de orașele mai mici sau de destinațiile de vacanță. București–Ilfov conduce ca volum al solicitărilor, urmat de județe precum Prahova, Constanța, Timiș și Brașov. Acest comportament sugerează că metodele alternative de construcție nu mai sunt folosite în principal pentru case de vacanță, ci sunt din ce în ce mai des luate în calcul pentru locuințe permanente, mai ales în zone economice active și dens populate.

Ce dimensiune a locuinței pare să fie cea mai dorită în acest moment?



Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Suprafața de 100 de metri pătrați este în prezent cea mai solicitată, în special pentru casele pe structură metalică și pentru cele la cheie. În același timp, suprafețe mai mici, de 80 și 50 de metri pătrați, atrag de asemenea un interes mare, ceea ce întărește ideea că mulți utilizatori caută locuințe practice, de dimensiuni medii, și nu proiecte supradimensionate.

Observați o preferință pentru soluții de construcție mai rapide?



Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Da, în ultimul an această preferință se reflectă clar în cererea de pe platforma HomeRun. Metodele de construcție precum structura metalică, lemnul și alte abordări prefabricate sau modulare sunt tot mai atractive, deoarece pot reduce semnificativ timpul de execuție comparativ cu metodele tradiționale.

Cum vedeți evoluția pieței construcțiilor rezidențiale în următorii ani?



Erol Değim – Co-CEO HomeRun: Din perspectiva tendințelor vizibile pe platforma HomeRun, piața construcțiilor rezidențiale din România va continua, cel mai probabil, să se orienteze către soluții de construire mai accesibile, mai rapide și mai flexibile. În același timp, ne așteptăm la o accelerare a digitalizării serviciilor. Tot mai mulți utilizatori se îndreaptă către platforme online pentru a explora și compara mai ușor diferite opțiuni de construcție, pentru a înțelege alternativele disponibile și pentru a găsi profesioniștii care se potrivesc cel mai bine nevoilor lor.

Această schimbare va face întregul proces mai transparent și mai accesibil, permițând utilizatorilor să ia decizii mai bine informate și să se conecteze mai rapid cu furnizorii de servicii potriviți.