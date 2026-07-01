Bistrița-Năsăud, locul doi în Regiunea Nord-Vest la creșterea construcțiilor rezidențiale în 2025

Județul Bistrița-Năsăud a înregistrat în 2025 o creștere importantă în sectorul construcțiilor rezidențiale, conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud. În total, au fost finalizate 1.013 locuințe, ceea ce reprezintă o majorare de 20,3% comparativ cu anul precedent. Această evoluție poziționează județul pe locul doi în Regiunea Nord-Vest în ceea ce privește dinamica dezvoltării rezidențiale.

Din numărul total de locuințe finalizate, 799 au fost realizate în mediul urban, iar 214 în cel rural, indicând o concentrare a investițiilor în zonele urbane ale județului.

În 2025, județul Bistrița-Năsăud a eliberat 642 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, menținându-se aproape constant față de anul anterior, când au fost emise 641. Acest număr reprezintă aproximativ 11,1% din totalul autorizațiilor emise în Regiunea Nord-Vest.

La nivel regional, autorizațiile de construire au crescut cu 5,6%, de la 5.498 în 2024 la 5.807 în 2025. Județele cu cele mai multe autorizații înregistrate au fost Bihor (1.681), Cluj (1.284) și Maramureș (988).

În total, Regiunea Nord-Vest a înregistrat finalizarea a 8.606 locuințe în 2025, însă acest număr marchează o scădere de 6,3% față de 2024. În acest context, județul Bistrița-Năsăud se distinge ca unul dintre puținele județe care au înregistrat o creștere semnificativă a locuințelor finalizate, împreună cu județul Maramureș.

În ceea ce privește celelalte județe din Regiunea Nord-Vest, Bihor a finalizat 2.345 locuințe în 2025, în scădere cu 8% față de anul anterior. Cluj se situează pe locul al doilea, cu 1.970 locuințe finalizate, marcând o reducere de 5,5%. Maramureș a înregistrat o creștere de 12%, cu un total de 1.230 locuințe finalizate.

Județele Satu Mare, Sălaj și Alba au raportat cifre mai modeste, cu 1.050, 720 și respectiv 580 locuințe finalizate, în scădere ușoară față de 2024. Satu Mare a înregistrat o scădere de 3%, Sălaj de 4%, iar Alba de 2,5%.

La nivel național, județele cu cele mai multe locuințe finalizate în 2025 au fost Ilfov, Timiș și Cluj, în timp ce județele cu cele mai puține locuințe noi sunt Tulcea, Covasna și Harghita.

În Regiunea Nord-Vest, Bihor conduce topul numărului de locuințe finalizate, urmat de Cluj și Maramureș. Județul Bistrița-Năsăud se situează pe locul patru, fiind unul dintre județele cu cea mai bună evoluție din punct de vedere procentual.