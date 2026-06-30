Băile Figa, aglomerate în zilele caniculare: cozi mari la intrare și facilități modernizate

Din cuprinsul articolului Centru de terapii saline și tarife neschimbate

Băile Figa au fost luate cu asalt în zilele toride, când numeroși vizitatori au căutat să se răcorească și să petreacă timp la umbră. Pentru a intra în complexul balnear, oamenii au stat la cozi semnificative, conform imaginilor filmate și distribuite în mediul online de proprietarii unităților de cazare din zonă.

În acest sezon estival, complexul a beneficiat de mai multe îmbunătățiri. Au fost amenajate noi zone de plajă în jurul bazinului cu apă sărată și au fost refăcute podețele din zona cunoscută drept „râul leneș”. De asemenea, suprafețele destinate șezlongurilor și umbrelelor au fost extinse considerabil, iar pietrișul de pe mai multe suprafețe a fost înlocuit cu covoare sintetice.

Piscinele exterioare au fost revopsite, iar zona de alimentație publică a trecut printr-un proces de modernizare. Spațiile verzi din cadrul complexului au beneficiat de lucrări de întreținere și îmbunătățiri.

O noutate importantă a sezonului este inaugurarea Centrului de terapii saline, unde vizitatorii pot beneficia de proceduri precum împachetări cu nămol, băi cu apă sărată sau jacuzzi în aer liber.

Băile Figa este un complex balnear modern situat în localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Întins pe o suprafață de 15 hectare, parcul reprezintă o destinație populară pentru relaxare și tratament, având proprietăți ale apei sărate și ale nămolului similare cu cele de la Techirghiol

Tarifele de acces au rămas la nivelul anului precedent. Intrarea costă 30 de lei de luni până joi și 50 de lei în weekend, iar prețul include șezlongurile și parcarea. Pensionarii și elevii au acces gratuit, iar în anumite intervale orare intrarea este liberă pentru toți vizitatorii.

În aceste zile caniculare, în zona Becleanului, termometrele au înregistrat temperaturi de peste 36 de grade Celsius, motiv pentru care Băile Figa au devenit o destinație preferată pentru răcorire și relaxare.

Stațiunea se află la doar 3 km de centrul orașului Beclean. Zona oferă numeroase opțiuni de cazare direct în satul de vacanță, inclusiv cabane private, căsuțe din lemn și pensiuni. Pentru detalii oficiale și actualizări, puteți consulta secțiunea dedicată de pe site-ul Primăriei Beclean sau portalul turistic BaileFiga.com.