Radu Burnete a declarat că România trebuie să acționeze rapid în fața creșterilor de preț la combustibili, dar fără decizii impulsive. El a arătat că mesajul transmis de președintele Nicușor Dan, de a aștepta una sau două săptămâni înainte de adoptarea unor măsuri excepționale, este unul potrivit.

Potrivit acestuia, în această perioadă Guvernul poartă discuții cu companiile din domeniu și analizează diferite scenarii. Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor lucrează la evaluări privind posibile intervenții, inclusiv în ceea ce privește accizele.

Consilierul prezidențial a explicat la Antena 3 că această etapă de analiză este necesară, deoarece adoptarea rapidă a unor măsuri ar putea fi ineficientă dacă situația din piață se schimbă brusc.

„Cred că în clipa de faţă sunt importante două lucruri. Unul, trebuie să acţionăm rapid, fără să ne aruncăm cu capul înainte. Aici cred că mesajul preşedintelui că trebuie să mai stăm totuşi o săptămână, două, până să începem să luăm măsuri excepţionale e cel potrivit. Şi în acest timp ce facem? Discutăm şi Guvernul discută în principiu cu companiile şi se uită la toate aceste scenarii. Ministerul Energiei face, la rândul său, tot felul de scenarii, ce măsuri s-ar potrivi, în ce moment. Ministerul de Finanţe face scenarii apropo de accize şi aşa mai departe dacă şi în ce condiţii ar fi posibil să umblăm la ele”, a afirmat Radu Burnete, sâmbătă.

Radu Burnete a explicat că situația internațională are un impact direct asupra pieței combustibililor. El a arătat că prin Strâmtoarea Ormuz tranzita aproximativ 10% din combustibilii consumați la nivel global și circa 20% din țițeiul utilizat pentru producerea acestora.

În aceste condiții, blocajele din zonă reduc oferta globală și pun presiune pe prețuri. Consilierul a precizat că acest context înseamnă, în mod direct, o scădere a disponibilității combustibililor și necesitatea ajustării consumului.

„Acum dacă facem un Excel şi luăm regula de trei simplă, dacă barilul ajunge la 400 de dolari, ce se întâmplă cu preţul motorinei? Ăsta e mai degrabă un exerciţiu pe care comentatorii sau analiştii trebuie să-l facă. Eu cred că, din nou, ca decidenţi nu trebuie să panicăm lumea Da, e posibil că preţul să sară de 10 lei. Eu cred că ce e important pentru oameni să înţeleagă e următorul lucru. Prin această strâmtoare, Ormuz, ieşeau în fiecare zi 10% din combustibilii pe care îl foloseşte planeta asta şi 20% din ţiţeiul pe care îl foloseşte planeta asta tot ca să-l transforme în combustibil. Deci aproape o treime din combustibilii pe care îi folosim pe planetă în clipa de faţă sunt blocaţi acolo. Asta ce înseamnă că cineva trebuie să consume mai puţin”, a mai afirmat Radu Burnete.

Referindu-se la posibile măsuri, Radu Burnete a atras atenția că plafonarea prețurilor la motorină ar putea avea efecte negative. El a explicat că România importă o mare parte din motorină, iar comercianții internaționali vând acolo unde prețurile sunt mai mari.

În acest context, dacă prețurile ar fi plafonate la un nivel prea scăzut, furnizorii ar putea redirecționa combustibilul către alte piețe, ceea ce ar putea duce la apariția unor probleme de aprovizionare.

Potrivit acestuia, menținerea unei piețe libere reduce riscul de penurie, iar eventualele măsuri ar trebui să vizeze atenuarea impactului asupra consumatorilor, nu controlul direct al prețurilor.

„România importă o mare parte a motorinei. Dacă noi începem să plafonăm preţul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului unde preţul nu e plafonat. Pentru că motorina e un combustibil vândut de aceşti traderi internaţionali care îl vând celor care dau preţul cel mai mare. Un benzinar în România care are preţul plafonat, mai ales dacă e un plafon nejustificat de mic în contextul actual, nu va mai putea să cumpere motorina. Nu va mai putea să ofere preţurile de pe piaţa internaţională. Şi atunci poţi să ajungi într-o situaţie de penurie. Dacă lăsăm piaţa să lucreze, nu vom ajunge la penurie. Şi e mai bine să o lăsăm şi mai bine lăsăm preţurile libere şi găsim alte modalităţi de a atenua şocul pe care îl resimt consumatorii români şi europeni”, a mai transmis consilierul prezidenţial.

Consilierul prezidențial a precizat că scenariile extreme, precum imposibilitatea alimentării din cauza prețurilor foarte mari, nu sunt considerate probabile în acest moment.

El a arătat că este posibil ca prețurile să depășească pragul de 10 lei pe litru, însă a subliniat că piața se adaptează, iar companiile și statele vor identifica alternative pentru aprovizionare.

În același timp, a menționat că tensiunile din piață pot continua pe termen scurt, până când vor fi identificate noi surse de aprovizionare sau soluții pentru echilibrarea pieței.