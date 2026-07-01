Prețuri carburanți miercuri, 1 iulie. Unde alimentezi cel mai ieftin la început de lună

Prețuri carburanți miercuri, 1 iulie. Platforma Peco Online a publicat datele privind cele mai mici prețuri la carburanți înregistrate în România în ziua de miercuri, 1 iulie 2026. Potrivit informațiilor disponibile, cel mai mic preț la benzină din țară este de 8,39 lei pe litru, iar cel mai mic preț la motorină este de 8,65 lei pe litru.

Cea mai ieftină benzină din România este comercializată la prețul de 8,39 lei pe litru la o stație RST din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Stația este situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11.

În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț din țară este de 8,65 lei pe litru și este practicat de o stație Partener Rompetrol din municipiul Arad, județul Arad. Stația este amplasată pe strada Zimbrului nr. 101B.

Platforma Peco Online a publicat și datele privind cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele orașe ale țării, respectiv primele cinci orașe după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț al benzinei este de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina se comercializează la minimum 9,24 lei pe litru, iar GPL-ul are un preț minim de 4,52 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, șoferii pot găsi benzină la un preț minim de 8,59 lei pe litru, motorină la 9,09 lei pe litru și GPL la 4,49 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț al benzinei este de 8,62 lei pe litru, motorina poate fi cumpărată cu minimum 9,24 lei pe litru, iar GPL-ul costă cel puțin 4,56 lei pe litru.

La Iași, prețul minim pentru benzină este de 8,62 lei pe litru, pentru motorină de 9,24 lei pe litru, iar pentru GPL de 4,56 lei pe litru.

În Constanța, benzina se comercializează la un preț minim de 8,62 lei pe litru, motorina la 9,24 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi achiziționat la prețul minim de 4,54 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 8,62 9,24 4,52 Cluj-Napoca 8,59 9,09 4,49 Timișoara 8,62 9,24 4,56 Iași 8,62 9,24 4,56 Constanța 8,62 9,24 4,54

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, de regiunea în care aceasta este amplasată și de momentul actualizării datelor. În consecință, șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți înregistrează fluctuații frecvente.