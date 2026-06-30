Butelia umplută la pompa GPL poate deveni o bombă cu ceas. Avertismentul autorităților și sancțiunile care pot închide stațiile

Încărcarea unei butelii de aragaz la o stație GPL destinată alimentării autovehiculelor este o practică la care unii consumatori apelează pentru a economisi bani. Specialiștii avertizează însă că diferențele dintre instalațiile pentru autoturisme și buteliile de uz casnic transformă această improvizație într-un risc major pentru siguranța oamenilor.

Autoritățile atrag atenția că o butelie încărcată în afara circuitelor autorizate poate provoca explozii, incendii sau scurgeri de gaz greu de depistat, motiv pentru care legislația interzice această practică. În plus, operatorii care permit astfel de operațiuni riscă sancțiuni severe, inclusiv suspendarea activității.

Buteliile folosite pentru aragaz și rezervoarele GPL montate pe autoturisme sunt proiectate pentru utilizări diferite și funcționează în condiții tehnice distincte, arată EVZ

Specialiștii explică faptul că instalațiile GPL auto sunt construite pentru alimentarea rezervoarelor echipate cu sisteme automate care limitează încărcarea la aproximativ 80% din capacitate. Buteliile casnice nu dispun de un astfel de mecanism de protecție.

În unitățile autorizate de îmbuteliere, fiecare recipient este umplut cu ajutorul unor sisteme electronice de cântărire, astfel încât să rămână spațiul necesar dilatării gazului în cazul modificării temperaturii.

La o stație GPL auto, alimentarea se face după volum, iar o butelie poate fi supraîncărcată. Dacă aceasta este introdusă ulterior într-o încăpere încălzită, gazul se dilată, presiunea din interior crește rapid, iar recipientul poate ceda violent.

Totodată, presiunea utilizată la instalațiile GPL pentru autovehicule este diferită de cea pentru care sunt proiectate și testate buteliile de uz casnic. În aceste condiții, există riscul deteriorării sudurilor sau al robinetului, ceea ce poate provoca accidente grave.

Un alt pericol este reprezentat de diferențele dintre gazul utilizat pentru autoturisme și cel destinat consumului casnic.

Gazul folosit în buteliile pentru aragaz este odorizat special cu mercaptan, tocmai pentru ca eventualele scurgeri să fie detectate imediat prin miros.

În cazul GPL-ului destinat alimentării autovehiculelor, regulile privind odorizarea sunt diferite. Astfel, în cazul unei butelii deteriorate sau cu fisuri foarte mici, gazul se poate acumula într-o încăpere fără ca persoanele aflate în locuință să își dea seama la timp.

În asemenea situații există pericolul producerii unei explozii la apariția unei surse de aprindere, dar și riscul de intoxicație sau asfixiere.

Pe lângă riscurile generate de alimentarea necorespunzătoare, specialiștii atrag atenția și asupra stării tehnice a recipientelor.

Conform reglementărilor în vigoare, buteliile trebuie verificate periodic pentru depistarea coroziunii, deformărilor sau a altor defecte care pot afecta rezistența metalului.

În cadrul unei stații GPL auto nu se verifică dacă recipientul mai este autorizat pentru utilizare, dacă termenul de verificare tehnică a expirat sau dacă prezintă deteriorări care îl fac periculos.

Din acest motiv, utilizarea unor butelii vechi, alimentate în afara circuitelor autorizate, poate crește considerabil riscul producerii unor accidente.

Având în vedere pericolele asociate acestei practici, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) a dispus măsuri suplimentare pentru operatorii stațiilor GPL.

Potrivit instituției, toate stațiile GPL auto de tip SKID trebuie să afișeze într-un loc vizibil un anunț prin care clienții sunt informați că umplerea buteliilor pentru uz casnic este strict interzisă.

În cazul în care inspectorii constată că regula este încălcată, sancțiunile nu vizează doar amenzi sau răspunderea penală a operatorului.

Autoritățile pot dispune și oprirea imediată din funcțiune a instalației, precum și suspendarea activității stației pentru o perioadă de 30 de zile.

Specialiștii recomandă ca buteliile de aragaz să fie cumpărate și schimbate exclusiv prin rețele autorizate de îmbuteliere și distribuție.

În aceste centre, recipientele sunt supuse verificărilor tehnice obligatorii, sunt testate înainte de umplere și sunt alimentate folosind echipamente calibrate care respectă cantitatea maximă admisă de GPL.

De asemenea, transportul și distribuția trebuie realizate de operatori autorizați, care utilizează vehicule speciale și respectă normele privind manipularea combustibililor lichefiați.

Respectarea acestor reguli reduce semnificativ riscul producerii unor explozii sau incendii și asigură faptul că buteliile ajung la consumatori în condiții de siguranță. Autoritățile subliniază că improvizațiile și alimentarea recipientelor la stațiile GPL auto nu reprezintă o metodă de economisire, ci o practică ce poate avea consecințe dramatice atât pentru utilizatori, cât și pentru persoanele aflate în apropiere.