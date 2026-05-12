Fumatul în spațiile publice în România în 2026
În anul 2026, legislația privind fumatul în spațiile publice din România rămâne una dintre cele mai restrictive din ultimii ani, având la bază Legea 349/2002, actualizată și completată succesiv. Noile interpretări și reglementări extind semnificativ aria de aplicare, incluzând și dispozitivele electronice de vapat sau încălzire a tutunului.
Interdicția fumatului se aplică în continuare într-o gamă largă de spații publice și semi-publice, în special în medii închise sau frecventate intens de populație:
- Spații publice închise: restaurante, baruri, cafenele, cluburi, instituții publice și birouri
- Locuri de muncă în interior: toate spațiile închise destinate activității profesionale
- Transport public și infrastructură asociată: autobuze, trenuri, tramvaie, precum și stațiile de așteptare
- Unități de învățământ și sanitare: școli, spitale și centre de protecție a copilului
- Spații comune din blocuri: scări, lifturi și holuri de acces
- Zone de recreere frecventate de copii: parcuri și locuri de joacă
Aceste restricții sunt menite să reducă expunerea la fumul de tutun în spații cu acces public și vulnerabilitate crescută.
Începând cu 2026, țigările electronice, dispozitivele de tip vape și sistemele de încălzire a tutunului sunt tratate, în majoritatea situațiilor, similar cu produsele clasice din tutun.
Astfel, utilizarea lor este interzisă în aproximativ 90% dintre spațiile publice închise unde fumatul tradițional este deja interzis. Practic, regula de bază este echivalarea completă a acestor dispozitive cu fumatul clasic în interior.
Reguli suplimentare privind minorii
În dezbatere și implementare progresivă se află măsuri care vizează protecția minorilor, incluzând:
- interzicerea totală a fumatului și vapatului pentru persoane sub 18 ani în spațiile publice
- sancțiuni pentru nerespectarea acestor prevederi
- accent pe prevenție și control în zonele frecventate de tineri
Fumatul rămâne permis doar în condiții strict delimitate:
- spații complet deschise, fără acoperiș și fără delimitare de mai mult de doi pereți
- zone special amenajate pentru fumători, situate exclusiv în exterior
Aceste spații trebuie organizate astfel încât să nu afecteze persoanele nefumătoare.
Încălcarea regulilor privind fumatul în spațiile interzise se sancționează contravențional. Amenzile pentru persoane fizice sunt cuprinse, în general, între 100 și 500 de lei. Autoritățile locale și instituțiile de control pot aplica sancțiuni în funcție de gravitatea situației și de locul în care are loc abaterea.
Fumatul în spațiile publice în Germania
Germania menține un sistem complex de reglementare a fumatului, în care legislația federală stabilește un cadru general, iar fiecare land (stat federal) poate impune reguli suplimentare. Tendința generală este de extindere a interdicțiilor, inclusiv în spațiile exterioare și pentru dispozitivele de vapat.
La nivel general, fumatul este deja complet interzis în transportul public, instituții și multe spații închise, iar unele landuri au început să extindă restricțiile și în zone deschise frecventate de copii. De asemenea, țigările electronice și dispozitivele de tip IQOS sunt tratate din ce în ce mai des ca produse din tutun clasic.
|Domeniu
|Reguli principale
|Transport public
|Fumat complet interzis în trenuri, autobuze și tramvaie
|Gări și stații
|Interzis în interior; permis doar în zone marcate (ex. peron zone galbene)
|Instituții publice
|Interdicție totală în spitale, școli și clădiri guvernamentale
|Fumat în mașină
|Interzis dacă sunt minori sau femei însărcinate la bord
|Restaurante și baruri (general)
|Reguli diferite în funcție de land
|Bavaria, Saxonia Inferioară, NRW
|Interdicție totală în interior, fără camere pentru fumători
|Berlin, Saxonia, Baden-Württemberg
|Excepții pentru baruri mici sau camere separate pentru fumat
|Spații exterioare (2026)
|Interdicții extinse în unele landuri (locuri de joacă, stații, piscine, grădini zoologice)
|Vaping / IQOS
|Asimilate fumatului clasic în majoritatea reglementărilor
|Taxe pe vaping
|0,32 EUR/ml pentru lichide din 2026
|Amenzi
|40–150 EUR în mod obișnuit, până la 500 EUR pentru recidivă sau zone sensibile
Fumatul în spațiile publice în Franța
Franța continuă implementarea „Programului Național de Control al Tutunului 2023–2027”, o strategie amplă care urmărește reducerea drastică a consumului de tutun și atingerea obiectivului unei generații fără fumat până în 2032. Măsurile adoptate vizează în special extinderea interdicțiilor în spațiile exterioare și restricționarea severă a produselor alternative, inclusiv vapingul și produsele cu nicotină.
Cele mai importante schimbări din ultimii ani se concentrează pe spațiile publice deschise, unde fumatul a fost interzis în numeroase zone frecventate de copii și familii, dar și pe controlul strict al noilor produse cu nicotină.
|Domeniu
|Reguli principale
|Politică generală
|Program național anti-tutun 2023–2027, obiectiv „generație fără tutun 2032”
|Plaje
|Fumat complet interzis pe toate plajele publice
|Parcuri și grădini publice
|Interdicție totală în spațiile verzi administrate public
|Zone școlare
|Fumat interzis în jurul școlilor (de regulă min. 10 metri)
|Stații de transport
|Interzis în stații de autobuz și zone de așteptare
|Păduri și zone naturale
|Interzis temporar în perioade cu risc de incendiu
|Vape de unică folosință
|Interzise complet (producție, vânzare, distribuție) din 2026
|Pliculețe cu nicotină
|Interzise (din 2026, inclusiv posesie și utilizare)
|Arome pentru vapat
|Restricționate sever (eliminarea aromelor dulci etc.)
|Nivel nicotină
|Limitat prin reglementări mai stricte
|Amenzi standard
|135 € pentru fumat în zone interzise
|Amenzi agravante
|Până la 450–500 € în cazuri repetate sau sensibile
|Preț țigări
|Aproximativ 13 € / pachet în 2026
|Terase
|Fumat permis, dacă nu există interdicții locale
|Țigări electronice reîncărcabile
|Permise, dar interzise în spații închise și stații
Fumatul în spațiile publice în Spania
Spania aplică noua „Lege Antitabac”, considerată una dintre cele mai restrictive din Uniunea Europeană. Măsurile se concentrează pe extinderea masivă a zonelor fără fum, în special în spațiile exterioare, dar și pe alinierea completă a produselor alternative (vaping, shisha, nicotine pouches) la regimul tutunului clasic.
Cea mai importantă schimbare este eliminarea aproape totală a fumatului din zonele publice frecventate de populație, inclusiv terase, plaje și evenimente în aer liber.
|Domeniu
|Reguli principale
|Politică generală
|„Legea Antitabac” 2026 – extindere masivă a zonelor fără fum
|Terase (baruri și restaurante)
|Fumat și vapat complet interzis, indiferent de tipul terasei
|Plaje
|Interdicție în majoritatea plajelor (ex. Barcelona, Baleare, Canare)
|Transport public
|Interzis în stații, gări și zone de așteptare
|Zone școlare și spitale
|Interdicție pe o rază de 15 metri
|Evenimente în aer liber
|Interzis la concerte, festivaluri și stadioane
|Vehicule de serviciu
|Fumat complet interzis
|Mașini personale
|Interzis dacă sunt minori sau femei însărcinate la bord
|Piscine publice
|Fumat interzis în incinta complexelor
|Vaping / shisha / nicotine pouches
|Asimilate complet tutunului clasic
|Vape-uri de unică folosință
|Retrase treptat de pe piață din 2026
|Spații permise
|Stradă (în afara zonelor aglomerate), locuință privată fără minori
|Cluburi de fumători
|Permise doar în regim strict reglementat
|Amenzi standard
|30–100 € pentru încălcări minore
|Amenzi severe
|Până la 2.000 € în cazuri grave sau repetate
|Minori
|Interzis consumul și posesia produselor cu nicotină
Fumatul în spațiile publice în Austria
Austria menține un cadru legislativ stabil și strict privind protecția nefumătorilor, cu accent pe interzicerea fumatului în spațiile publice închise și pe protejarea minorilor. Țara aplică de câțiva ani o interdicție completă în sectorul gastronomic, iar în ultimii ani reglementările au fost extinse treptat asupra produselor de vapat și a celor cu nicotină.
Sistemul austriac combină interdicții ferme în interior cu o anumită flexibilitate în spațiile exterioare, dar cu tendință de înăsprire în jurul zonelor frecventate de tineri.
|Domeniu
|Reguli principale
|Restaurante și baruri
|Fumat complet interzis în toate spațiile interioare (inclusiv shisha și cluburi)
|Terase
|Fumat permis în general, dar pot exista restricții locale
|Transport public
|Interdicție totală în mijloacele de transport și săli de așteptare
|Spații publice închise
|Interzis în toate clădirile publice și comerciale
|Vârsta legală
|Minimum 18 ani pentru cumpărare și consum
|Fumat în mașină
|Interzis dacă se află minori (sub 18 ani) în vehicul
|Amenzi
|~100 € standard, până la 1.000 € în caz de recidivă
|Vaping
|Interzis în spații publice închise, similar țigărilor clasice
|Pliculețe cu nicotină
|Din 2026, vânzare limitată la tutungerii licențiate (Trafiken)
|Vape-uri de unică folosință
|Interdicție propusă, implementare treptată până la finalul lui 2026
|Spații exterioare
|În general permise, dar pot exista restricții locale (ex. locuri de joacă)
|Protecția minorilor
|Reguli stricte în spații private și vehicule
