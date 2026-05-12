În anul 2026, legislația privind fumatul în spațiile publice din România rămâne una dintre cele mai restrictive din ultimii ani, având la bază Legea 349/2002, actualizată și completată succesiv. Noile interpretări și reglementări extind semnificativ aria de aplicare, incluzând și dispozitivele electronice de vapat sau încălzire a tutunului.

Interdicția fumatului se aplică în continuare într-o gamă largă de spații publice și semi-publice, în special în medii închise sau frecventate intens de populație:

Spații publice închise: restaurante, baruri, cafenele, cluburi, instituții publice și birouri

Locuri de muncă în interior: toate spațiile închise destinate activității profesionale

Transport public și infrastructură asociată: autobuze, trenuri, tramvaie, precum și stațiile de așteptare

Unități de învățământ și sanitare: școli, spitale și centre de protecție a copilului

Spații comune din blocuri: scări, lifturi și holuri de acces

Zone de recreere frecventate de copii: parcuri și locuri de joacă

Aceste restricții sunt menite să reducă expunerea la fumul de tutun în spații cu acces public și vulnerabilitate crescută.

Începând cu 2026, țigările electronice, dispozitivele de tip vape și sistemele de încălzire a tutunului sunt tratate, în majoritatea situațiilor, similar cu produsele clasice din tutun.

Astfel, utilizarea lor este interzisă în aproximativ 90% dintre spațiile publice închise unde fumatul tradițional este deja interzis. Practic, regula de bază este echivalarea completă a acestor dispozitive cu fumatul clasic în interior.

În dezbatere și implementare progresivă se află măsuri care vizează protecția minorilor, incluzând:

interzicerea totală a fumatului și vapatului pentru persoane sub 18 ani în spațiile publice

sancțiuni pentru nerespectarea acestor prevederi

accent pe prevenție și control în zonele frecventate de tineri

Fumatul rămâne permis doar în condiții strict delimitate:

spații complet deschise, fără acoperiș și fără delimitare de mai mult de doi pereți

zone special amenajate pentru fumători, situate exclusiv în exterior

Aceste spații trebuie organizate astfel încât să nu afecteze persoanele nefumătoare.

Încălcarea regulilor privind fumatul în spațiile interzise se sancționează contravențional. Amenzile pentru persoane fizice sunt cuprinse, în general, între 100 și 500 de lei. Autoritățile locale și instituțiile de control pot aplica sancțiuni în funcție de gravitatea situației și de locul în care are loc abaterea.

Germania menține un sistem complex de reglementare a fumatului, în care legislația federală stabilește un cadru general, iar fiecare land (stat federal) poate impune reguli suplimentare. Tendința generală este de extindere a interdicțiilor, inclusiv în spațiile exterioare și pentru dispozitivele de vapat.

La nivel general, fumatul este deja complet interzis în transportul public, instituții și multe spații închise, iar unele landuri au început să extindă restricțiile și în zone deschise frecventate de copii. De asemenea, țigările electronice și dispozitivele de tip IQOS sunt tratate din ce în ce mai des ca produse din tutun clasic.

Domeniu Reguli principale Transport public Fumat complet interzis în trenuri, autobuze și tramvaie Gări și stații Interzis în interior; permis doar în zone marcate (ex. peron zone galbene) Instituții publice Interdicție totală în spitale, școli și clădiri guvernamentale Fumat în mașină Interzis dacă sunt minori sau femei însărcinate la bord Restaurante și baruri (general) Reguli diferite în funcție de land Bavaria, Saxonia Inferioară, NRW Interdicție totală în interior, fără camere pentru fumători Berlin, Saxonia, Baden-Württemberg Excepții pentru baruri mici sau camere separate pentru fumat Spații exterioare (2026) Interdicții extinse în unele landuri (locuri de joacă, stații, piscine, grădini zoologice) Vaping / IQOS Asimilate fumatului clasic în majoritatea reglementărilor Taxe pe vaping 0,32 EUR/ml pentru lichide din 2026 Amenzi 40–150 EUR în mod obișnuit, până la 500 EUR pentru recidivă sau zone sensibile

Franța continuă implementarea „Programului Național de Control al Tutunului 2023–2027”, o strategie amplă care urmărește reducerea drastică a consumului de tutun și atingerea obiectivului unei generații fără fumat până în 2032. Măsurile adoptate vizează în special extinderea interdicțiilor în spațiile exterioare și restricționarea severă a produselor alternative, inclusiv vapingul și produsele cu nicotină.

Cele mai importante schimbări din ultimii ani se concentrează pe spațiile publice deschise, unde fumatul a fost interzis în numeroase zone frecventate de copii și familii, dar și pe controlul strict al noilor produse cu nicotină.

Domeniu Reguli principale Politică generală Program național anti-tutun 2023–2027, obiectiv „generație fără tutun 2032” Plaje Fumat complet interzis pe toate plajele publice Parcuri și grădini publice Interdicție totală în spațiile verzi administrate public Zone școlare Fumat interzis în jurul școlilor (de regulă min. 10 metri) Stații de transport Interzis în stații de autobuz și zone de așteptare Păduri și zone naturale Interzis temporar în perioade cu risc de incendiu Vape de unică folosință Interzise complet (producție, vânzare, distribuție) din 2026 Pliculețe cu nicotină Interzise (din 2026, inclusiv posesie și utilizare) Arome pentru vapat Restricționate sever (eliminarea aromelor dulci etc.) Nivel nicotină Limitat prin reglementări mai stricte Amenzi standard 135 € pentru fumat în zone interzise Amenzi agravante Până la 450–500 € în cazuri repetate sau sensibile Preț țigări Aproximativ 13 € / pachet în 2026 Terase Fumat permis, dacă nu există interdicții locale Țigări electronice reîncărcabile Permise, dar interzise în spații închise și stații

Spania aplică noua „Lege Antitabac”, considerată una dintre cele mai restrictive din Uniunea Europeană. Măsurile se concentrează pe extinderea masivă a zonelor fără fum, în special în spațiile exterioare, dar și pe alinierea completă a produselor alternative (vaping, shisha, nicotine pouches) la regimul tutunului clasic.

Cea mai importantă schimbare este eliminarea aproape totală a fumatului din zonele publice frecventate de populație, inclusiv terase, plaje și evenimente în aer liber.

Domeniu Reguli principale Politică generală „Legea Antitabac” 2026 – extindere masivă a zonelor fără fum Terase (baruri și restaurante) Fumat și vapat complet interzis, indiferent de tipul terasei Plaje Interdicție în majoritatea plajelor (ex. Barcelona, Baleare, Canare) Transport public Interzis în stații, gări și zone de așteptare Zone școlare și spitale Interdicție pe o rază de 15 metri Evenimente în aer liber Interzis la concerte, festivaluri și stadioane Vehicule de serviciu Fumat complet interzis Mașini personale Interzis dacă sunt minori sau femei însărcinate la bord Piscine publice Fumat interzis în incinta complexelor Vaping / shisha / nicotine pouches Asimilate complet tutunului clasic Vape-uri de unică folosință Retrase treptat de pe piață din 2026 Spații permise Stradă (în afara zonelor aglomerate), locuință privată fără minori Cluburi de fumători Permise doar în regim strict reglementat Amenzi standard 30–100 € pentru încălcări minore Amenzi severe Până la 2.000 € în cazuri grave sau repetate Minori Interzis consumul și posesia produselor cu nicotină

Austria menține un cadru legislativ stabil și strict privind protecția nefumătorilor, cu accent pe interzicerea fumatului în spațiile publice închise și pe protejarea minorilor. Țara aplică de câțiva ani o interdicție completă în sectorul gastronomic, iar în ultimii ani reglementările au fost extinse treptat asupra produselor de vapat și a celor cu nicotină.

Sistemul austriac combină interdicții ferme în interior cu o anumită flexibilitate în spațiile exterioare, dar cu tendință de înăsprire în jurul zonelor frecventate de tineri.