Potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică, deficitul balanței comerciale a României s-a situat la 7,704 miliarde de euro în perioada ianuarie – martie 2026.

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, deficitul s-a redus cu 792,1 milioane de euro, ceea ce reprezintă o scădere de 9,3%.

Evoluția vine într-un context în care economia românească continuă să se confrunte cu presiuni generate de consumul ridicat, costurile de producție și dependența de importuri pentru numeroase categorii de bunuri și materii prime.

Totuși, reducerea deficitului comercial este considerată un semnal pozitiv pentru economie, deoarece indică o diminuare a diferenței dintre valoarea produselor importate și cea a bunurilor exportate de România.

Datele INS arată că exporturile României au crescut cu 1,1% în primul trimestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În același timp, importurile au scăzut cu 1,7%, ceea ce a contribuit direct la reducerea deficitului comercial.

Economiștii explică faptul că o creștere a exporturilor, chiar și una moderată, este importantă pentru economie deoarece aduce venituri suplimentare din exterior și susține activitatea companiilor orientate spre piețele internaționale.

Scăderea importurilor poate indica, pe de o parte, o temperare a consumului intern, iar pe de altă parte, o reducere a cererii pentru anumite produse din afara țării.

La fel ca în anii precedenți, cea mai mare pondere în structura exporturilor și importurilor României este deținută de industria auto și de produsele manufacturate.

Potrivit INS, categoria mașinilor și echipamentelor de transport a reprezentat:

46,8% din totalul exporturilor;

36,6% din totalul importurilor.

În paralel, alte produse manufacturate au avut o pondere de:

27,2% în totalul exporturilor;

27,3% în totalul importurilor.

Aceste cifre confirmă rolul important pe care îl au industria auto, producția de componente și sectorul manufacturier în economia României.

În ultimii ani, exporturile de mașini, componente auto și echipamente industriale au reprezentat unul dintre principalele motoare ale comerțului exterior românesc, în special datorită investițiilor realizate de marii producători și furnizori internaționali prezenți pe piața locală.

Cea mai mare parte a schimburilor comerciale ale României continuă să fie realizată cu statele membre ale Uniunii Europene.

În perioada ianuarie – martie 2026, schimburile intra-UE27 au avut o valoare de:

17,376 miliarde de euro la exporturi;

23,643 miliarde de euro la importuri.

Aceste schimburi au reprezentat:

73% din totalul exporturilor României;

75% din totalul importurilor.

Datele arată că economia românească rămâne puternic conectată la piața europeană, atât prin lanțurile industriale și comerciale, cât și prin dependența de importurile provenite din statele membre UE.

Germania, Italia, Franța și Ungaria continuă să fie printre cei mai importanți parteneri comerciali ai României, atât pentru exporturi, cât și pentru importuri.

În ceea ce privește comerțul cu țările din afara Uniunii Europene, INS arată că schimburile extra-UE27 au avut o valoare totală semnificativă în primul trimestru al anului.

Exporturile către state non-UE au ajuns la 6,435 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 7,873 miliarde de euro.

Ca pondere în totalul comerțului exterior:

exporturile extra-UE au reprezentat 27%;

importurile extra-UE au reprezentat 25%.

Aceste date arată că, deși piața europeană rămâne dominantă, România continuă să dezvolte relații comerciale și cu state din afara Uniunii Europene, inclusiv din Asia, Orientul Mijlociu și America de Nord.

Reducerea deficitului balanței comerciale este urmărită atent de economiști și investitori, deoarece reflectă echilibrul dintre producția internă și dependența de bunurile importate.

Un deficit comercial ridicat poate pune presiune pe moneda națională și poate contribui la dezechilibre economice pe termen lung.

În cazul României, reducerea deficitului din primul trimestru al anului 2026 este privită ca un semnal favorabil, însă specialiștii avertizează că nivelul acestuia rămâne încă ridicat.

Evoluția viitoare va depinde de mai mulți factori:

dinamica economiei europene;

consumul intern;

nivelul investițiilor industriale;

competitivitatea exporturilor românești;

evoluția costurilor de producție și energie.

În contextul actual, menținerea unei creșteri stabile a exporturilor și reducerea dependenței de importuri sunt considerate obiective importante pentru echilibrul economic al României.