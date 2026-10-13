Sute de mii de firme din România riscă amenzi de la 1 noiembrie. Problema codurilor QR de pe bonurile fiscale nu a fost rezolvată

Sute de mii de operatori economici din România riscă să fie sancționați începând cu 1 noiembrie 2026, din cauza imposibilității de a emite bonuri fiscale care să conțină coduri QR cu informațiile prevăzute de legislație. Camera Consultanților Fiscali (CCF) avertizează că normele tehnice necesare implementării acestei obligații nu au fost publicate, iar casele de marcat existente pe piață nu pot respecta cerințele legale. Organizația solicită intervenția urgentă a Ministerului Finanțelor pentru evitarea sancționării comercianților.

Obligația privind includerea codurilor QR pe bonurile fiscale ar putea crea probleme majore pentru comercianții din România, în condițiile în care termenul de încetare a suspendării sancțiunilor se apropie.

Potrivit Camerei Consultanților Fiscali, distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) nu cunosc încă cerințele tehnice necesare implementării noilor prevederi.

Printre informațiile care lipsesc se numără structura și formatul datelor ce trebuie incluse în codul QR, modalitatea de codificare, dimensiunea acestuia, poziționarea pe bonul fiscal și eventuala adresă electronică pentru verificarea informațiilor.

În absența acestor specificații, distribuitorii și producătorii nu pot realiza modificările necesare pentru ca aparatele de marcat să emită bonuri fiscale conforme.

Camera Consultanților Fiscali a transmis Ministerului Finanțelor o adresă prin care semnalează această situație și solicită identificarea urgentă a unei soluții.

Nicio casă de marcat de pe piață nu îndeplinește cerințele, avertizează CCF

Doru Dudaș, fost vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și fost director general în Ministerul Finanțelor, în prezent președinte al Comitetului fiscal al Camerei Consultanților Fiscali, atrage atenția că lipsa reglementărilor tehnice împiedică inclusiv avizarea modificărilor necesare.

„ICI București nu poate emite supliment de aviz tehnic favorabil pentru o implementare a cărei referențial tehnic nu a fost încă stabilit prin actul normativ secundar. În consecință, niciun AMEF aflat în prezent pe piață — indiferent de marcă, producător sau distribuitor autorizat — nu emite bonuri fiscale care să includă, sub formă de cod QR, datele prevăzute”, a declarat Doru Dudaș.

Astfel, potrivit reprezentanților CCF, problema nu ține de refuzul comercianților de a respecta legislația, ci de absența cadrului tehnic care ar permite adaptarea caselor de marcat.

Situația afectează atât operatorii economici care utilizează aparate fiscale, cât și distribuitorii și profesioniștii din domeniul contabilității și fiscalității.

Camera Consultanților Fiscali solicită autorităților să analizeze situația și să identifice rapid o soluție legislativă sau administrativă care să elimine riscul aplicării sancțiunilor.

Organizația consideră necesară clarificarea stadiului în care se află modificarea normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

De asemenea, CCF cere stabilirea unui calendar realist pentru adoptarea reglementărilor de către Guvern și publicarea acestora în Monitorul Oficial.

Fără aceste modificări, producătorii și distribuitorii de case de marcat nu dispun de informațiile necesare pentru adaptarea echipamentelor la obligațiile legale.

Una dintre soluțiile propuse de Camera Consultanților Fiscali este adoptarea urgentă a unei măsuri legislative tranzitorii, prin care termenul de aplicare a sancțiunilor să fie prelungit.

O asemenea măsură ar permite autorităților să finalizeze normele tehnice și ar oferi distribuitorilor timpul necesar pentru implementarea modificărilor.

Totodată, ar elimina riscul ca operatorii economici să fie sancționați pentru o situație pe care nu o pot remedia în lipsa reglementărilor oficiale.

Conform OUG nr. 28/1999, verificarea funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor intră în atribuțiile structurilor competente din cadrul Ministerului Finanțelor, ANAF, Poliției Române și Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Camera Consultanților Fiscali avertizează că, fără o intervenție rapidă a autorităților, sute de mii de comercianți ar putea fi expuși sancțiunilor începând cu 1 noiembrie 2026, deși nu au la dispoziție soluțiile tehnice necesare pentru respectarea obligației privind codurile QR de pe bonurile fiscale.