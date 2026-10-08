TikTok poate plăti scump după alegerile anulate din România. Comisia Europeană anunță ce urmează

TikTok se află în atenția Comisiei Europene după informațiile transmise de autoritățile române în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Instituția europeană a deschis o investigație în baza Digital Services Act (DSA), iar sancțiunea maximă prevăzută poate ajunge la 6% din cifra de afaceri globală a platformei.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene – Direcția Generală Comunicare, a oferit aceste informații joi, la Bruxelles, în timpul unei întâlniri cu reprezentanți ai presei din România. El a explicat că procedura europeană are la origine documente clasificate transmise de autoritățile de la București după primul tur al scrutinului prezidențial.

Regulamentul european privind serviciile digitale, cunoscut sub denumirea Digital Services Act, a fost adoptat în 2022. Prin acest act legislativ, platformele online au primit responsabilități suplimentare în ceea ce privește riscurile pe care activitatea lor le poate genera, inclusiv în perioade electorale.

Potrivit lui Thomas Regnier, informațiile primite de la autoritățile române indicau existența unor campanii de dezinformare pe TikTok, despre care acestea susțineau că au fost amplificate de boți.

„Cu toții cunoaștem rezultatul primului tur din România (al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 – n.r); tocmai în acel moment am primit, din partea autorităților române, documentele clasificate transmise Comisiei, prin care acestea ne informau că pe TikTok avuseseră loc campanii masive de dezinformare, amplificate de boți etc. Aici intrăm brusc pe teritoriul DSA, deoarece acesta responsabilizează platformele online pentru rolul pe care l-ar putea juca în alegeri. (…) Între timp, am deschis o anchetă împotriva TikTok în baza DSA; riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă”, a declarat oficialul european, potrivit Agerpres.

Ancheta nu a fost deschisă imediat după primirea documentelor. Comisia Europeană a analizat mai întâi informațiile furnizate de autoritățile române și, înainte de lansarea investigației, a cerut date suplimentare companiei TikTok.

Regnier a precizat că procedura a fost deschisă pe fondul scrutinului prezidențial din România, iar documentele clasificate au ajuns la Comisie la scurt timp după primul tur. Ulterior, investigația a căpătat o perspectivă mai largă, deoarece și alte alegeri europene pot furniza informații relevante pentru verificarea modului în care platforma se comportă în perioade electorale.

„Însă, în prezent, orice alte alegeri care au loc în Europa contribuie la această anchetă. Astfel, și alte scrutine ne pot ajuta să obținem dovezi suplimentare despre modul în care se comportă o platformă precum TikTok atunci când au loc alegeri în Europa”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.

Oficialul european a explicat și că obiectivul Comisiei nu este legat de identitatea câștigătorului unei alegeri. Investigația urmărește modul în care procesul electoral este afectat de activitatea unei platforme online și dacă rezultatul exprimă opțiunea alegătorilor.

„Nu am deschis imediat o anchetă, deoarece, desigur, trebuie mai întâi să analizăm dovezile primite de la autoritățile române. Nu este genul de situație în care deschidem o procedură de pe o zi pe alta. Ceea ce am făcut a fost să solicităm imediat informații de la TikTok. În esență, acesta este rolul pe care îl avem. Permiteți-mi să clarific un aspect: nu ne interesează cine câștigă alegerile. Asta înseamnă democrația. Desigur, am prefera să fie un partid european, bineînțeles. Dar, nu ne interesează cine câștigă alegerile. (…) Singurul lucru pe care ni-l dorim este să ne asigurăm că, indiferent cine câștigă alegerile, rezultatul reflectă alegerea cetățenilor – și doar a cetățenilor – și că niciun director executiv din domeniul tehnologiei nu a intervenit în procesul electoral din cauza propriilor preferințe”, a menționat Thomas Regnier.

Investigația a intrat ulterior într-o etapă în care Comisia Europeană solicită companiei informații și dovezi. Potrivit lui Regnier, instituția are acum stabilite modalitățile de lucru cu TikTok în legătură cu verificările efectuate.

„Acum dispunem de un cadru de lucru în relația cu TikTok”, a spus oficialul european, precizând că platformei îi este solicitată „o cantitate considerabilă de dovezi”.

Contextul investigației europene este legat de scrutinul prezidențial desfășurat în România în noiembrie 2024. Primul tur, organizat pe 24 noiembrie, a fost câștigat de candidatul independent Călin Georgescu, iar rezultatele au fost ulterior anulate de Curtea Constituțională a României în luna decembrie.

Tot în decembrie 2024, Uniunea Europeană a inițiat proceduri oficiale împotriva TikTok, verificând presupusa incapacitate a platformei de a împiedica interferența în alegerile prezidențiale din România.

Investigația europeană se bazează pe prevederile Digital Services Act și vizează responsabilitățile platformei în raport cu riscurile asociate proceselor electorale. În cazul în care încălcările sunt stabilite, DSA prevede posibilitatea aplicării unei sancțiuni de până la 6% din cifra de afaceri globală.

La 2 aprilie 2025, TikTok a publicat propriul raport referitor la amenințările observate în legătură cu alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024. Documentul a fost prezentat de companie în calitate de semnatar al Codului de conduită privind dezinformarea, asociat Actului legislativ privind serviciile digitale.

Raportul a inclus informații despre acțiunile întreprinse înaintea alegerilor, dar și despre contactele avute de platformă cu autoritățile române și cu experți locali. Au fost menționate, de asemenea, interacțiunile cu autoritățile naționale și cu instituțiile Uniunii Europene după desfășurarea scrutinului.

În document, TikTok a descris mai multe tipuri de amenințări identificate în legătură cu alegerile prezidențiale din România. Compania a menționat că, pe parcursul anului 2024, a eliminat șase rețele CIO, adică operațiuni de influență acoperite, identificate ca având drept țintă specifică publicul din România.

Platforma a mai precizat că, începând de la sfârșitul lunii octombrie 2024, a eliminat în mod proactiv peste 5.500 de elemente de conținut asociate alegerilor din România. Potrivit informațiilor din raport, măsurile au vizat materiale care încălcau politicile TikTok referitoare la dezinformare, hărțuire și discurs instigator la ură.