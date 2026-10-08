Munca remote din străinătate: reguli, taxe, costuri și țări accesibile pentru români

Tot mai mulți angajați care lucrează de la distanță iau în calcul să își mute temporar locul de unde muncesc într-o altă țară. Pentru românii care vor să lucreze din străinătate, însă, alegerea unei destinații nu ține doar de prețul chiriei sau de viteza internetului. Durata șederii, rezidența fiscală, contribuțiile sociale, regulile de imigrare și acceptul angajatorului pot schimba semnificativ condițiile.

În Uniunea Europeană, un cetățean român are dreptul să lucreze într-un alt stat membru fără să aibă nevoie de permis de muncă. Dreptul de ședere este legat însă de anumite condiții, iar faptul că o persoană poate intra într-o țară nu înseamnă automat că poate lucra acolo fără alte formalități.

Regulile fiscale sunt distincte de cele privind libera circulație. La nivelul Uniunii Europene nu există o regulă unică prin care să fie stabilit unde plătește impozit un angajat care locuiește și lucrează dintr-o altă țară. Se aplică legislația națională și convențiile pentru evitarea dublei impuneri dintre statele implicate.

Un reper folosit frecvent este perioada de șase luni, însă aceasta nu trebuie tratată ca un prag universal care stabilește automat rezidența fiscală. Legăturile personale și economice, locuința permanentă și prevederile convenției fiscale dintre România și statul respectiv pot influența stabilirea rezidenței. În unele situații, două țări pot considera aceeași persoană rezidentă fiscal, iar convenția de evitare a dublei impuneri stabilește criteriile pentru determinarea statului de rezidență.

Pentru persoanele fizice rezidente fiscal în România care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, ANAF prevede completarea și înregistrarea „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. Procedura indicată de autorități trebuie parcursă cu 30 de zile înaintea plecării, în situațiile prevăzute de regulile fiscale.

Separat de impozitul pe venit există problema contribuțiilor sociale. În UE, statul în care o persoană este asigurată nu este ales pur și simplu de angajat, ci depinde de situația concretă de muncă și de țara de rezidență. Pentru o persoană care lucrează temporar în alt stat ca lucrător detașat, documentul portabil A1 poate certifica menținerea în sistemul de securitate socială din țara de origine.

Pentru o detașare, regulile europene permit, în anumite condiții, menținerea sistemului de securitate socială din țara de origine pentru o perioadă de până la 24 de luni. Angajatorul trebuie să solicite documentul A1, iar statul gazdă poate avea propriile obligații de notificare pentru detașarea unui angajat.

Un angajat nu ar trebui să presupună că poate lucra din orice țară doar pentru că are drept de intrare sau ședere acolo. Compania poate avea reguli proprii privind lucrul din străinătate, iar locația efectivă de unde este prestată munca poate genera obligații pentru angajator.

În cazul unei detașări într-un alt stat UE, angajatorul trebuie să țină cont de condițiile aplicabile în țara gazdă și, în multe situații, să transmită o declarație de detașare autorităților locale înainte de începerea activității. Regulile europene prevăd și obligații privind informarea angajatului despre condițiile de muncă și remunerație aplicabile pe perioada detașării.

Situația este diferită atunci când o persoană decide individual să locuiască și să muncească pe termen mai lung dintr-o altă țară, fără ca angajatorul să o trimită oficial acolo. În această situație trebuie analizate separat rezidența fiscală, securitatea socială, dreptul de ședere și eventualele obligații ale companiei în statul respectiv.

Pentru un angajat român, primul pas practic este verificarea politicii companiei și stabilirea exactă a perioadei petrecute în străinătate. Abia după aceea pot fi analizate regulile fiscale și de ședere ale destinației alese, pentru că acestea diferă semnificativ de la un stat la altul.

Sofia se numără printre orașele care pot fi luate în calcul de un angajat român care vrea să lucreze temporar dintr-o altă țară UE. Pentru un cetățean român nu există problema obținerii unei vize de muncă specifice unui cetățean din afara UE, însă pot exista formalități de ședere în funcție de durata și situația concretă.

Datele de costuri disponibile pentru Sofia indică, în iunie 2026, o chirie medie de aproximativ 704 euro pentru un apartament cu un dormitor în centrul orașului și aproximativ 534 de euro în afara centrului. Pentru utilitățile de bază ale unui apartament de 85 de metri pătrați, valoarea indicată este de circa 143 de euro pe lună, iar o conexiune de internet fix cu minimum 60 Mbps este estimată la aproximativ 13 euro.

Costul locuinței rămâne una dintre cele mai importante componente ale bugetului lunar. Diferențele dintre cartiere pot fi considerabile, astfel că bugetul unei persoane care alege o locuință în afara centrului poate fi diferit de cel al unei persoane care vrea să locuiască într-o zonă centrală.

Pentru cine lucrează exclusiv online, internetul este un cost relativ mic în raport cu chiria, dar este un criteriu important de verificat înainte de semnarea contractului de închiriere. În cazul unei șederi temporare, trebuie verificate și condițiile contractului, depozitul solicitat și costurile suplimentare ale locuinței.

Grecia este o altă destinație accesibilă pentru un român din perspectiva libertății de circulație în UE, dar costurile din marile orașe pot fi mai mari decât în unele destinații din Europa de Est. Atena oferă o infrastructură urbană extinsă și acces la servicii, însă chiria reprezintă o cheltuială importantă pentru un lucrător remote.

În iunie 2026, datele de costuri pentru Atena indicau o chirie de aproximativ 620 de euro pentru un apartament cu un dormitor în centrul orașului și aproximativ 528 de euro în afara centrului. Utilitățile de bază pentru un apartament de 85 de metri pătrați erau estimate la aproximativ 196 de euro pe lună, iar internetul fix la circa 28 de euro.

O masă la un restaurant ieftin era estimată la aproximativ 15 euro, în timp ce un abonament lunar de telefonie mobilă cu apeluri și cel puțin 10 GB de date costa în jur de 23 de euro. Valorile sunt orientative și provin din date agregate de prețuri, nu din tarife oficiale aplicate tuturor furnizorilor sau proprietarilor.

Pentru un angajat care păstrează salariul din România, diferența de cost față de orașul de domiciliu trebuie calculată pornind de la chirie, utilități, alimente, transport și eventualele costuri suplimentare generate de o ședere temporară.

Croația are un regim special pentru nomazii digitali, însă acesta este destinat cetățenilor din afara UE/SEE/Elveția. Autoritățile croate definesc nomadul digital ca persoana dintr-o țară terță care lucrează prin tehnologie pentru o companie sau pentru propria companie care nu este înregistrată în Croația și care nu prestează servicii angajatorilor croați.

Pentru solicitanții eligibili, autoritățile croate cer, printre altele, dovada unui venit sau a unor mijloace financiare suficiente, asigurare medicală, dovada activității pentru o entitate din afara Croației și documente privind cazierul. Pentru 2026, autoritățile indică pentru nomazii digitali un nivel minim de 3.622,50 euro pe lună. Pentru o ședere de 12 luni poate fi prezentată și dovada disponibilității a 43.470 de euro în cont.

Pentru un român, această viză nu reprezintă însă ruta relevantă, deoarece România este stat membru al UE. Un cetățean român intră sub regulile aplicabile cetățenilor UE, nu sub regimul croat pentru cetățeni din țări terțe.

În Zagreb, datele de costuri din iunie 2026 indicau o chirie medie de aproximativ 769 de euro pentru un apartament cu un dormitor în centru și aproximativ 576 de euro în afara centrului. Internetul fix era estimat la circa 35 de euro, iar utilitățile de bază la aproximativ 190 de euro pentru un apartament de 85 de metri pătrați.

Albania este în afara Uniunii Europene, ceea ce schimbă regulile pentru un român care dorește să lucreze de acolo pe termen mai lung. Cetățenii români pot intra fără viză în Albania, iar regimul de ședere pe termen scurt este diferit de dreptul de ședere și muncă pe termen lung. Autoritățile albaneze precizează că străinii care doresc să rămână mai mult de 90 de zile într-un interval de 180 de zile intră în regimul vizelor de lungă ședere și al permiselor de ședere, după caz.

Albania are și o categorie distinctă pentru „punonjës lëvizës digjital”, adică lucrător mobil digital. Permisul unic pentru această categorie poate fi acordat pentru o perioadă de până la un an la prima solicitare. Printre documentele cerute se află contractul valabil cu un angajator din străinătate sau un contract de servicii cu un client din afara Albaniei, dovada unor resurse financiare suficiente, cazierul și o poliță de asigurare medicală valabilă cel puțin un an.

Pentru această categorie, autoritățile albaneze indică drept dovadă financiară fie un depozit bancar de cel puțin 300.000 de lek pentru persoană pentru un an calendaristic, fie venituri lunare de cel puțin 32.000 de lek pe persoană. Procedura de analiză și emitere este indicată ca având o durată de patru până la 12 săptămâni.

În Tirana, datele de costuri din 2026 indică pentru utilitățile de bază ale unui apartament de 85 de metri pătrați aproximativ 9.340 de lek pe lună, iar internetul fix cu minimum 60 Mbps este estimat la aproximativ 1.655 de lek. Pentru chirii, sursele de monitorizare a prețurilor indică diferențe importante între zonele centrale și cele periferice.

Muntenegru se află, de asemenea, în afara UE, iar pentru români există un regim de intrare fără viză. Autoritățile muntenegrene precizează că cetățenii români pot intra și rămâne până la 90 de zile cu un document de călătorie valabil, fără viză. Cu cartea de identitate românească, perioada indicată este de până la 30 de zile.

Asta înseamnă că o ședere de câteva săptămâni este mult mai simplă din punct de vedere al intrării decât o relocare de mai multe luni. Pentru o perioadă mai lungă trebuie verificat regimul de rezidență și dreptul de a desfășura activitate de la distanță, înainte de plecare.

În Podgorica, datele din 2026 indică o chirie de aproximativ 347 de euro pentru un studio mobilat de 45 de metri pătrați într-o zonă considerată normală și aproximativ 455 de euro într-o zonă mai scumpă. Pentru un astfel de studio, utilitățile sunt estimate la aproximativ 67 de euro, iar internetul la aproximativ 24 de euro pe lună.

Pentru un apartament mobilat de 85 de metri pătrați, estimarea indicată pentru o zonă normală este de aproximativ 532 de euro pe lună, în timp ce într-o zonă scumpă suma urcă la aproximativ 972 de euro. Datele sunt colectate din contribuții de piață și trebuie tratate ca valori orientative, nu ca tarife oficiale.

Costul lunar al muncii din străinătate nu se rezumă la chirie. Pentru o comparație realistă trebuie adăugate utilitățile, internetul, telefonia, alimentele, transportul, asigurarea medicală, costurile de călătorie între România și destinație și eventualele comisioane sau depozite solicitate la închirierea locuinței.

Pentru o persoană care lucrează de la distanță, internetul fix și existența unei soluții mobile de rezervă pot avea o importanță mai mare decât diferențele de câțiva euro dintre abonamente. Contractul de închiriere trebuie verificat și din perspectiva perioadei minime, a depozitului și a posibilității de reziliere anticipată.

La acestea se adaugă costurile administrative. În funcție de destinație, pot fi necesare înregistrarea adresei, obținerea unui permis de ședere, prezentarea unei dovezi de venit, asigurarea medicală sau documente privind activitatea profesională.

Pentru un român care lucrează pentru o companie din România, alegerea unei țări din UE poate simplifica partea de intrare și acces la piața muncii, însă nu elimină automat obligațiile fiscale și de securitate socială. Pentru țările din afara UE, precum Albania sau Muntenegru, regulile de intrare și cele privind desfășurarea activității trebuie analizate separat, mai ales atunci când șederea depășește perioada turistică.