Încrederea analiștilor financiari în economia României a scăzut puternic în luna octombrie 2026. Indicatorul CFA România a coborât cu 9,6 puncte, ajungând la 33,3 puncte. Specialiștii estimează că euro ar putea ajunge la 5,47 lei în următoarele 12 luni, iar inflația ar putea atinge 6,33%. Totodată, prognoza privind creșterea economică indică un avans de numai 0,1%.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a înregistrat o scădere semnificativă în octombrie 2026.

Acesta a coborât cu 9,6 puncte față de luna precedentă, până la 33,3 puncte. Evoluția reflectă deteriorarea anticipațiilor analiștilor financiari privind economia românească.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a explicat că indicatorul se menține sub nivelul neutru de 50 de puncte de peste doi ani.

„Indicatorul de încredere a scăzut în luna octombrie, în contextul înrăutăţirii anticipaţiilor privind evoluţia economiei româneşti, şi rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte de 27 de luni. Anticipaţiile de inflaţie pentru următoarele 12 luni au crescut, la 6,33%, iar participanţii anticipează o depreciere a leului până la 5,47 lei pentru un euro”, a declarat Adrian Codirlașu, potrivit unui comunicat transmis luni, 16 noiembrie, AGERPRES.

Datele sondajului arată o deteriorare atât a percepției privind situația actuală, cât și a perspectivelor economice.

Indicatorul condițiilor curente a scăzut cu 2,4 puncte, până la 35,6 puncte.

În același timp, indicatorul anticipațiilor a pierdut 13,1 puncte și a ajuns la 32,2 puncte.

Analiștii financiari anticipează o depreciere a monedei naționale în perioada următoare.

Potrivit sondajului CFA România, 90% dintre participanți estimează că leul va pierde teren în raport cu euro în următoarele 12 luni.

Pentru un orizont de șase luni, valoarea medie a anticipațiilor este de 5,3893 lei pentru un euro.

În cazul estimărilor pentru următoarele 12 luni, cursul ar putea ajunge la 5,4720 lei pentru un euro.

Aceste valori reprezintă anticipațiile participanților la sondaj, nu cursuri oficiale stabilite de Banca Națională a României.

Perspectivele privind evoluția prețurilor s-au înrăutățit față de sondajul anterior.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni, respectiv noiembrie 2027, a crescut la 6,33%.

Totodată, 42% dintre participanții la sondaj consideră că inflația va crește în următorul an, comparativ cu nivelul actual.

Estimările indică faptul că presiunile asupra prețurilor ar putea continua și în perioada următoare.

Analiștii CFA România au prezentat și estimările privind evoluția principalilor indicatori economici.

Potrivit sondajului, creșterea Produsului Intern Brut este estimată la doar 0,1%.

În același timp, deficitul bugetar este anticipat la 6,6%.

Estimările reflectă perspectivele prudente ale participanților privind activitatea economică și situația finanțelor publice.

În ceea ce privește piața financiară, analiștii estimează o valoare de 6,09% pentru ROBOR la trei luni.

Acest indicator este utilizat în calcularea dobânzilor pentru anumite credite în lei cu dobândă variabilă.

Pentru titlurile de stat denominate în lei, randamentele anticipate sunt de 6,81% pentru maturitatea de cinci ani și de 7,13% pentru cea de zece ani.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică este realizat lunar de Asociația CFA România, începând din mai 2011.

Acesta măsoară anticipațiile analiștilor financiari privind evoluția economiei românești pe un orizont de un an.

Sondajul este desfășurat în ultima săptămână a fiecărei luni.

La cercetare participă membrii Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul poate avea valori între 0 și 100 de puncte. Nivelul 0 reprezintă lipsa încrederii, iar 100 indică încrederea deplină în economie.

Calculul se bazează pe șase întrebări privind condițiile economice actuale și anticipațiile pentru perioada următoare.

Sunt analizate evoluțiile mediului de afaceri, pieței muncii, veniturilor și averii personale la nivelul economiei.