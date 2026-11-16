Oierii români cer sprijin după blocarea exporturilor. Călin Mătieș avertizează că multe ferme riscă să intre în faliment

Oierii români se confruntă cu pierderi financiare importante din cauza restricțiilor aplicate exporturilor de ovine și caprine. Deputatul AUR Călin Mătieș solicită Guvernului acordarea urgentă a unor compensații pentru crescătorii afectați. Parlamentarul critică Ministerul Agriculturii și ANSVSA pentru gestionarea situației. Acesta avertizează că exporturile intracomunitare ar putea rămâne restricționate și după 1 ianuarie 2027.

Oierii români au ajuns într-o situație financiară dificilă, după restricțiile impuse comerțului cu ovine și caprine pe piața europeană. Deputatul AUR Călin Mătieș susține că pierderile crescătorilor ar reprezenta deja aproximativ 70% din averea acestora.

Parlamentarul solicită intervenția imediată a autorităților pentru evitarea falimentului exploatațiilor zootehnice. El consideră că Ministerul Agriculturii și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) nu au gestionat corespunzător criza.

Potrivit agroinfo.ro, Mătieș a criticat declarațiile oficialilor ANSVSA privind perspectivele reluării exporturilor intracomunitare după 1 ianuarie 2027. Reprezentanții instituției au apreciat că șansele redeschiderii pieței europene sunt „destul de reduse”.

„Anunțul oficialilor ANSVSA potrivit căruia șansele de reluare a exporturilor intracomunitare de ovine și caprine din România după 1 ianuarie 2027 sunt «destul de reduse» confirmă dezastrul managerial de la vârful Ministerului Agriculturii și al autorităților sanitar-veterinare. În timp ce ciobanii români pierd milioane de euro, statul se dovedește incapabil să gestioneze o criză care pune pe butuci o întreagă ramură a agriculturii naționale”, a declarat deputatul AUR.

Restricțiile comerciale invocate de Călin Mătieș au fost introduse de Comisia Europeană începând cu 17 iunie 2026. Măsurile au urmat identificării unor focare de pestă a micilor rumegătoare.

Deputatul susține că limitarea exporturilor a redus posibilitățile de comercializare a animalelor crescute în România. În același timp, producătorii afectați nu ar fi beneficiat de un sprijin financiar suficient.

O altă problemă semnalată de parlamentar privește durata planurilor de vaccinare, care se întind până în 2028. Mătieș consideră că autoritățile nu au prezentat o strategie eficientă pentru eradicarea bolii și reluarea schimburilor comerciale.

„În timp ce alte țări își protejează interesele economice și producătorii locali, guvernanții de la noi ridică din umeri și pasează responsabilitatea pe legislația europeană și pe planurile de vaccinare întinse până în 2028. Guvernul nu a venit până acum cu niciun plan concret și eficient de eradicare a pestei ovine. Ciobanii români se trezesc acum că sunt buni de plată și că piețele tradiționale de export le sunt în continuare închise, în timp ce soluțiile propuse de autorități lipsesc cu desăvârșire”, a afirmat parlamentarul.

Deputatul AUR propune modificarea urgentă a regulamentelor europene care reglementează circulația animalelor vaccinate. Scopul acestei inițiative este eliminarea restricțiilor la nivel național, fără ca producătorii să depindă exclusiv de derogări individuale.

În opinia parlamentarului, procedurile actuale pentru obținerea derogărilor sunt dificil de accesat de micii crescători. Modificarea cadrului european ar trebui să permită reluarea comerțului în condițiile respectării cerințelor sanitar-veterinare.

Mătieș solicită și acordarea unor ajutoare financiare directe pentru exploatațiile afectate. Compensațiile ar urma să sprijine crescătorii care nu își pot comercializa animalele și riscă să acumuleze datorii.

Parlamentarul cere, totodată, protejarea producătorilor pe piața internă și menținerea exporturilor către țările din afara Uniunii Europene. Sunt vizate statele cu care România are deja relații comerciale în sectorul ovin.

„Este nevoie de sprijin financiar direct și compensații reale pentru crescătorii de ovine afectați de aceste blocaje, care riscă să rămână cu animalele nevândute și să se înglodeze în datorii din cauza ineficienței statului. Este nevoie, în același timp, de transparență totală și măsuri concrete pentru protejarea pieței interne și a exporturilor către statele terțe cu care România are deja deschise canale de colaborare”, a mai transmis deputatul.

Călin Mătieș avertizează că întârzierea intervenției autorităților ar putea produce efecte economice pe termen lung asupra sectorului ovin. Potrivit acestuia, continuarea restricțiilor fără măsuri compensatorii riscă să determine închiderea mai multor exploatații zootehnice din România.