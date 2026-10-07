ANAF anunță mai puține controale pentru contribuabilii de bună-credință. Unde vor merge inspectorii

Cele mai multe venituri colectate de Agenția Națională de Administrare Fiscală provin din plata voluntară a obligațiilor fiscale, și nu din controalele efectuate de inspectori. Președintele ANAF, Adrian Nica, susține că acțiunile de control generează mai puțin de 1% din totalul încasărilor și spune că instituția vrea să își concentreze verificările asupra contribuabililor și domeniilor unde sunt identificate riscuri fiscale.

Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul emisiunii „Harta de Impact”, realizată în parteneriat de Economedia și G4Media.

Potrivit președintelui ANAF, contribuabilii care își declară și achită obligațiile fără intervenția inspectorilor generează cea mai mare parte a veniturilor colectate de instituție.

„În ceea ce privește ANAF, cele mai multe încasări vin din conformare voluntară, nicidecum din acțiunile de control, care au pondere neînsemnată, de sub 1% din total. Cifrele arată că avem o conformare voluntară bună, contribuabilul onest și cel care înțelege prevederile legale își declară și își achită obligațiile. Ponderea veniturilor încasate în PIB la acest moment față de 2025 a crescut de la 18,3% la 18,7%. E o ușoară creștere, ceea ce arată că politicile de colectare merg în direcția corectă”, a declarat Adrian Nica.

Astfel, potrivit datelor prezentate de acesta, ponderea veniturilor încasate în PIB a avansat cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu 2025.

Șeful Fiscului spune că direcția urmărită este ca verificările să fie concentrate în zonele unde analiza indică existența unor riscuri, iar contribuabilii de bună-credință să fie cât mai puțin afectați de acțiunile de control.

În acest scop, la nivelul ANAF a fost operaționalizată Direcția Generală de Management al Riscurilor.

„De la venirea mea, am instituit și operaționalizat Direcția Generală de Management a Riscurilor. Această direcție face o analiză la nivel național și mergem cu structurile de control acolo unde identificăm riscuri. Ne dorim eficiență a acțiunilor de control, controale mai puține în zona conformării voluntare și vrem ca ele să țintească zona de risc”, a explicat Nica.

Prin acest mecanism, selecția contribuabililor pentru verificări ar urma să fie făcută în funcție de riscurile identificate, în locul unor controale extinse inclusiv asupra celor care își respectă obligațiile fiscale.

ANAF lucrează și la elaborarea unor metodologii de control pentru diferite domenii de activitate. Instituția poartă discuții cu reprezentanții mediului de afaceri pentru ca analizele să țină cont de particularitățile fiecărei industrii.

Noile metodologii ar urma să le ofere contribuabililor mai multă predictibilitate asupra documentelor și informațiilor pe care inspectorii le pot solicita în timpul verificărilor.

„Pentru contribuabilii de bună credință, ANAF, împreună cu organizațiile din care ei fac parte, și-a propus să întocmească metodologii de control. Vrem ca acestea să aibă dublu rol: contribuabilul onest să știe la ce se uită ANAF și dacă unii dintre colegii noștri exagerează cu solicitarea unor documente, acest contribuabil să spună că el a prezentat documentele și să invoce acea metodologie”, a declarat președintele ANAF.

Primul astfel de document urmează să fie destinat sectorului agricol.

Adrian Nica a anunțat că până la sfârșitul lunii va fi publicată prima metodologie de control pentru agricultură.

Măsura face parte din strategia anunțată de conducerea ANAF de orientare a controalelor către zonele considerate cu risc fiscal și de reducere a verificărilor în cazul contribuabililor care își declară și achită corect obligațiile.