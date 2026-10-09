Alexandru Nazare: România a primit peste 301 milioane de euro din PNRR, bani blocați anterior de Comisia Europeană

România a încasat peste 301 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce fondurile aferente cererii de plată numărul 3 fuseseră suspendate de Comisia Europeană. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că suma include aproape 299 de milioane de euro sub formă de granturi nerambursabile. Oficialul a cerut și o evaluare a investițiilor și reformelor finanțate prin PNRR, ale cărei rezultate vor fi utilizate la pregătirea bugetului pentru 2027.

Anunțul a fost făcut de Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook, în care a prezentat atât situația fondurilor europene încasate, cât și măsurile pe care Ministerul Finanțelor le consideră necesare pentru perioada următoare.

Ministrul interimar al Finanțelor a anunțat că România a primit peste 301 milioane de euro din fondurile aferente cererii de plată numărul 3 din PNRR.

Sumele fuseseră suspendate anterior de Comisia Europeană și au fost deblocate în urma demersurilor instituționale și a discuțiilor privind îndeplinirea angajamentelor asumate de România.

Din totalul încasat, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile, iar aproximativ 2,6 milioane de euro provin din componenta de împrumuturi.

„România a încasat astăzi peste 301 milioane de euro din PNRR, fonduri aferente cererii de plată nr. 3, care fuseseră suspendate de Comisia Europeană”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, noua plată ridică suma totală primită de România prin PNRR la aproximativ 13,27 miliarde de euro. Nazare a subliniat că încasările au o importanță directă pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru administrarea lichidităților Trezoreriei Statului.

„Fiecare euro atras din fonduri europene, în special din componenta nerambursabilă, contribuie la diminuarea presiunii asupra finanțării bugetului și la o gestionare mai eficientă a resurselor publice”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare consideră că următoarea etapă a PNRR trebuie să se concentreze nu doar pe valoarea fondurilor atrase, ci și pe rezultatele investițiilor și reformelor. Ministrul a cerut o analiză detaliată a proiectelor, pentru a identifica investițiile finalizate, efectele acestora asupra economiei și proiectele care mai pot fi duse la bun sfârșit.

Evaluarea trebuie să stabilească și obligațiile financiare rămase, precum și sursele din care acestea vor fi acoperite.

„Dar perioada următoare nu mai este doar despre câți bani încasăm. Este despre ce am realizat cu acești bani, ce reforme am implementat, ce investiții mai putem finaliza şi care sunt obligațiile financiare rămase”, a transmis Alexandru Nazare.

Oficialul a precizat că trebuie recunoscut efortul instituțiilor, autorităților locale și beneficiarilor care au finalizat investiții și au îndeplinit reformele asumate. În același timp, rezultatele acestora trebuie evaluate inclusiv prin prisma beneficiilor economice și sociale.

„Trebuie să avem o evaluare riguroasă, investiție cu investiție, pentru a vedea ce s-a finalizat, ce impact a fost generat în economie, ce proiecte mai pot fi duse la bun sfârșit și, foarte important, cât mai avem de plătit şi din ce surse de finanțare”, a precizat ministrul.

Ministrul interimar al Finanțelor a solicitat ca evaluarea să includă și reformele asumate de România prin PNRR. Potrivit acestuia, simpla îndeplinire formală a unei reforme, pentru obținerea unei plăți din fonduri europene, nu este suficientă.

Nazare consideră necesară verificarea modului în care reformele sunt aplicate și a efectelor pe care le produc asupra administrației publice, economiei și finanțelor statului.

„Nu este suficient ca o reformă să fie îndeplinită formal pentru a încasa o sumă din PNRR. Trebuie să vedem în ce măsură reformele adoptate sunt efectiv aplicate, dacă produc schimbările pentru care au fost asumate și ce impact au asupra eficienței administrației, productivității economiei şi sustenabilității finanțelor publice”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a menționat în special reformele care influențează cheltuielile permanente ale statului, funcționarea administrației și competitivitatea economiei. Acestea trebuie analizate cu o atenție deosebită, având în vedere implicațiile lor financiare și economice.

„O reformă nu trebuie să reprezinte doar o obligație îndeplinită în relația cu Comisia Europeană, ci o schimbare reală și sustenabilă pentru România”, a subliniat oficialul.

Alexandru Nazare a explicat că evaluarea investițiilor și reformelor este necesară pentru pregătirea bugetului de stat pentru anul 2027.

Potrivit ministrului, bugetul anului 2026 a fost construit pe ipoteza atragerii integrale a finanțărilor PNRR programate pentru acest an, în corelație cu cheltuielile prevăzute pentru investiții și reforme.

Pe măsură ce procesul de evaluare și închidere a PNRR avansează, Ministerul Finanțelor urmărește actualizarea informațiilor privind sumele care vor fi efectiv încasate și obligațiile financiare rămase.

Analiza trebuie să includă cheltuielile deja efectuate, investițiile care necesită finanțare în continuare și implicațiile bugetare ale reformelor asumate.

În acest scop, Ministerul Finanțelor a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ordonatorilor de credite actualizarea și centralizarea informațiilor financiare referitoare la PNRR.

„Aceste date vor constitui baza discuțiilor și deciziilor privind rectificarea bugetară din acest an, dar și fundamentarea bugetului pentru 2027, inclusiv în ceea ce privește necesarul de finanțare, prioritizarea investițiilor și obligațiile care vor trebui acoperite din bugetul național”, a transmis ministrul.

Nazare a cerut ca situația financiară a PNRR să fie consolidată și prezentată public, împreună cu toate implicațiile asupra bugetului.

Ministrul interimar al Finanțelor a subliniat că România trebuie să continue procesul de consolidare fiscală, păstrând în același timp capacitatea de finanțare a investițiilor care susțin dezvoltarea economică.

Pentru aceasta, oficialul consideră necesare prioritizarea proiectelor, evaluarea rezultatelor și implementarea unor reforme care să reducă inclusiv presiunile structurale asupra bugetului.

„Succesul PNRR nu trebuie măsurat exclusiv în miliarde de euro încasate, ci în reforme structurale care produc schimbări reale în viața oamenilor și în investiții care cresc potențialul economic al României”, a declarat Alexandru Nazare.

Acesta a insistat asupra necesității ca fondurile europene să fie utilizate pentru modernizarea instituțiilor, îmbunătățirea serviciilor publice și creșterea eficienței statului.

Ministrul a menționat și importanța investițiilor care susțin productivitatea, competitivitatea și capacitatea economiei de a genera prosperitate pe termen lung.

În perspectiva viitorului cadru financiar european, Nazare consideră că România trebuie să treacă de la o abordare concentrată în principal pe absorbția fondurilor la una orientată spre rezultate și beneficii economice și sociale.