Ministrul Justiției, Radu Marinescu, cere o implicare mai puternică a autorităților în a combate violența asupra femeilor și protejarea victimelor. Oficialul consideră că acest fenomen trebuie tratat ca o prioritate de toate instituțiile statului. El a vorbit despre necesitatea îmbunătățirii legislației, a intervenției instituționale și a programelor de prevenție.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a atras atenția asupra necesității unor măsuri mai ferme pentru protejarea femeilor care sunt victime ale violenței domestice și ale altor forme de agresiune.

Prezent la un eveniment organizat la Palatul Parlamentului, oficialul a subliniat că instituțiile statului trebuie să acorde o atenție deosebită combaterii acestui fenomen.

„Spunem nu violenței împotriva femeilor, spunem nu violenței domestice și cerem ca organele judiciare și toate instituțiile implicate să prioritizeze combaterea acestui fenomen. Violența domestică, violența împotriva femeilor este un lucru inacceptabil”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul a insistat asupra responsabilității autorităților de a interveni pentru protejarea persoanelor vulnerabile și pentru combaterea faptelor de violență.

Radu Marinescu a anunțat că Ministerul Justiției se va implica în eforturile de combatere a violenței împotriva femeilor și va sprijini măsurile destinate protejării victimelor.

Printre direcțiile menționate de ministru se numără îmbunătățirea legislației, consolidarea reacției instituțiilor și dezvoltarea unor politici publice care să contribuie la prevenirea agresiunilor.

Oficialul consideră că măsurile legislative trebuie însoțite de educație și prevenție, astfel încât intervenția statului să nu se limiteze la sancționarea faptelor după producerea lor.

„Prin lege, prin reacție instituțională, prin educație, prin prevenție, prin politici publice responsabile vom reuși să oprim acest fenomen nociv”, a afirmat ministrul Justiției.

Acesta nu a prezentat, în declarațiile citate, un calendar concret pentru eventualele modificări legislative sau pentru implementarea unor noi măsuri.

În intervenția sa, Radu Marinescu a insistat că violența nu trebuie acceptată, indiferent de forma în care se manifestă.

Ministrul a transmis că autoritățile trebuie să acționeze împotriva celor care comit asemenea fapte și să acorde o atenție specială persoanelor vulnerabile.

„Justiția nu tolerează violența împotriva persoanelor care sunt vulnerabile, nu tolerează violența împotriva femeilor, nu tolerează infracțiunile și că vom lua măsuri”, a declarat Radu Marinescu.

Potrivit oficialului, combaterea violenței presupune atât aplicarea legii, cât și o colaborare mai eficientă între instituțiile implicate.

Declarațiile ministrului vin în contextul marcării Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, organizată anual pe 25 noiembrie.

Această zi a fost instituită oficial de Organizația Națiunilor Unite în 1999, prin Rezoluția 54/134.

Data a fost aleasă în memoria surorilor Mirabal, trei activiste politice din Republica Dominicană, asasinate la 25 noiembrie 1960, în timpul dictaturii lui Rafael Trujillo.

Prin marcarea acestei zile, ONU urmărește să atragă atenția asupra violenței îndreptate împotriva femeilor și să încurajeze guvernele, instituțiile și organizațiile internaționale să intensifice măsurile de prevenire și combatere a fenomenului.