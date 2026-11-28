Ceasurile inteligente și alte dispozitive care monitorizează sănătatea pot depista probleme medicale și pot alerta serviciile de urgență în situații critice. Medicii avertizează însă că interpretarea greșită a datelor poate provoca anxietate și poate determina utilizatorii să ia medicamente de care nu au nevoie. Specialiștii recomandă folosirea acestor dispozitive ca instrumente suplimentare, nu ca înlocuitori ai consultațiilor medicale.

Dispozitivele inteligente de monitorizare a sănătății pot avea un rol important în identificarea unor probleme medicale sau în alertarea serviciilor de urgență.

Linda E. Tepper, medic specialist în medicină internă din New York, a relatat pentru CNBC cazul unui pacient în vârstă de 89 de ani, diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.

Bărbatul a alunecat în timp ce curăța zăpada din curtea locuinței sale și a suferit trei fracturi faciale și un hematom subdural, o acumulare de sânge între creier și membrana care îl protejează.

Pacientul și-a pierdut cunoștința și a rămas întins în zăpadă.

„Ceasul său Apple Watch a detectat căderea și a alertat poliția, ambulanța și pe fiica lui. Ar fi murit acolo”, a declarat medicul.

Linda E. Tepper a întâlnit și pacienți ale căror ceasuri inteligente au detectat semne de fibrilație atrială, o tulburare a ritmului cardiac care poate favoriza formarea cheagurilor de sânge.

În aceste cazuri, diagnosticele au fost confirmate ulterior prin evaluări medicale, iar pacienții au primit tratament.

Printre indicatorii urmăriți de dispozitivele inteligente se numără ritmul cardiac, calitatea somnului, numărul de pași și, în cazul anumitor aplicații, ciclul menstrual.

Spre deosebire de consultațiile medicale obișnuite, în care unii parametri sunt măsurați într-un anumit moment, ceasurile și inelele inteligente pot colecta informații pe perioade îndelungate.

Acest lucru le permite medicilor să observe eventuale modificări ale ritmului cardiac sau ale nivelului de activitate fizică între consultații.

Tehnologia poate fi utilă persoanelor cu afecțiuni cardiace, dar și celor care vor să își îmbunătățească stilul de viață.

Monitorizarea activității fizice și a aportului caloric poate contribui la stabilirea unor obiective personale și la urmărirea progresului.

Medicii atrag atenția că verificarea excesivă a indicatorilor de sănătate poate avea și consecințe nedorite.

Unii pacienți au început să utilizeze somnifere după ce dispozitivele inteligente le-au afișat scoruri slabe privind calitatea somnului, deși nu aveau nevoie de asemenea medicamente.

Specialiștii avertizează că anumite somnifere pot provoca dependență și pot agrava unele tulburări de somn, inclusiv afecțiuni potențial periculoase.

Un medic de familie a relatat că a fost contactat de pacienți chiar și în timpul nopții, după ce aceștia au primit notificări îngrijorătoare de la dispozitivele de monitorizare.

Verificarea repetată a datelor poate alimenta anxietatea, mai ales atunci când utilizatorii interpretează fiecare modificare drept un posibil semn al unei boli.

O altă problemă identificată de specialiști privește exactitatea informațiilor colectate.

În ultimul deceniu, precizia unor dispozitive de monitorizare a sănătății a făcut obiectul mai multor procese.

În august 2026, producătorul de inele inteligente Oura a fost dat în judecată, fiind acuzat că dispozitivele sale oferă informații inexacte despre etapele somnului.

Compania a respins acuzațiile.

Piața dispozitivelor de monitorizare a activității fizice a fost evaluată la aproximativ 71 de miliarde de dolari în 2025.

Unele produse costă câteva sute de dolari, iar accesul la funcțiile avansate de analiză a datelor poate necesita și plata unui abonament lunar.

Specialiștii recomandă utilizatorilor să acorde atenție simptomelor pe care le resimt, nu doar cifrelor și notificărilor afișate pe ecran.

În cazul unor rezultate care provoacă îngrijorare, informațiile ar trebui discutate cu un medic înainte de începerea unui tratament.

Aceeași recomandare este valabilă și pentru schimbările importante ale stilului de viață care ar putea influența sănătatea.

Dispozitivele inteligente pot furniza date utile între consultații și pot contribui la identificarea unor situații care necesită investigații suplimentare.

Totuși, informațiile colectate trebuie interpretate în context medical, deoarece ceasurile și celelalte dispozitive de monitorizare nu pot înlocui diagnosticul stabilit de un specialist.