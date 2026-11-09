Alimentele s-ar putea ieftini în România. Comercianții avertizează că alte produse esențiale ar putea costa mai mult

Guvernul României analizează extinderea plafonării adaosului comercial la toate alimentele vândute în magazine, în încercarea de a reduce prețurile și de a stimula consumul. Propunerea Ministerului Agriculturii vine într-o perioadă în care vânzările sunt în scădere, iar populația se confruntă cu scumpiri la numeroase produse. Comercianții avertizează însă că limitarea adaosurilor la alimente ar putea determina majorarea prețurilor pentru detergenți, cosmetice și alte produse nealimentare. Executivul trebuie să decidă până la sfârșitul anului dacă prelungește actuala măsură sau extinde plafonarea.

Plafonarea adaosului comercial la alimente ar putea fi extinsă în România, după ce Ministerul Agriculturii a propus aplicarea acestei măsuri pentru toate produsele alimentare comercializate în magazine, nu doar pentru cele considerate de bază.

În prezent, limitarea adaosului comercial se aplică unei liste de 17 categorii de produse alimentare esențiale, printre care pâinea, laptele, ouăle și carnea. Mecanismul este utilizat de aproximativ trei ani pentru a limita creșterea prețurilor la produsele incluse în această categorie.

Noua propunere, aflată în analiza Guvernului, urmărește extinderea restricțiilor asupra adaosurilor comerciale la întregul sector alimentar. Autoritățile speră că o asemenea intervenție ar putea contribui la reducerea prețurilor de la raft și la relansarea consumului, afectat de scumpirile din ultimele luni.

Discuțiile au loc într-un context economic caracterizat de diminuarea vânzărilor și de creșterea costurilor suportate de populație. Deocamdată, extinderea plafonării reprezintă o propunere analizată la nivel guvernamental, nu o măsură adoptată.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică o reducere de 5% a consumului în primele nouă luni ale anului 2026, evoluție care evidențiază dificultățile cu care se confruntă sectorul comerțului.

În același timp, prețurile produselor alimentare au înregistrat o creștere de 3% comparativ cu anul precedent, potrivit datelor statistice prezentate. Majorările nu au fost însă uniforme, unele categorii de alimente înregistrând scumpiri considerabil mai mari decât media generală.

Cafeaua se numără printre produsele cu cele mai importante creșteri de preț, fiind cu 14% mai scumpă decât în urmă cu un an. Ouăle au înregistrat o majorare de 11%, în timp ce laptele și uleiul s-au scumpit cu câte 8%.

Aceste evoluții explică interesul autorităților pentru introducerea unor măsuri suplimentare de limitare a adaosurilor comerciale, în condițiile în care scumpirea alimentelor afectează bugetele gospodăriilor și poate contribui la reducerea volumului cumpărăturilor.

Creșterea prețurilor alimentelor este influențată și de majorarea costurilor cu transportul, în condițiile în care carburanții au înregistrat scumpiri semnificative în ultimul an.

Potrivit informațiilor prezentate, motorina s-a scumpit cu 38% într-un interval de 12 luni, în timp ce benzina a înregistrat o majorare de 28%. Aceste creșteri afectează costurile de distribuție și aprovizionare ale operatorilor economici.

Transportul reprezintă una dintre componentele cheltuielilor suportate pentru aducerea produselor alimentare de la producători și furnizori până la rafturile magazinelor. Prin urmare, majorarea prețurilor carburanților exercită presiune asupra costurilor comerciale.

În acest context, Guvernul urmează să analizeze propunerea privind extinderea plafonării adaosului comercial, în condițiile în care limitarea acestuia nu elimină automat celelalte costuri implicate în comercializarea alimentelor.

Reprezentanții sectorului comercial se opun extinderii plafonării adaosurilor la toate alimentele, susținând că formarea prețurilor ar trebui să fie determinată de mecanismele pieței și de concurența dintre operatorii economici.

Comercianții avertizează că o reducere impusă a adaosurilor pentru produsele alimentare ar putea determina companiile să își recupereze o parte dintre veniturile pierdute prin majorarea prețurilor la alte categorii de mărfuri.

Printre produsele vizate de eventuale scumpiri se numără detergenții, articolele de curățenie și cosmeticele, care nu ar intra sub incidența plafonării propuse pentru sectorul alimentar.

Astfel, o eventuală ieftinire a alimentelor ar putea fi însoțită de creșteri de preț la produsele nealimentare. Acesta este însă un scenariu prezentat de comercianți, nu o majorare de preț deja decisă.

Actuala măsură de plafonare a adaosului comercial pentru cele 17 categorii de alimente de bază rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2026, ceea ce impune o nouă decizie guvernamentală privind continuarea mecanismului.

Executivul are în vedere mai multe variante, inclusiv prelungirea reglementărilor existente sau extinderea plafonării la toate produsele alimentare comercializate în magazine.

Decizia va trebui să stabilească dacă limitarea adaosurilor comerciale rămâne aplicabilă exclusiv alimentelor de bază sau dacă va include și celelalte categorii de produse alimentare.

Până la adoptarea unei noi reglementări, plafonarea continuă să se aplice în condițiile actuale, iar extinderea măsurii la toate alimentele rămâne în etapa de analiză guvernamentală.